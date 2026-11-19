कांकेर वेयरहाउस के गोदाम में कीड़े युक्त चावल मिलने का वीडियो, प्रभारी कलेक्टर ने भेजी जांच टीम
कांकेर वेयरहाउस की कार्यप्रणाली पर सवाल, मौके पर पहुंची मीडिया की टीम तो अधिकारियों ने कहा- बिना परमिशन अंदर आना है मना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 3:29 PM IST
कांकेर. सरकारी चावल की गुणवत्ता को लेकर कांकेर में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिले के एक गोदाम से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सरकारी चावल और सप्लाई की गई बोरियों में कीड़े दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. ये गोदाम छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की कांकेर शाखा के करप में स्थित है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संबंधित चावल राइस मिलरों द्वारा सप्लाई किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, चावल की वास्तविक स्थिति, मात्रा और सप्लाई करने वाले मिलरों की जानकारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
करप स्थिति गोदाम पहुंची मीडिया
वायरल वीडियो की सच्चाई जानने और विभाग का पक्ष सामने लाने ईटीवी भारत की टीम समेत कुछ मीडियाकर्मी करप स्थित वेयरहाउस गोदाम पहुंचे. टीम ने अधिकारियों से चावल की गुणवत्ता और वीडियो को लेकर सवाल किए, लेकिन अधिकारियों ने जानकारी देने के बजाय वहां किसी के आने की परमिशन नहीं होने की बात कहते हुए परिसर से बाहर जाने के लिए कहा.
पहले भी आ चुकी है शिकायत
गौरतलब है कि कांकेर वेयरहाउस की कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी शिकायत सामने आ चुकी है. जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को एक किसान हितैषी ने निगम के महाप्रबंधक के नाम लिखित शिकायत सौंपकर चुनिंदा राइस मिलरों से चावल खरीदी किए जाने सहित कई बिंदुओं पर सवाल उठाए थे. हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और अब तक हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है.
प्रभारी कलेक्टर ने लिया संज्ञान
अब ताजा मामले को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी के संज्ञान में लाया गया है. उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. अब जांच में चावल की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, सप्लाई रिकॉर्ड और संबंधित राइस मिलरों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी.
मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि जहां चावल रखा जाता है वहां कुछ कीड़े युक्त चावल की सप्लाई हुई है, इसपर मैंने टीम भेजी है, अगर जांच में पुष्टि होती है तो जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी- हरेश मंडावी, प्रभारी कलेक्टर
फिलहाल नजर जांच पर टिकी है. देखना होगा कि विभाग सप्लाई से लेकर भंडारण तक की पूरी प्रक्रिया की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है या मामला सिर्फ जांच के आश्वासन तक सीमित रह जाता है.