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Whatsapp के जमाने में दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में क्यों लगी भीड़ ? यहां है Post Box के आकार का डाकघर

स्पीति घाटी में सबसे ऊंचे डाकघर 'हिक्किम' में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है.डिजिटल दौर में भी यहां पोस्टकार्ड और स्टांप बिक चुके हैं.

हिक्किम डाकघर
हिक्किम डाकघर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 2:33 PM IST

6 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सैलानियों के भरमार है और विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है. जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है. शीत मरुस्थल के नाम से अपनी पहचान बन चुकी लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में भी सैलानी घूमने के लिए आ रहे हैं. पर्यटक दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने प्रिय जनों को भी चिट्ठी भेज रहे हैं.

ऐसे में हिक्किम का डाकघर इन दिनों स्पीति घाटी आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है. इतना ही नहीं यहां पर सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन होम स्टे, टैक्सी और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है. ऐसे में इस साल मई और जून महीने में यहां पर हजारों सैलानियों ने दस्तक दी और हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित हिक्किम के डाकघर से अपने-अपने घर याद के तौर पर चिट्ठी भी भेजी.

स्टांप के लिए लगी रहती है पर्यटकों की कतार

स्पीति घाटी का हिक्किम डाकघर इन दिनों शाम होने पर ही बंद होता है, क्योंकि यहां आजकल पोस्टल स्टांप लेने के लिए पर्यटकों की कतार लगी रहती हैं. गेट पर भारी भीड़ देखी जा रही है. यहां पहुंचने वाले सैकड़ों पर्यटक इस डाकघर से अपनों को चिट्ठी भेजकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं. वर्तमान की बात करें तो अब सोशल मीडिया के दौर में सभी ऑनलाइन हो चुके हैं और चिट्ठी भेजना भी अब पुराने जमाने की बात हो गई है. लेकिन दुनिया के सबसे उंचे डाकघर हिक्किम से चिट्ठी भेजने का रोमांस सैलानियों को काफी रोमांचित कर रहा है.

व्हाट्स एप के जमाने में अपनों को चिट्ठियां क्यों भेज रहे लोग
व्हाट्स एप के जमाने में अपनों को चिट्ठियां क्यों भेज रहे लोग (ETV Bharat)

स्पीति घाटी के हिक्किम डाकघर से अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पोस्टल कार्ड और स्टांप खरीद रहे हैं. अपने अनोखे डिजाइन के कारण यह डाकघर आकर्षण का केंद्र बना रहता है. जून महीने में बीते चार दिन में ही यहां 98,000 रुपये से अधिक के पोस्टल स्टांप बिके हैं.-दिनेश प्रकाश, अधीक्षक डाक मंडल रामपुर बुशहर.

1983 में हुई थी स्थापना

इसकी स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी. पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्ष 2022 में स्पीति घाटी के लांगचा पंचायत के गांव हिक्किम के पुराने डाकघर को लैटर बाक्स के डिजाइन में तब्दील किया गया था. इसके बाद यहां पहुंचने वाले पर्यटक की भीड़ अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजने के लिए उमड़ने लगे. शिमला जिला के रामपुर मंडल के तहत आने वाले इस डाकघर में रिनचिन शाखा डाकपाल हैं. हर दिन यहां हजारों रुपये के पोस्टल स्टांप और कार्ड बिक रहे हैं. एक पोस्टकार्ड का दाम 15 रुपये है. इस कार्ड पर हिक्किम डाकघर की ही फोटो छपी है और छह रुपये की पोस्टल स्टांप लगती है. एक पर्यटक कई बार 10 से अधिक पोस्ट कार्ड खरीदता है. डाकपाल रिनचिन ने बताया कि मई में यहां 2.85 लाख रुपये के पोस्टल स्टांप और पोस्टल कार्ड बिके हैं, जबकि जून महीने में अभी तक 1 लाख 83 हजार रुपये तक के पोस्टल स्टांप बिक चुके हैं.

