दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे

एसएमएस अस्पताल में देश का पहला एडवांस लेजर व कॉस्मेटिक सेंटर शुरू होगा, जहां बाल उगाने सहित त्वचा के सभी रोगों का इलाज उपलब्ध होगा.

SMS Hospital Jaipur
इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
जयपुर: एसएमएस अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तैयार हुआ है. इसमें इलाज के लिए अभी मरीजों को इंतजार करना पड़ेगा. इसमें लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण सेंटर शुरू होने में अभी समय लगेगा. इस इंस्टीट्यूट में लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनों की सुविधा मिलेगी. यह देश का पहला ऐसा लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर है, जिसमें त्वचा से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का इलाज मिल सकेगा, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए एक निश्चित राशि लोगों से ली जाएगी.

इस इंस्टीट्यूट के लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर में झड़ते बालों को दोबारा उगाने, चेहरे के मस्से हटाने, अनचाहे बालों को हटाने और सफेद दाग (विटिलिगो) का इलाज एक्साइमर तकनीक से होगा. साथ ही जन्म से बने दाग-धब्बों, टैटू और पिगमेंटेशन का भी समाधान मिलेगा.

डॉ दीपक माहेश्वरी, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज. (ETV Bharat Jaipur)

नहीं होगा निशुल्क: चर्म रोग विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक माथुर ने बताया कि यह देश का पहला और दुनिया का दूसरा सेंटर होगा. इससे पहले लंदन में इस तरह का सेंटर है. खास बात यह है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा (पीआरपी) से बालों की ग्रोथ बढ़ाने और घाव भरने का इलाज भी होगा. डॉक्टर माथुर का कहना है कि इस सेंटर पर कॉस्मेटिक से जुड़े इलाज मुफ्त नहीं होंगे, उसके लिए पैसा देना होगा, लेकिन यह राशि काफी कम होगी. जहां प्राइवेट सेक्टर में खर्चा लगभग 50-60 हजार रुपए आता है, वहीं एसएमएस में यह कॉस्मेटिक सर्जरी 3 से 6 हजार रुपए के बीच में होगी.

इस तरह का इलाज मिलेगा:

  • त्वचा से जुड़े सभी प्रकार के इलाज
  • बाल झड़ने का कारण पता करना और उन्हें वापस उगाना
  • अनचाहे बाल हटाना
  • चेहरे के गड्ढे भरना, मस्से हटाना
  • बॉडी टैटू, बर्थमार्क, पिगमेंटेशन का इलाज
  • चर्म रोगों का इलाज

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि यह अपने आप में एक एडवांस लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर होगा. खास बात यह है कि यहां डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी जा सकेगी और लगभग सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज अब एक ही जगह पर हो सकेगा. सेंटर के लिए मशीन-उपकरणों की खरीद हो चुकी है. फर्नीचर इंस्टालेशन चल रहा है और जनवरी 2026 में इसे शुरू कर दिया जाएगा.

