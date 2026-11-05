त्योहार पर डाइट बिगड़ने का डर? तो मत करें मिठाइयों और पकवानों से परहेज, रखिए केवल इन बातों का ध्यान
इस दिवाली मिठाइयों और पकवानों के साथ डाइट मैनेजमेंट कैसे करें? डाइटिशियन नेहा यदुवंशी ने दिए टिप्स. ब्यूरो चीफ अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : November 5, 2026 at 5:28 PM IST
जयपुर : रोशनी का त्योहार दिवाली खुशियों, रोशनी और पकवानों का पर्व है. इस मौके पर घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनती हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां साझा की जाती हैं. दिवाली के बाद अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर भी पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं. हालांकि, बदलती जीवनशैली और मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों के बीच त्योहारों में खानपान को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है. कई लोग वजन बढ़ने के डर से त्योहार से पहले ही डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग दिवाली पर ज्यादा खाने के बाद अगले दिन फास्टिंग या डिटॉक्स के जरिए अतिरिक्त कैलोरी कम करने की कोशिश करते हैं. इसको लेकर ETV भारत से खास बातचीत में फूड एंड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने अहम सुझाव दिए.
दिवाली पर मिठाई खाने से न करें परहेज : डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने बताया कि त्योहारों में पसंदीदा पकवानों का लुत्फ लेते हुए भी वजन और सेहत का संतुलन बनाए रखा जा सकता है. इसके लिए भोजन छोड़ने के बजाय सही मात्रा, संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी है. दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर मिठाई खाने से पूरी तरह परहेज करने की जरूरत नहीं है. भारतीय संस्कृति में त्योहारों पर मीठा खाना और बांटना खुशियों का हिस्सा है. ऐसे में मिठाई से दूरी बनाने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कितनी मात्रा में और किस तरह की मिठाई खाई जा रही है.
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ये हो सकते हैं विकल्प : उन्होंने बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय घर पर मिठाई तैयार करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी. घर पर नारियल और खोए के लड्डू, खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, डार्क चॉकलेट से बनी मिठाइयां, बेसन के लड्डू और खीर जैसे विकल्प तैयार किए जा सकते हैं. इससे मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मिठास की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, घर पर बनी मिठाइयों का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. केवल घर पर बनी होने से कोई मिठाई कम कैलोरी वाली नहीं हो जाती, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.
त्योहार से पहले और बाद में डाइटिंग करने की जरूरत नहीं : नेहा यदुवंशी के मुताबिक, प्री और पोस्ट फेस्टिवल डाइटिंग की जरूरत नहीं है. डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना या भूखे रहना नहीं, बल्कि सही और संतुलित खानपान अपनाना है. त्योहारों के दौरान घरों में पूड़ी, पकौड़ी, मठरी और दूसरी तली-भुनी चीजें बनती हैं. इनका आनंद लिया जा सकता है, लेकिन हर चीज की मात्रा और खाने के समय का ध्यान रखना जरूरी है. अगर रात में किसी पार्टी या आयोजन में हैवी डिनर होने की संभावना है तो दिन का लंच हल्का और प्रोटीन युक्त रखा जा सकता है. वहीं, किसी रात का भोजन ज्यादा हो गया है तो अगले दिन नाश्ता संतुलित और हल्का रखें. इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन छोड़ दिया जाए. शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहने चाहिए.
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लंबे समय तक फास्टिंग करना सही नहीं : त्योहारों में कई बार सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा भोजन हो जाता है. ऐसे में कुछ लोग अगले दिन फास्टिंग या डिटॉक्स का सहारा लेते हैं, ताकि शरीर से अतिरिक्त कैलोरी कम की जा सके. डाइट एक्सपर्ट के मुताबिक, एक दिन ज्यादा खाने के बाद लंबे समय तक फास्टिंग करना सही तरीका नहीं है. इससे शरीर को भोजन के जरिए मिलने वाले जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी का खतरा बढ़ सकता है. उन्होंने सलाह दी कि ज्यादा खाने के बाद अगले दिन भूखे रहने के बजाय सामान्य और संतुलित खानपान की दिनचर्या पर लौटना चाहिए. पर्याप्त पानी पिएं और भोजन में प्रोटीन व फाइबर को शामिल करें. इस तरह शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहेगा और खानपान का संतुलन भी बना रहेगा. वजन नियंत्रित रखने के लिए नियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियां भी अहम हैं.
