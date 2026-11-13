सांभर में कीड़ा मिलने की शिकायत, कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, मुरली होटल और शारदा स्वीट्स को बंद करने का नोटिस
गंदगी और FSSAI नियमों की अनदेखी 2 होटल संचालकों को भारी पड़ी, आगामी आदेश तक संचालन पर रोक लगा दी गयी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 6:01 PM IST
कोरबा: जिले के कटघोरा नगर स्थित मुरली होटल और शारदा स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एक दिन पहले सांभर में कीड़ा मिलने की सूचना वायरल होने पर इसे गंभीरता से लिया. इस मामले को स्वत: संज्ञान लेकर विभाग ने संस्थान का निरीक्षण किया. संस्थान में फैली गंदगी के चलते विभाग ने फर्म को आगामी आदेश तक बंद रखने का नोटिस थमा दिया है.
सांभर में कीड़ा मिलने की थी शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार, एक दिन पूर्व ही संस्थान के सांभर में कीड़ा निकलने की शिकायत सामने आई थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को एक्शन मोड में दिखी. टीम ने कटघोरा स्थित मुरली होटल एवं शारदा स्वीट्स में औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान किचन और परिसर में साफ-सफाई का अभाव मिला.
सैंपल लेकर भेजा गया लैब
जांच अधिकारियों ने पाया कि संस्थान द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित नियमों और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने सांभर का सैंपल भी लिया है, जिसे विधिवत सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है.
सूचना को स्वत: संज्ञान में लेते हुए हमने संस्थान का निरीक्षण किया था. यहां साफ सफाई का बेहद अभाव है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. शारदा होटल का भी निरीक्षण किया गया, यहां भी वैसी ही परिस्थितियां मिली.- विकास भगत, फूड इंस्पेक्टर, खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग
प्रतिष्ठान को बंद करने का दिया नोटिस
जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ और अनहाइजीनिक परिस्थितियों को देखते हुए फर्म संचालक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिष्ठान बंद रखने का नोटिस दिया है. विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य होटल और मिठाई संचालकों में हड़कंप है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
मुरली होटल और शारदा स्वीट्स दोनों ही संस्थाओं का संचालन आगामी आदेश तक बंद करने का नोटिस दिया गया है. यहां से किसी भी तरह का क्रय विक्रय प्रतिबंधित रहेगा.