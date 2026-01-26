केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पक्षी पेलिकन, संख्या बढ़ने के संकेत
पांचना बांध से भरपूर पानी मिलने के कारण उद्यान में जलस्तर बेहतर है. मछलियों और अन्य जलीय जीवों की संख्या भी अच्छी खासी है.
Published : January 26, 2026 at 12:29 PM IST
भरतपुर: विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में अच्छी संख्या में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट और विशाल पंखों की सरसराहट सुनाई देने लगी है. दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में गिने जाने वाले पेलिकन ने इस बार भी घना को अपना अस्थायी ठिकाना बनाया है. उद्यान के ई-ब्लॉक क्षेत्र में करीब एक दर्जन पेलिकन पहुंचे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या में लगातार इजाफा होगा.
सेवानिवृत्त रेंजर और पक्षी विशेषज्ञ भोलू अबरार खान ने बताया कि इस वर्ष पांचना बांध से भरपूर मात्रा में पानी मिलने के कारण उद्यान में जलस्तर बेहतर बना हुआ है. पानी की उपलब्धता के साथ मछलियों और अन्य जलीय जीवों की संख्या भी अच्छी खासी है, जो पेलिकन जैसे बड़े पक्षियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराती है. यही कारण है कि प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं.
बढ़ेगी इनकी आवाजाही: भोलू अबरार खान ने बताया कि जैसे-जैसे उद्यान के आसपास और बाहरी जल क्षेत्रों में पानी कम होता जाएगा, वैसे-वैसे वहां मौजूद पक्षी सुरक्षित और भोजन से भरपूर घना की ओर रुख करेंगे. यही प्राकृतिक चक्र हर वर्ष यहां देखने को मिलता है. इसी वजह से सर्दियों के मौसम में घना पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में भी पांचना बांध से पर्याप्त पानी मिलने के चलते सैकड़ों पेलिकन यहां पहुंचे थे. गत वर्ष भी इनकी संख्या उल्लेखनीय रही. इस बार भी पर्यावरणीय परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्तों में पेलिकन की संख्या सैकड़ों तक पहुंच सकती है.
पेलिकन की प्रमुख प्रजातियां: पेलिकन की मुख्य रूप से दो प्रजातियां होती हैं-ग्रेट व्हाइट पेलिकन और डालमेशियन पेलिकन. ये विशालकाय पक्षी दक्षिण-पूर्वी यूरोप और आसपास के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर भारत आते हैं.
सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में शुमार: ग्रेट व्हाइट पेलिकन अपनी लंबी गुलाबी-पीली चोंच और चोंच के नीचे लटकती बड़ी थैली के लिए प्रसिद्ध है. यह थैली मछलियों और अन्य जलीय जीवों को पकड़ने और इकट्ठा करने में सहायक होती है. इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 9 इंच तक होती है, जबकि पंख फैलाने पर इसका आकार करीब 11 फीट 10 इंच तक पहुंच जाता है. इनका वजन 9 से 15 किलोग्राम के बीच होता है, जो इन्हें दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में शामिल करता है.
इसलिए सैलानी होते हैं आकर्षित: विशाल आकार, सामूहिक उड़ान और पानी में शिकार करने की अनोखी शैली के कारण पेलिकन पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं. घना में इनका आगमन न केवल प्राकृतिक संतुलन का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आज भी प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आवास बना हुआ है.