व्हाट्स एप के जमाने में अपनों को चिट्ठियां क्यों भेज रहे लोग
व्हाट्स एप के जमाने में अपनों को चिट्ठियां क्यों भेज रहे लोग (ETV Bharat)

डाक विभाग रामपुर के कार्यालय सहायक अशोक ने बताया कि 'प्रदेश के सभी डाकघर चार या पांच बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन आजकल पर्यटन सीजन में यह डाकघर देर शाम को ही बंद होता है, क्योंकि यहां लोग फिर से चिट्ठी की डोर से बंध रहे हैं. स्पीति घाटी का हिक्किम डाकघर समुद्र तल से 14,567 फीट की ऊंचाई पर है. इस महीने की 11 जून को यहां पहुंचे पर्यटक स्वजनों को चिट्ठी भेजने के लिए कतार में खड़े दिखे.'

पोस्टकार्ड पर छपी होती है डाकघर की फोटो

हिक्किम से रोज़ सुबह डाकिया दल निकलता है और तकरीबन 15 किलोमीटर का खतरनाक पहाड़ी रास्ता नापकर 'काजा' पहुंचता है. वहां से सारी चिट्ठियां आगे देश-दुनिया के लिए बस या गाड़ियों से रवाना होती हैं. सर्दियों में जब तापमान माइनस 25 डिग्री चला जाता है और 5-6 फीट बर्फ जम जाती है, तब भी डाकिया पैदल ही डाक पहुंचाता हैं. यहां जो पोस्टकार्ड मिलता है, उस पर हिक्किम डाकघर की फोटो छपी होती है. टूरिस्ट यहां सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उस कार्ड पर दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट कार्ड रख सकें. लोग खुद को ही पोस्टकार्ड लिखते हैं, ताकि जब वो घूमकर अपने घर पहुंचे, तो उनके घर के पते पर हिक्किम की मोहर लगी हुई वो चिट्ठी पहले से मौजूद हो. यही वजह है कि गर्मियों में यहां रोज़ हज़ारों की टिकटें बिक जाती हैं.

हिक्किम डाकघर
हिक्किम डाकघर (ETV Bharat)

दिल्ली से आए पर्यटक जितेश ने बताया कि 'मैं यहां आकर काफी रोमांचित हूं. आज चिट्ठियों का चलन गायब हो रहा है. आधुनिक दौर में चिट्ठियों की जरूरत न के बराबर है, लेकिन यहां से चिट्ठी भेजना मेरे लिए हमेशा यादगार पल रहेगा. हिक्किम का पोस्टकार्ड और पोस्टल स्टांप को मैं संभाल कर रखूंगा. चिट्ठी भेजते समय पुराने दौर की याद ताजा हो गई. ये अनुभव हमें अतीत में माता-पिता के दौर में ले गया, जब चिट्ठियां ही बातचीत का जरिया थी. मैं इस पोस्टल स्टांप को याद के तौर पर संभाल कर रखूंगा. उम्मीद है कि जब मैं घर पहुंचुंगा तो ये चिट्ठी मुझे मिल जाएगी.'

पोस्ट ऑफिस हिक्किम
पोस्ट ऑफिस हिक्किम (ETV Bharat)

ऑक्सीजन की भयंकर कमी

हिक्किम जाने वाले सैलानियों के लिए यह डाकघर किसी एडवेंचर से कम नहीं है. ये डाकघर 14,567 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है. कुछ सीढ़ियां भी तेज़ी से चढ़ने पर सांस फूलने लगेगी और चक्कर आने लगेंगे. कई बार पर्यटकों को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ती है. हिक्किम के ठीक बगल में 'कोमिक' गांव है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग से जुड़ा गांव माना जाता है. सैलानी जब हिक्किम में पोस्टकार्ड डालते हैं, तो वो कोमिक के बौद्ध मठ को देखने भी जरूर जाते हैं.

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