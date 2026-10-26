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मानव विकास और उसकी उत्पत्ति पर होगा दुनिया का सबसे बड़ा शोध, बीएचयू और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी बीच समझौते पर हस्ताक्षर

बीएचयू और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी बीच करार ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: मानव विकास और उसकी उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने के लिए बीएचयू और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बीच आधिकारिक रूप से करार हो गया है. पहले ही इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना के लिए स्वीकृति मिल गई थी. अब दोनों विश्वविद्यालयों की ओर से 'पार्टनर ऑर्गनाइजेशन एग्रीमेंट' पर विधिवत हस्ताक्षर कर दिए हैं. 22 अक्टूबर 2026 को दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने के बाद से यह समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है. जिसके बाद से इस महापरियोजना पर ग्राउंड पर शोध कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.

बीएचयू और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बीच करार