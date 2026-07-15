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विश्व युवा कौशल दिवस 2026: लखनऊ में बोले सीएम योगी- यूपी का स्किल डेवलपमेंट मॉडल बना देश की पहचान

यूपी सरकार ने कौशल विकास का बजट 9 गुना बढ़ाकर 3310 करोड़ रुपये कर दिया और युवाओं के लिए नए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं.

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इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने किया 'कौशलम' पुस्तिका का विमोचन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 4:01 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर रही है. इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के राज्य स्तरीय समारोह ‘कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान’ का भव्य आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ‘कौशलम’ पुस्तिका का विमोचन किया तथा विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन किया. इस अवसर पर विभाग द्वारा प्रशिक्षित 11 युवाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया.

स्किल केवल नौकरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम: आईटीआई अलीगंज लखनऊ के प्रशिक्षार्थियों द्वारा निर्मित स्मृति चिह्न मुख्यमंत्री को भेंट किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का दिन है. पूरी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था, शासन, गुंडागर्दी का खात्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का मॉडल बना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश-विदेश में बोलते हैं, स्किल की बात जरूर करते हैं.

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सीएम योगी ने सम्मानित किए यूपी के 11 होनहार युवा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 9 वर्षों में 20 लाख युवाओं को मिली ट्रेनिंग: स्किल केवल नौकरी का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विभाग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों और युवाओं के उत्पादों को बाजार दिला रहा है. हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में गोबर से बने गणेश जी का उल्लेख किया था, ऐसे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना विभाग की प्राथमिकता है.

225 आईटीआई को नई तकनीक से किया अपग्रेड: मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 12.50 लाख को रोजगार मिला. वर्ष 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है. प्रदेश में लगभग 94 लाख MSME इकाइयों की मैपिंग कर उनकी डिमांड के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है. इसके साथ ही योगी सरकार ने विभाग का बजट 9 गुना बढ़ाकर 3310 करोड़ रुपये कर दिया है.

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स्वरोजगार से हर महीने कमा रहे 2 लाख रुपये तक का मुनाफा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का प्रशिक्षण: टाटा समूह के साथ 7000 करोड़ रुपये का CSR MoU किया गया है, जिससे 225 आईटीआई को नई तकनीक से अपग्रेड किया गया है. भारत सरकार द्वारा PM सेतु के तहत 50,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका लाभ यूपी को भी मिल रहा है. पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जिसमें 14,00,992 युवा अकेले UPSDM के माध्यम से समायोजित हुए. प्रदेश में 330 से अधिक राजकीय और लगभग 3000 निजी आईटीआई के माध्यम से हर साल 3.5 से 4 लाख प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर पर अपलोड होगा बायोडाटा: फ्लेक्स सिस्टम के तहत रेमंड और टाटा सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है. इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, IoT, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3D प्रिंटिंग, एडवांस CNC, ऑटोमेशन और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. युवाओं की सहूलियत के लिए 'ब्लू डॉट' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें युवा अपना बायोडाटा अपलोड करेंगे और कंपनियां खुद उन्हें कॉल करेंगी. आने वाले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ड्रोन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

जीरो पॉवर्टी योजना से निर्धन परिवारों को सहारा: इसके साथ ही प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली बच्चों और अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों को स्किल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जीरो पॉवर्टी योजना के तहत निर्धन परिवारों के युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार अभियान चलाया जा रहा है. कौशल दिशा ऑनलाइन पोर्टल, कौशल दर्पण, कौशल दृष्टि, कौशल कॉल सेंटर और 24 घंटे कौशल दोस्त चैटबॉट जैसे डिजिटल नवाचार किए गए हैं. कार्यक्रम में विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रेरणादायक लघु फिल्म भी दिखाई गई.

सम्मानित हुए 11 कर्मठ युवा: फिल्म में बताया गया कि भारत में पहली बार स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है. प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल का सबसे अधिक लाभ कौशल विकास से जुड़े युवाओं को मिला है. मुख्यमंत्री ने जिन 11 युवाओं को सम्मानित किया, उनमें शीतल कुमारी, हमीरपुर से नेहा, गाजीपुर से फर्दीन खान और लखनऊ से मोहम्मद बिलाल शामिल रहे. इनके साथ ही बरेली से राजरानी, IToT लखनऊ से वर्तिका गुप्ता, लखनऊ से अर्जुन पाल, गौतमबुद्धनगर से संगीता वर्मा, लखनऊ से शिवांग वर्मा, चंदौली से राजीव विश्वकर्मा और सुल्तानपुर से विनीता को भी सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा प्रकाशित विशेष पुस्तिका ‘कौशलम’ का विमोचन कराया गया. इस पुस्तिका में केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष और प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों का संकलन किया गया है.

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