कैलोरी के साथ भोजन की पोषण गुणवत्ता पर भी दें ध्यान : नेहा यदुवंशी के अनुसार, त्योहारों के दौरान केवल कैलोरी गिनने के बजाय भोजन की पोषण गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए. कई बार लोग मिठाई या पकवान खाने के बाद अपराधबोध महसूस करते हैं और अगले दिन भोजन कम कर देते हैं, लेकिन शरीर को पर्याप्त पोषण देना जरूरी है. डाइट में प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए. प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, दूध और अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थ लिए जा सकते हैं, जबकि फाइबर के लिए मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और सलाद अच्छे विकल्प हैं. प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है.
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डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीज वाले बरतें खास सावधानी : दिवाली के दौरान मिठाइयों और तली-भुनी चीजों का सेवन बढ़ जाता है. ऐसे में डायबिटीज, मोटापा और दूसरी लाइफस्टाइल संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें मिठाई की मात्रा सीमित रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के अनुसार खानपान का चुनाव करना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को मिठाई या मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन अपनी ब्लड शुगर की स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए. केवल शुगर फ्री या गुड़ से बनी मिठाई को पूरी तरह सुरक्षित विकल्प मानना भी सही नहीं है. ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार भोजन की मात्रा और समय निर्धारित करना चाहिए.
गर्भवती महिलाएं खानपान और हाइड्रेशन का रखें विशेष ध्यान : डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने सलाह दी कि गर्भवती महिलाएं घर पर बना ताजा भोजन प्राथमिकता से खाएं और लंबे समय तक भूखी न रहें. पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है. इसके अलावा नारियल पानी और नींबू पानी जैसे विकल्प भी लिए जा सकते हैं. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को छोटे-छोटे अंतराल पर पौष्टिक स्नैक्स लेने की सलाह दी. इसके लिए ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और मखाने अच्छे विकल्प हो सकते हैं. गर्भावस्था के दौरान समय पर नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक भूखे रहने की स्थिति न बने. इस दौरान केवल कैलोरी पर ध्यान देने के बजाय भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी अहम है. गर्भावस्था में हर महिला की पोषण संबंधी जरूरत अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह की डाइटिंग, फास्टिंग या खानपान में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना जरूरी है.
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अन्नकूट केवल धार्मिक परंपरा नहीं, मौसमी खानपान का संदेश भी : दिवाली के बाद मनाए जाने वाले अन्नकूट पर्व का भारतीय खानपान और पोषण से भी खास संबंध है. डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी के मुताबिक, अन्नकूट का सरल अर्थ है अन्न का पहाड़. इस परंपरा में कई तरह के अनाज, दालों और मौसमी सब्जियों को मिलाकर विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं. मौसम में बदलाव के साथ शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं और सर्दियों की शुरुआत में कई तरह की नई सब्जियां, अनाज और फसलें उपलब्ध होने लगती हैं. अन्नकूट में बाजरा, मक्का, मोठ और लोबिया जैसे अनाज और दालों के साथ मूली, बथुआ, सरसों और अरबी जैसी मौसमी सब्जियों को मिलाकर विशेष सब्जी तैयार की जाती है.
इस तरह के मिश्रित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकते हैं. बाजरा और अन्य मोटे अनाज फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं. वहीं, अलग-अलग सब्जियों को शामिल करने से भोजन में पोषक तत्वों की विविधता बढ़ती है. इस लिहाज से अन्नकूट की परंपरा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने का संदेश भी देती है. बदलते मौसम में स्थानीय और मौसमी अनाज और सब्जियों का सेवन संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा हो सकता है.
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मिठाई के डिब्बों की जगह हेल्दी गिफ्ट भी बन सकते हैं विकल्प : दिवाली पर दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई के डिब्बे देने की परंपरा है. हालांकि, इस बार गिफ्ट के तौर पर कुछ हेल्दी विकल्प भी चुने जा सकते हैं. नेहा ने ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उपहार के रूप में देने का सुझाव दिया. इससे त्योहार की मिठास के साथ सेहत का संदेश भी दिया जा सकता है. उन्होंने बाजार से खाद्य सामग्री और मिठाइयां खरीदते समय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह दी. जहां संभव हो, घर पर तैयार किए गए ताजा विकल्पों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
खासकर त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है. डाइट एक्सपर्ट के मुताबिक, त्योहारों में सेहत का ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका माइंडफुल ईटिंग यानी सोच-समझकर खाना है. इसका मतलब है कि भोजन करते समय उसकी मात्रा, गुणवत्ता और शरीर की जरूरतों को समझें. पसंदीदा मिठाई या पकवान खाने की इच्छा हो तो उसका आनंद लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने से बचें. पर्याप्त पानी पीना, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लेना, समय पर खाना और नियमित शारीरिक गतिविधियां बनाए रखना भी जरूरी है. त्योहारों के कारण सामान्य दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
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