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सांभर में कीड़ा मिलने की शिकायत, कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, मुरली होटल और शारदा स्वीट्स को बंद करने का नोटिस

सांभर में कीड़ा मिलने की शिकायत, कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन ( Etv Bharat )

​कोरबा: जिले के कटघोरा नगर स्थित मुरली होटल और शारदा स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एक दिन पहले सांभर में कीड़ा मिलने की सूचना वायरल होने पर इसे गंभीरता से लिया. इस मामले को स्वत: संज्ञान लेकर विभाग ने संस्थान का निरीक्षण किया. संस्थान में फैली गंदगी के चलते विभाग ने फर्म को आगामी आदेश तक बंद रखने का नोटिस थमा दिया है.

सांभर में कीड़ा मिलने की थी शिकायत ​मिली जानकारी के अनुसार, एक दिन पूर्व ही संस्थान के सांभर में कीड़ा निकलने की शिकायत सामने आई थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को एक्शन मोड में दिखी. टीम ने कटघोरा स्थित मुरली होटल एवं शारदा स्वीट्स में औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान किचन और परिसर में साफ-सफाई का अभाव मिला.