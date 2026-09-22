कुशीनगर के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील की सब्जी में मिले कीड़े, बच्चों ने खाना खाने से किया इनकार
दुदही ब्लॉक स्थित संविलयन विद्यालय में मिड-डे-मील की सब्जी में कीड़े मिलने पर हड़कंप मच गया. बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:33 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील यानी पीएम पोषण योजना के भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. दुदही ब्लॉक के खिरियां स्थित संविलयन विद्यालय में दोपहर के भोजन की सब्जी में कीड़े मिलने की बात सामने आई है.
भोजन में कीड़े देखकर बच्चों में हड़कंप मच गया और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया. बताया जा रहा है कि इसी विद्यालय में करीब एक साल पहले भी एमडीएम के भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत आई थी.
बच्चों में मचा हड़कंप, खाना खाने से किया इनकार: मामला दुदही ब्लॉक क्षेत्र के खिरियां स्थित संविलयन विद्यालय का है. रोज़ की तरह दोपहर के समय विद्यालय में बच्चों को मिड-डे मील परोसा जा रहा था. बच्चे भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि सब्जी में कीड़े दिखाई देने की बात सामने आई. भोजन में कीड़े मिलने की जानकारी होते ही बच्चों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
साल भर पहले भी सामने आई थी ऐसी ही शिकायत: बच्चों ने भोजन को लेकर अपनी आपत्ति जताई. घटना सामने आने के बाद विद्यालय में एमडीएम की गुणवत्ता और भोजन तैयार करने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. सबसे अहम बात यह है कि इसी विद्यालय में करीब एक साल पहले भी भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत आई थी. इसके बावजूद दोबारा ऐसी स्थिति सामने आने से निगरानी और अफ़सरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
बच्चों की सेहत और निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल: स्कूली बच्चों को मिलने वाला मिड-डे मील उनके पोषण और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा है. ऐसे में भोजन में कीड़े मिलने की घटना को गंभीरता से लिया जाना बहुत जरूरी है. सवाल यह भी है कि भोजन तैयार होने से लेकर बच्चों तक पहुंचने के बीच जांच और निगरानी की व्यवस्था कितनी असरदार है. घटना के बाद अब संबंधित विभाग की जाँच और कार्रवाई पर सब की नज़र रहेगी.
बीएसए ने दिए कमेटी बनाकर जाँच के आदेश: यह भी देखना होगा कि लापरवाही के लिए किसकी ज़िम्मेदारी तय होती है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. फिलहाल खिरियां संविलयन विद्यालय में सब्जी में कीड़े मिलने से स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अब ज़रूरत है कि संबंधित अधिकारी मामले की जाँच कर असली स्थिति साफ करें. इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कमेटी बनाकर जाँच की जा रही है और शाम तक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.
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