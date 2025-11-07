ETV Bharat / state

दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे

इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तैयार हुआ है. इसमें इलाज के लिए अभी मरीजों को इंतजार करना पड़ेगा. इसमें लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण सेंटर शुरू होने में अभी समय लगेगा. इस इंस्टीट्यूट में लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनों की सुविधा मिलेगी. यह देश का पहला ऐसा लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर है, जिसमें त्वचा से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का इलाज मिल सकेगा, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए एक निश्चित राशि लोगों से ली जाएगी. इस इंस्टीट्यूट के लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर में झड़ते बालों को दोबारा उगाने, चेहरे के मस्से हटाने, अनचाहे बालों को हटाने और सफेद दाग (विटिलिगो) का इलाज एक्साइमर तकनीक से होगा. साथ ही जन्म से बने दाग-धब्बों, टैटू और पिगमेंटेशन का भी समाधान मिलेगा. डॉ दीपक माहेश्वरी, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज. (ETV Bharat Jaipur)