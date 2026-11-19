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कांकेर वेयरहाउस के गोदाम में कीड़े युक्त चावल मिलने का वीडियो, प्रभारी कलेक्टर ने भेजी जांच टीम

कांकेर वेयरहाउस के गोदाम में कीड़े युक्त चावल मिलने का वीडियो ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. सरकारी चावल की गुणवत्ता को लेकर कांकेर में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिले के एक गोदाम से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सरकारी चावल और सप्लाई की गई बोरियों में कीड़े दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. ये गोदाम छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की कांकेर शाखा के करप में स्थित है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संबंधित चावल राइस मिलरों द्वारा सप्लाई किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, चावल की वास्तविक स्थिति, मात्रा और सप्लाई करने वाले मिलरों की जानकारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.