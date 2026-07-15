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World Youth Skills Day: मां ने बोया विश्वास का बीज, बेटे ने तकनीक से राजस्थान के हुनर को दिलाई वैश्विक पहचान

उन्होंने ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय को डिजिटल पहचान दिलाई. आज SAARTHI देश-विदेश के ग्राहकों तक राजस्थान के हस्तनिर्मित उत्पाद पहुंचा रहा है. कृष्णा का मानना है कि सही कौशल, तकनीक और नवाचार के साथ छोटी शुरुआत भी वैश्विक सफलता की मजबूत नींव बन सकती है.

छोटी शुरुआत से वैश्विक सफर : कृष्णा अग्रवाल बताते हैं कि वर्ष 2015 में उनकी मां रूचि अग्रवाल ने घर से मात्र 10 हजार रुपये की पूंजी के साथ SAARTHI की शुरुआत की थी. उस समय न बड़ी टीम थी, न खुद की इन्वेंट्री और न ही भविष्य की कोई बड़ी योजना. 30 सितंबर 2015 को पहला ऑर्डर मिलने के साथ इस सफर की शुरुआत हुई. कृष्णा बचपन से ही अपने माता-पिता के साथ बैठकर व्यवसाय की बारीकियां सीखते रहे. तकनीक के प्रति उनकी रुचि ने समय के साथ कारोबार को नई दिशा दी.

उन्होंने अपनी मां रूचि अग्रवाल द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SAARTHI को तकनीक और ई-कॉमर्स से जोड़कर राजस्थान के कारीगरों के लिए वैश्विक बाजार के दरवाजे खोले. आज इस मंच के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तैयार होने वाले हस्तनिर्मित होम डेकोर, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं और कलात्मक उत्पाद देश के साथ-साथ 50 से अधिक देशों के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं. इस पहल ने छोटे कारीगरों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का अवसर दिया है, जिससे उनकी आय बढ़ी है और राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को नई वैश्विक पहचान मिली है.

पारंपरिक हस्तशिल्प को मिला डिजिटल मंच : राजस्थान की पहचान केवल उसकी ऐतिहासिक धरोहरों से ही नहीं, बल्कि यहां के हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक होम डेकोर और हस्तनिर्मित कलाकृतियों से भी जुड़ी रही है. वर्षों तक इन उत्पादों का बाजार स्थानीय ग्राहकों और पर्यटकों तक सीमित रहा, जिससे कई कुशल कारीगरों की कला व्यापक पहचान नहीं बना सकी. डिजिटल दौर में जब खरीदारी का स्वरूप तेजी से बदला, तब जयपुर के युवा उद्यमी कृष्णा अग्रवाल ने इस बदलाव को अवसर के रूप में देखा.

बचपन से पारिवारिक व्यवसाय को करीब से देखने वाले कृष्णा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर पारंपरिक हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया. उनकी यह यात्रा बताती है कि जब पारिवारिक संस्कार, कौशल और तकनीक का संगम होता है, तब छोटे शहरों से निकले सपने भी वैश्विक सफलता की मिसाल बन जाते हैं.

जयपुर: एक मां ने घर बैठे अतिरिक्त आय की उम्मीद में महज 10 हजार रुपये से ऑनलाइन हस्तशिल्प कारोबार की शुरुआत की थी. तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह छोटा-सा प्रयास एक दिन राजस्थान के कारीगरों के हुनर को दुनिया के 50 से अधिक देशों तक पहुंचाएगा. अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर यह कहानी है जयपुर के युवा उद्यमी कृष्णा अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी मां रूचि अग्रवाल के विश्वास और मेहनत को डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स और नवाचार के बल पर वैश्विक पहचान दिलाई.

ई-कॉमर्स बना कारीगरों की ताकत : जब भारत में ई-कॉमर्स तेजी से विस्तार कर रहा था, तब अधिकांश पारंपरिक कारीगर ऑनलाइन बाजार से दूर थे. ऐसे समय में रुचि अग्रवाल ने अतिरिक्त आय के उद्देश्य से घर से ही राजस्थानी हस्तनिर्मित होम डेकोर उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की. धीरे-धीरे यह छोटा प्रयास SAARTHI के रूप में विकसित हुआ. रूचि अग्रवाल बताती हैं कि शुरुआत में यह केवल एक घरेलू पहल थी, लेकिन उनके बेटे कृष्णा ने बचपन से ही इस काम में गहरी रूचि दिखाई.

