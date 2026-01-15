ETV Bharat / state

विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा टी का उत्पादन घटा, ड्राई स्पेल से चाय उत्पदक चिंतित

पिछले वर्ष की अपेक्षा 2025 में चाय उत्पादन में 3000 किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है. पिछले वर्ष यानी 2024 में 1 लाख 38 हजार किलोग्राम चाय उत्पादन दर्ज हुआ था, जबकि इस वर्ष 2025 में एक लाख 35 हजार किलोग्राम चाय उत्पादन हुआ है. हालांकि बरसात के दौरान उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, फिर भी इसके पीछे मौसम की बेरुखी प्रमुख कारण रही है. धर्मशाला में बनने वाली कांगड़ा चाय में से अधिकतर को ऑक्शन के लिए कोलकाता भेजा जाता है. धर्मशाला में बनने वाली कांगड़ा चाय दिल्ली, कुछ कॉरपोरेट, जिसमें रिटेल सेलिंग भी होती है और सीधे तौर पर विदेशी खरीददार भी चाय खरीदते हैं.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय की देश में ही नहीं विदेशों में भी भारी डिमांड रहती है. खासकर कांगड़ा की ऊलोंग और ब्लैक टी विदेशियों की पसंद है. लेकिन, इस बार चाय उत्पादक काफी चिंतित हैं. दरअसल, धर्मशाला स्थित चाय बागानों से उत्पादित होने वाली कांगड़ा चाय में इस वर्ष कमी दर्ज की गई है. पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल चाय उत्पादन कम होने से चाय उत्पादक निराश हैं. इस बार भी सर्दियों में ड्राई स्पेल के चलते चाय उत्पादक चिंतित नजर आ रहे हैं.

चाय उत्पादन के लिए बारिश की जरूरत

धर्मशाला चाय उद्योग के प्रबंधक अमन पाल सिंह ने बताया कि, "सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ चाय उत्पादन के लिए बारिश की जरूरत होती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और नई पत्तियां निकलने में सहायता मिलती है. धर्मशाला में 2025 की शुरुआत में चाय उत्पादन काफी धीमा था, लेकिन जून के मध्य में लगातार बरसात से चाय उत्पादन में बढ़ोतरी हुई. ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि ड्राई स्पेल के बाद बरसात का फायदा चाय उत्पादन को मिला है. लेकिन, सर्दी के मौसम में अधिक दिन तक ड्राई स्पेल होने के कारण चाय उत्पादन में कमी आई है."

चाय बागानों को बारिश की जरूरत

मौसम की बेरुखी से धर्मशाला में चाय उत्पादक परेशान इन परेशान हैं. मौसम विभाग के अनुसार मार्च महीने तक प्रदेश में औसत से कम बारिश के आसार हैं. जबकि, अभी भी चाय बागानों के लिए और बारिश की जरूरत है. चाय उत्पादकों का कहना है कि, "चाय बागानों के अनुरूप इस साल भी अभी तक बारिश नहीं हो पाई है. ऐसे में अच्छे उत्पादन के लिए आने वाले समय में और बारिश की जरूरत होगी."

धर्मशाला में चाय बागान

कांगड़ा में चाय की 3 वैरायटी का उत्पादन

धर्मशाला चाय उद्योग प्रबंधक के मुताबिक, "धर्मशाला चाय उद्योग में निर्मित होने वाली कांगड़ा चाय में चाय की तीन वैरायटी रहती है. इसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और ऊलोंग टीम शामिल है. इसमें से ब्लैक टी और ऊलोंग टी की सबसे अधिक डिमांड विदेशों से आती है. वहीं, ग्रीन टी अधिकतर चाय ऑक्शन में भेजी जाती है, इसके अलावा बाकी बची चाय विभिन्न माध्यमों से बेचे जाते हैं."

विश्व प्रसिद्ध है कांगड़ा चाय

दुनिया में बज रहा कांगड़ा चाय का डंका

कांगड़ा चाय अपने अनूठे स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद पाइराजिन इसे एक अलग ही एरोमा/सुगंध प्रदान करता है. इसके अलावा, इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जोकि एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक कंपाउंड, ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड्स, थीनाइन ग्लूटामाइन और कैटेचिन से मिलते हैं. कांगड़ा टी को वर्ष 2005 में जियोग्राफिकल इंटीकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया था और अब यूरोपीय संघ के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद कांगड़ा चाय की बिक्री बढ़ने की और उम्मीद है.

चाय उत्पादन में कमी

ब्रिटिश काल में यूरोपीय बाजारों में भारी डिमांड

कांगड़ा टी उत्पादकों का कहना है कि, ब्रिटिश काल में कांगड़ा चाय का निर्यात यूरोपीय बाजारों में किया जाता था. इसकी गुणवत्ता-खासियत के कारण एम्स्टर्मडम और लंदन के बाजारों ने साल 1886 से 1895 के बीच कांगड़ा चाय को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए. पहले यूरोपीय संघ में रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से कांगड़ा चाय की यूरोपीय बाजारों में बिक्री संभव नहीं थी, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस विश्व प्रसिद्ध हिमाचली उत्पाद के लिए यूरोपीय देशों के बाजार भी खुल गए हैं.

धर्मशाला स्थित चाय बागान

