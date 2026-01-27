ETV Bharat / state

बारां के शेरगढ़ जंगल में मिली दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली 'रस्टी स्पॉटेड कैट', विजन इंसान से 6 गुना ज्यादा शार्प

जनवरी महीने में बारां जिले की शेरगढ़ सेंचुरी में कैमरा ट्रैप में विश्व की सबसे छोटी बिल्ली 'रस्टी स्पॉटेड कैट' नजर आई है.

Rusty spotted cat trapped on camera
कैमरे में ट्रैप हुई रस्टी स्पॉटेड कैट (Courtesy - Anurag Bhatnagar, DCF)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 8:15 PM IST

कोटा: बारां जिले के शेरगढ़ के जंगल में दुर्लभ और विश्व की सबसे छोटी बिल्ली 'रस्टी स्पॉटेड कैट' मिली है. कोटा के उपवन संरक्षक वन्य जीव, अनुराग भटनागर ने बताया कि जनवरी महीने में पहली बार यह बिल्ली शेरगढ़ सेंचुरी में कैमरा ट्रैप में नजर आई. इससे साफ है कि इसका परिवार भी होगा. अभी क्लियर नहीं है कि यह मेल है या फीमेल. अब और कैमरा ट्रैप लगाकर इस संबंध में जांच की जा रही है.

अधिकांश समय रहती है अकेली: अनुराग भटनागर ने बताया कि साल 2023 में 22 दिसंबर को बारां जिले शाहबाद में इस तरह की रस्टी स्पॉटेड कैट सड़क दुर्घटना में मृत मिली थी. वहां के तत्कालीन डीसीएफ ने मुझे फोटो भेजा था. जिसके बाद क्लियर हुआ था कि यह रस्टी स्पॉटेड कैट ही है. उन्होंने बताया कि इस बिल्ली को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने दुर्लभ घोषित किया हुआ है. यह काफी शर्मीली है, साथ ही पेयर में केवल मेटिंग के टाइम ही आते हैं. जबकि अधिकांश समय अकेली रहती है. आसानी से नजर भी नहीं आती है. यह अक्सर रात के समय ही निकलती है.

ऐसी होती है रस्टी स्पॉटेड कैट, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

मांसाहारी है रस्टी स्पॉटेड कैट: उन्होंने बताया कि रस्टी स्पॉटेड कैट पूरी तरह से मांसाहारी जीव है. यह फल और अन्य पौधों के बीजों को फैलाने में भी मदद करती है. इसके शरीर पर बीज चिपक जाते हैं, जिससे वह दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं. इससे आगे पौधे को पनपने में मदद मिलती है. यह हमारे यहां पर हाड़ौती में जीवित पहली बार रिपोर्टेड हुई है. यह बिल्ली उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण भारत में भी मिलती है.

रस्टी स्पॉटेड कैट की पहचान:

  • विश्व के सबसे छोटी बिल्ली
  • एक से डेढ़ फीट लंबाई
  • पूंछ घनी व आधे से 1 फीट के बीच
  • शरीर की लंबाई की लगभग आधी लंबाई की पूछ
  • वजन करीब एक से डेढ़ किलो
  • शरीर पर कई जगह जंग लगने जैसे धब्बे
  • शरीर पर लाल-भूरे रंग के बाल
  • आंखें सामान्य तौर पर शरीर के अनुसार ज्यादा बड़ी
  • बच्चे की साइज मुर्गी के अंडे से भी छोटी

रस्टी स्पॉटेड कैट का भोजन और अन्य खासियत:

  • इसे हमिंग बर्ड ऑफ कैट भी कहा जाता है.
  • यह काफी फुर्तीली और बहुत अच्छी शिकारी है. यह भारत, श्रीलंका और नेपाल में ही मिलती है.
  • इसका मुख्य भोजन चूहा, मेंढक छोटे पक्षी हैं. रात में देखने की क्षमता आदमी से 6 गुना ज्यादा शार्प.
  • यह जंगल में 10 से 12 साल तक जीवित रह सकती है.
  • जबकि जू या अन्य केप्टिविटी में 18 साल तक जीवित रह सकती है.
  • यह बहुत अच्छी क्लाइंबर है, पेड़ों पर चढ़ सकती है.
  • यह जमीन पर चलने के साथ-साथ पेड़ों पर रहना भी ज्यादा पसंद करती है.