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पढ़ाई के साथ वह नियमित रूप से व्यवसाय को समझते, नई तकनीकों के बारे में सीखते और डिजिटल माध्यमों पर काम करते रहे. समय के साथ कृष्णा ने ई-कॉमर्स और तकनीक की मदद से कारोबार की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और इसे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा दिया. बेटे की उपलब्धियों पर भावुक होते हुए रुचि कहती हैं कि एक मां के लिए इससे बड़ा गर्व क्या होगा कि 18 वर्ष की उम्र में बेटे को वैश्विक पहचान मिली और उसके काम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ.

तैयार होती हस्तशिल्प कलाकृतियां (Source : SAARTHI Group)

तकनीक और डिजिटल स्किल्स बनी सफलता की कुंजी : रूचि अग्रवाल के छोटे से प्रयास शुरू हुआ SAARTHI आज देश के हिस्सों तक पकड़ मजबूत कर रहा है. सारथी के माध्यम से हस्तनिर्मित होम डेकोर, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं और कलात्मक उत्पाद Amazon, Etsy, eBay, Walmart और कंपनी की अपनी वेबसाइट के जरिए दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं. इस डिजिटल मॉडल ने छोटे कारीगरों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने का अवसर दिया, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

कृष्णा अग्रवाल का मानना है कि आज के समय में केवल उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ग्राहक तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इस लक्ष्य को हासिल करने में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन, डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक व्यवहार के विश्लेषण जैसी तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने व्यवसाय में Artificial Intelligence (AI), Automation, Digital Marketing और Export Technology जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर पारंपरिक व्यापार को नई पहचान दिलाई. इससे संचालन अधिक प्रभावी हुआ और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच आसान बनी.

मां रुचि अग्रवाल के साथ ऑनलाइन काम करता कृषणा अग्रवाल (Source : SAARTHI Group)

New Gen Entrepreneur सम्मान से सम्मानित : कोविड-19 महामारी के दौरान जब अनेक छोटे उद्योग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब SAARTHI ने अपने कारीगरों का साथ नहीं छोड़ा. कंपनी ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन और बिक्री के नए डिजिटल विकल्प विकसित किए, जिससे अनेक कारीगरों की आजीविका प्रभावित होने से बची. कृष्णा का मानना है कि किसी भी व्यवसाय की वास्तविक सफलता केवल लाभ कमाने में नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में होती है.

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लगातार नवाचार और डिजिटल विस्तार के परिणामस्वरूप आज SAARTHI के पास 850 से अधिक उत्पाद, 40 हजार से अधिक ग्राहक और 50 हजार से अधिक सफल डिलीवरी का रिकॉर्ड है. कृष्णा अग्रवाल को Amazon India द्वारा Young Entrepreneur के रूप में भी फीचर किया जा चुका है. इसके अलावा उन्हें Tally MSME Honours-New Gen Entrepreneur सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उनके डिजिटल नेतृत्व और नवाचार की पहचान है.

हस्तशिल्प कलाकृतियां (Source : SAARTHI Group)

सरकार की नीतियों से MSMEs को मिला लाभ : कृष्णा अग्रवाल का कहना है कि भारत सरकार की नीतियां, डिजिटल पहल, 'मेक इन इंडिया' और हाल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों ने छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान बनाई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पहले से अब छोटे उद्यम भी पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और निर्यात प्रक्रिया में आई सरलता ने नए व्यापारिक अवसरों के द्वार खोले हैं. कृष्णा अग्रवाल का सपना केवल अपने व्यवसाय का विस्तार करना नहीं है. उनका लक्ष्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा Handcrafted Home Décor Export Hub बने और Made in India केवल एक टैग नहीं, बल्कि गुणवत्ता, भरोसे और उत्कृष्टता का वैश्विक प्रतीक बने. वे कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि वे केवल हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, कारीगरों की कला और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को दुनिया तक पहुंचाना है. उनका विजन है कि SAARTHI हर कलाकार का सच्चा साथी बने.

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अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस का संदेश : संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस युवाओं को रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने की प्रेरणा देता है. डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में तकनीकी ज्ञान, डिजिटल स्किल्स और उद्यमिता युवाओं के लिए सफलता की नई पहचान बन चुके हैं. कृष्णा अग्रवाल की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि यदि युवा नई तकनीकों को अपनाते हुए पारंपरिक उद्योगों के साथ जोड़ें, तो स्थानीय उत्पाद भी वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं.

कृष्णा अग्रवाल की सफलता यह संदेश देती है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती. सही सोच, लगातार सीखने की इच्छा, डिजिटल कौशल और नवाचार की भावना किसी भी छोटे विचार को वैश्विक पहचान दिला सकती है. राजस्थान के हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाने का उनका प्रयास न केवल एक सफल व्यवसाय की कहानी है, बल्कि यह उन हजारों कारीगरों की मेहनत, संस्कृति और परंपरा को सम्मान दिलाने का भी अभियान है.