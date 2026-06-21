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Yoga Diwas 2026: अलवर की देवांगी लालवानी, 9 साल की उम्र में दो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योग चैंपियन

अलवर: जहां इस उम्र में बच्चे खेल-कूद और खिलौनों में व्यस्त रहते हैं, वहीं खैरथल की नन्ही देवांगी लालवानी कठिन से कठिन योग आसनों को बेहद सहजता से करके पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं. अपनी अटूट साधना के दम पर सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित 'योगा वालंटियर' बनने वाली देवांगी आज देश के लाखों बच्चों के लिए सेहत और प्रेरणा का नया चेहरा बन चुकी हैं. देवांगी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं. वह सातवीं कक्षा की छात्रा हैं.

4 साल की उम्र में योग शुरू: दो बार विश्व रिकॉर्ड बना चुकी देवांगी ने बताया कि उन्होंने 4 साल की उम्र से योग अभ्यास शुरू किया था, जो आज भी जारी है. वह 10-12 और 10-14 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं. पढ़ाई और योग को साथ-साथ मैनेज करना उनके लिए आसान है. योग से उनका मन शांत रहता है और शरीर निरोगी बना रहता है. देवांगी ने कहा कि नाम कमाने के लिए उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में योग चुना. निरंतर अभ्यास से वह कठिन आसनों में भी पारंगत हो गईं. अब वह लोगों को योग के प्रति जागरूक भी कर रही हैं.

अलवर की देवांगी लालवानी (Video Courtesy- Devangi Lalwani)

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पारंगत होकर बनाया विश्व रिकॉर्ड: देवांगी लालवानी ने बताया कि 9 साल की उम्र में उन्होंने दो विश्व रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक लगातार भू नमन आसन कर एक रिकॉर्ड बनाया. वहीं, एकपाद स्कन्द आसन में 34 मिनट 15 सेकंड तक रहकर दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम किया. देवांगी जिला स्तर पर चार-पांच बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. जयपुर की योग चैंपियनशिप ओपन चैलेंज में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया.

आयुष मंत्रालय ने चुना योग वॉलिंटियर: छोटी उम्र में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से देवांगी लालवानी को सर्टिफाइड योग वॉलिंटियर नियुक्त किया है. देवांगी भारत सरकार से सबसे कम उम्र की सर्टिफाइड वालंटियर भी बताई जाती हैं.