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त्योहार पर डाइट बिगड़ने का डर? तो मत करें मिठाइयों और पकवानों से परहेज, रखिए केवल इन बातों का ध्यान

दिवाली डाइट मैनेजमेंट ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : रोशनी का त्योहार दिवाली खुशियों, रोशनी और पकवानों का पर्व है. इस मौके पर घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनती हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां साझा की जाती हैं. दिवाली के बाद अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर भी पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं. हालांकि, बदलती जीवनशैली और मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों के बीच त्योहारों में खानपान को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है. कई लोग वजन बढ़ने के डर से त्योहार से पहले ही डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग दिवाली पर ज्यादा खाने के बाद अगले दिन फास्टिंग या डिटॉक्स के जरिए अतिरिक्त कैलोरी कम करने की कोशिश करते हैं. इसको लेकर ETV भारत से खास बातचीत में फूड एंड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने अहम सुझाव दिए.