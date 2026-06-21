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बारिश की फुहारों के बीच डीजीपी ने 1100 जवानों के साथ किया योगाभ्यास, एसीबी मुख्यालय में भी कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में योगाभ्यास कार्यक्रम ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )