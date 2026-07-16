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लखीमपुर खीरी में मिड-डे मील में निकले कीड़े, बच्चों ने खाने से किया इंकार, अभिभावकों ने किया हंगामा

बच्चों को दूसरा भोजन परोसा गया. खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

बच्चों को परोसे गए खाने में निकला कीड़ा.
बच्चों को परोसे गए खाने में निकला कीड़ा. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 5:14 PM IST

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लखीमपुर खीरी : निघासन ब्लॉक के नौरंगाबाद स्थित फरदहिया संविलियन विद्यालय में गुरुवार को मिड-डे मील में परोसे गए सब्जी-चावल में कीड़े निकलने से विद्यालय में हड़कंप मच गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक छात्र भोजन में कीड़ा होने की शिकायत करता नजर आ रहा है. सूचना मिलते ही अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और जमकर नाराजगी जताई. मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं.

फरदहिया संविलियन विद्यालय में गुरुवार को मध्यान्ह भोजन के दौरान बच्चों को सब्जी-चावल परोसा गया. भोजन करते समय कई छात्र-छात्राओं ने उसमें कीड़े होने की शिकायत की. कक्षा सात के छात्र आयुष ने वायरल वीडियो में बताया कि जब वह खाना खा रहा था, तभी उसकी थाली में कीड़े दिखाई दिए. इसके बाद उसने तत्काल विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलविंदर सिंह को इसकी जानकारी दी.

छात्र का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद प्रधानाध्यापक ने संबंधित रसोइया को कड़ी फटकार लगाई और बच्चों से दूसरा भोजन लेने के लिए कहा. वहीं कुछ बच्चों का आरोप है कि कीड़े वाला भोजन बाहर फिंकवा दिया गया, जिसके बाद नया भोजन परोसा गया. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में भी नाराजगी बढ़ गई और बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंच गए.

अभिभावकों ने कहा कि सरकार बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही के कारण बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

अभिभावकों का कहना था कि यदि समय रहते बच्चों की नजर भोजन में पड़े कीड़ों पर न पड़ती, तो इससे उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी. खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेश कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है. शुक्रवार को मैं खुद विद्यालय जाकर पूरे मामले की जांच करूंगा. जांच में यह देखा जाएगा कि लापरवाही खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले कोटेदार की है, भोजन बनाने वाली रसोइया की है या किसी अन्य स्तर पर हुई है.

उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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