यूपी में फास्ट फूड ने ली NEET की तैयारी कर रही छात्रा की जान, पत्ता गोभी खाने से दिमाग में घुस गया था कीड़ा
एक महीने से बीमार अमरोहा की रहने वाली छात्रा ने दिल्ली के RML में तोड़ा दम, दिमाग में हो गईं थी 25 गाठें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 1:48 PM IST
अमरोहा: जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. फास्टफूड खाने के कारण NEET की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई. दिल्ली के RML हॉस्पिटल में भर्ती छात्रा के सिर में करीब 20 गांठें बन गई थीं. इलाज करने वाले डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में घुसने से ऐसा हुआ.
दरअसल, मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचैला कलां निवासी नदीम अहमद पेशे से किसान हैं. नदीम की बड़ी बेटी इलमा (18) प्राइवेट स्कूल में इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ नीट की तैयारी भी कर रही थी. नदीम अहमद ने बताया कि 1 महीने पहले इलमा को टाइफाइड हुआ था. इसके बाद से ही लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई.
लगातार बिगड़ रही उसकी तबीयत के बाद बेटी को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के दौरान सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट में डॉक्टरों ने उसके दिमाग में 7 से 8 घंटे बताई. कुछ दिनों के लिए उसकी तबीयत में सुधार भी हुआ लेकिन अचानक फिर तबीयत बिगड़ गई दोबारा जांच करने पर गठन की संख्या बढ़कर 25 हो गई.
तबीयत खराब होने के बाद 22 दिसंबर को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दिमाग का ऑपरेशन भी किया. हालांकि 29 दिसंबर को इलाज के दौरान इलमा की जान चली गई. छात्रा के पिता ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें जानकारी दी कि फास्ट फूड खाने की वजह से पत्ता गोभी के जरिए शरीर में कीड़ा पहुंचने से दिमाग में 25 गांठें बन गई थी.
फास्ट फूड खाने से एक और छात्रा की गई थी जान
7 दिन पहले अमरोहा के अफगानान मोहल्ले की रहने वाली 11वीं की छात्रा अहाना की फास्ट फूड खाने की वजह से मौत हो गई थी. दिल्ली के AIIMS अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने फास्ट फूड खाने की वजह से आतें खराब होने की बात कही थी. डॉक्टर ने बताया कि पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब होने की वजह से उसका भी ऑपरेशन किया गया था लेकिन उसकी जान भी नहीं बच पाई.