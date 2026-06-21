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बारिश की फुहारों के बीच डीजीपी ने 1100 जवानों के साथ किया योगाभ्यास, एसीबी मुख्यालय में भी कार्यक्रम

तनाव को मात देने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस बेड़े ने सीखा योग का मंत्र.

राजस्थान पुलिस अकादमी में योगाभ्यास कार्यक्रम
राजस्थान पुलिस अकादमी में योगाभ्यास कार्यक्रम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 1:51 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने रविवार सुबह सामूहिक योग साधना कर मानसिक सुदृढ़ता और निरोगी काया का संदेश दिया. जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के विशाल प्रांगण में सुबह विशेष योग समारोह का आयोजन किया गया. इस राज्य स्तरीय पुलिस योगोत्सव के मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा रहे. उनकी मौजूदगी में पुलिस महकमे ने योग की विभिन्न विधाओं को आत्मसात किया. डीजीपी शर्मा ने दैनिक जीवन में योग की महत्ता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी बेहद चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक मानसिक तनाव से भरी होती है. ऐसे में सभी साथियों के लिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुपम : पुलिस कर्मियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है. योग एक ऐसी अनुपम पद्धति है जिसे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बिना किसी महंगे उपकरण के आसानी से किया जा सकता है. यदि हमारे जवान दिन-प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो इससे न केवल उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बल्कि चुनौतीपूर्ण ड्यूटियों को निभाने की उनकी कार्यक्षमता में भी जबरदस्त इजाफा होगा.

पुलिस ने किया सामूहिक योगाभ्यास (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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अलग-अलग विंग के कार्मिक हुए शामिल : राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर में पुलिस महकमे की विभिन्न महत्वपूर्ण विंग्स का अनूठा समन्वय देखने को मिला. योग के इस अनुष्ठान में पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस अकादमी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री तथा इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी के अधिकारियों, सदस्यों और प्रशिक्षणार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया. प्रांगण में एक साथ 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने मैट बिछाकर सामूहिक योगाभ्यास किया.

विशेषज्ञों के सानिध्य में कार्यक्रम : योग गुरुओं के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया. कार्यक्रम की शुरुआत शिथिलीकरण के अभ्यासों से हुई, जिसके बाद रीढ़ की हड्डी और शरीर को लचीला बनाने वाले विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया गया. इसके बाद पुलिसकर्मियों को मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनुलोम-विलोम, कपालभाति व भ्रामरी जैसे प्राणायामों का सघन अभ्यास कराया गया. कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी अधिकारियों और जवानों ने कुछ समय मौन रहकर ध्यान लगा सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया.

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योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प : आरपीए निदेशक एडीजी संजीब के. नार्जारी ने बताया कि इस विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल के सजग प्रहरियों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक संतुलन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है. दिन-रात कानून व्यवस्था और पब्लिक डीलिंग में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए यह सत्र बेहद ऊर्जावान साबित हुआ. समारोह के अंत में सभी उपस्थित कार्मिकों ने न केवल खुद नियमित योग करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इस उत्तम जीवनशैली से जोड़ने की शपथ ली.

एसीबी मुख्यालय में भी हुआ कार्यक्रम : वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान मुख्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया. वर्ष 2026 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing) रही, जो योग के माध्यम से जीवन के प्रत्येक चरण में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तथा स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन को प्रोत्साहित करने का संदेश देती है. योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया.

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