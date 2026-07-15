ETV Bharat / state

युवा कौशल दिवस, कौशल विकास ट्रेनिंग से स्किल्ड होकर बदल रहा छत्तीसगढ़ के युवाओं का जीवन

एक छात्रा प्रियंका विश्वकर्मा ने लाइवलीहुड कॉलेज से कम्यूटर का प्रशिक्षण लिया और आज ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख कर एक डिजायनर के यहां काम पर लग चुकी हैं. प्रियंका बताती हैं कि शुरुआत में ट्रेनिंग के साथ कुछ खास सैलरी तो नहीं बताई गई है, लेकिन ग्राफिक्स का काम सीखते ही अच्छी सैलरी में इसी जगह पर काम मिल जाएगा.

किरण बताती हैं कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान में ब्यूटीशियन का कोर्स किया और आज अपना खुद का पार्लर चला रही हैं. 50 हजार का पर्सनल लोन लेकर इस महिला ने अपने घर पर ही पार्लर शुरू किया और आज 30 हजार से 50 हजार तक महीने की आमदनी कर रही हैं.

सरगुजा : बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए शासन की कुछ योजनाएं नई राह खोल सकती हैं. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवक स्किल्ड होकर प्लेसमेंट में नौकरी या स्वरोजगार से भी आमदनी कमा सकते हैं. सरगुजा जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं. युवा कौशल दिवस पर हम सरगुजा के ऐसे युवाओं की कहानी लेकर आये हैं, जिन्होंने इस योजना से स्किल हासिल की और आज अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

लक्ष्मी मानिकपुरी, पूर्णिमा और वर्षा महंत ने हेल्थ कोर्स का प्रशिक्षण लिया और इनमें से दो एक निजी पैथोलैब में काम कर रही हैं तो एक अन्य वर्षा महंत संजीवनी 108 में सेवा दे रही हैं. कुछ का वेतन निर्धारित है तो कुछ अभी ट्रेनिंग अवधि में काम कर रही हैं.

सरगुजा में कौशल विकास ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

कौशल विकास से बदल रहा युवाओं का जीवन

जन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर एम सिद्दकी बताते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हमारे यहां साल में 18 सौ बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं और ट्रेनिग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है. इसके साथ ही ट्राइबल स्किल सेंटर है, जहां सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है. 15 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोग इस प्रशिक्षण को करके स्किल्ड हो सकते हैं.

लाइवलीहुड कॉलेज के प्रिंसिपल गिरीश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और केंद्र की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोनों के तहत ही जिले के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं. एक तो हमारे लाइवलीहुड कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वन विभाग, जन शिक्षण संस्थान के साथ कई प्राइवेट वीटीपी(वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) भी ट्रेनिंग कराते हैं. कई अलग अलग तरह की स्किल यहां सिखाई जाती है, जिसके बाद बच्चे प्लेसमेंट कैम्प या अन्य माध्यम से रोजगार कर रहे हैं. पहले काउंसलिंग की जाती है, फिर इंट्रेस्ट के आधार पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है.

गिरिश गुप्ता ने बताया कि सरगुजा कलेक्टर की पहल पर एक रोजगार संगी एप भी यहां चलता है. इस एप में सभी स्किल्ड लोग अपना पंजीयन कर सकते हैं. जो व्यापारी हैं, जिन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, वो भी अपनी डिटेल इस एप में डाल देते हैं, जिससे व्यापरियों को स्किल्ड कर्मचारी और बेरोजगारों युवाओं को एप के माध्यम से ही रोजगार मिल जाता है.

सरगुजा जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बीते दो वर्षों के आंकड़ो को देखें तो वर्ष 2024-25 में 304 बच्चे प्रशिक्षित हुए, जिनमें से 294 को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया. वहीं 2025-26 में 626 बच्चों ने ट्रेनिंग ली और 485 बच्चों को रोजगार या स्वरोजगार मिल सका है.