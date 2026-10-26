मानव विकास और उसकी उत्पत्ति पर होगा दुनिया का सबसे बड़ा शोध, बीएचयू और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी बीच समझौते पर हस्ताक्षर
शोध के लिए ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल (एआरसी) की ओर से सात वर्षों के लिए 85 मिलियन डॉलर का मिलेगा अनुदान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:51 PM IST
वाराणसी: मानव विकास और उसकी उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने के लिए बीएचयू और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बीच आधिकारिक रूप से करार हो गया है. पहले ही इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना के लिए स्वीकृति मिल गई थी. अब दोनों विश्वविद्यालयों की ओर से 'पार्टनर ऑर्गनाइजेशन एग्रीमेंट' पर विधिवत हस्ताक्षर कर दिए हैं. 22 अक्टूबर 2026 को दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने के बाद से यह समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है. जिसके बाद से इस महापरियोजना पर ग्राउंड पर शोध कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.
बीएचयू और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बीच करार
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव राजन श्रीवास्तव और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च सर्विसेज की डिप्टी डायरेक्टर लिनेट फरकुहर ने ई-हस्ताक्षर कर अनुबंध की प्रक्रिया को पूर्ण किया. अनुबंध के लागू होने के बाद अब ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रो. माइकल पेट्राग्लिया के नेतृत्व वाले 'एआरसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन ओरिजिन्स रिसर्च' में बीएचयू की सक्रिय भागीदारी शुरू होगी. केंद्र में 'पार्टनर इन्वेस्टिगेटर' बनाए गए बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे अब विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' से जुड़े डेटा के सृजन, उसके विश्लेषण और वैज्ञानिक व्याख्या का कार्य करेंगे.
85 मिलियन डॉलर का अनुदान
ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रो. माइकल पेट्राग्लिया के नेतृत्व में संचालित इस केंद्र को ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल (एआरसी) की ओर से सात वर्षों के लिए 85 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है. विश्व की शीर्ष दो प्रतिशत यूनिवर्सिटीज में शामिल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का मानव विकास अध्ययन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े शोध कार्यक्रमों में से एक है. इसमें द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे कई शीर्ष संस्थान भी शामिल हैं.
मानव विकास और उत्पत्ति के सुलझेंगे रहस्य
समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मानव उत्पत्ति अनुसंधान और सामुदायिक उपयोग के लिए एक नैतिक अनुसंधान डेटा रिपॉजिटरी यानी 'सेंटर डेटाबेस' का निर्माण होगा. इस डेटाबेस में बीएचयू सहित सभी साझेदार संस्थान किस प्रकार डेटा उपलब्ध कराएंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए आगे एक अलग 'डेटाबेस एग्रीमेंट' तैयार किया जाएगा. शोध के दौरान एकत्र किए गए स्वदेशी डेटा के प्रबंधन और स्वामित्व का अधिकार संबंधित मूल समुदायों के पास ही सुरक्षित रहेगा.
करार से बीएचयू का दुनिया में बढ़ा मान
प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि इस मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के शुरुआत में जंतु विज्ञान विभाग और एआईएचसी एंड आर्कियोलॉजी के शोधकर्ता जुड़ेंगे. उसके बाद कुछ और विभागों को जोड़ने की कवायद होगी, आने वाले दिनों में इस केंद्र के तहत होने वाले शोध निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा. इस समझौते से बीएचयू में इंटरडिसिप्लिनरी शोध को नई गति मिलेगी.
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