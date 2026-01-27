ETV Bharat / state

बारां के शेरगढ़ जंगल में मिली दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली 'रस्टी स्पॉटेड कैट', विजन इंसान से 6 गुना ज्यादा शार्प

कोटा: बारां जिले के शेरगढ़ के जंगल में दुर्लभ और विश्व की सबसे छोटी बिल्ली 'रस्टी स्पॉटेड कैट' मिली है. कोटा के उपवन संरक्षक वन्य जीव, अनुराग भटनागर ने बताया कि जनवरी महीने में पहली बार यह बिल्ली शेरगढ़ सेंचुरी में कैमरा ट्रैप में नजर आई. इससे साफ है कि इसका परिवार भी होगा. अभी क्लियर नहीं है कि यह मेल है या फीमेल. अब और कैमरा ट्रैप लगाकर इस संबंध में जांच की जा रही है.

अधिकांश समय रहती है अकेली: अनुराग भटनागर ने बताया कि साल 2023 में 22 दिसंबर को बारां जिले शाहबाद में इस तरह की रस्टी स्पॉटेड कैट सड़क दुर्घटना में मृत मिली थी. वहां के तत्कालीन डीसीएफ ने मुझे फोटो भेजा था. जिसके बाद क्लियर हुआ था कि यह रस्टी स्पॉटेड कैट ही है. उन्होंने बताया कि इस बिल्ली को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने दुर्लभ घोषित किया हुआ है. यह काफी शर्मीली है, साथ ही पेयर में केवल मेटिंग के टाइम ही आते हैं. जबकि अधिकांश समय अकेली रहती है. आसानी से नजर भी नहीं आती है. यह अक्सर रात के समय ही निकलती है.

ऐसी होती है रस्टी स्पॉटेड कैट, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

