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Yoga Diwas 2026: अलवर की देवांगी लालवानी, 9 साल की उम्र में दो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योग चैंपियन

7वीं कक्षा की देवांगी लालवानी ने मात्र 4 साल की उम्र से योग शुरू कर दो विश्व रिकॉर्ड और कई गोल्ड मेडल हासिल किए.

Yoga Diwas 2026
बाल योग प्रशिक्षक देवांगी लालवानी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 6:48 AM IST

4 Min Read
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अलवर: जहां इस उम्र में बच्चे खेल-कूद और खिलौनों में व्यस्त रहते हैं, वहीं खैरथल की नन्ही देवांगी लालवानी कठिन से कठिन योग आसनों को बेहद सहजता से करके पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं. अपनी अटूट साधना के दम पर सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित 'योगा वालंटियर' बनने वाली देवांगी आज देश के लाखों बच्चों के लिए सेहत और प्रेरणा का नया चेहरा बन चुकी हैं. देवांगी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं. वह सातवीं कक्षा की छात्रा हैं.

4 साल की उम्र में योग शुरू: दो बार विश्व रिकॉर्ड बना चुकी देवांगी ने बताया कि उन्होंने 4 साल की उम्र से योग अभ्यास शुरू किया था, जो आज भी जारी है. वह 10-12 और 10-14 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं. पढ़ाई और योग को साथ-साथ मैनेज करना उनके लिए आसान है. योग से उनका मन शांत रहता है और शरीर निरोगी बना रहता है. देवांगी ने कहा कि नाम कमाने के लिए उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में योग चुना. निरंतर अभ्यास से वह कठिन आसनों में भी पारंगत हो गईं. अब वह लोगों को योग के प्रति जागरूक भी कर रही हैं.

अलवर की देवांगी लालवानी (Video Courtesy- Devangi Lalwani)

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पारंगत होकर बनाया विश्व रिकॉर्ड: देवांगी लालवानी ने बताया कि 9 साल की उम्र में उन्होंने दो विश्व रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक लगातार भू नमन आसन कर एक रिकॉर्ड बनाया. वहीं, एकपाद स्कन्द आसन में 34 मिनट 15 सेकंड तक रहकर दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम किया. देवांगी जिला स्तर पर चार-पांच बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. जयपुर की योग चैंपियनशिप ओपन चैलेंज में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया.

आयुष मंत्रालय ने चुना योग वॉलिंटियर: छोटी उम्र में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से देवांगी लालवानी को सर्टिफाइड योग वॉलिंटियर नियुक्त किया है. देवांगी भारत सरकार से सबसे कम उम्र की सर्टिफाइड वालंटियर भी बताई जाती हैं.

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जानिए देवांगी लालवानी के बारे में (ETV Bharat GFX)

बच्चों व बड़ों को सिखाती हैं योग: देवांगी की मां उषा ने बताया कि देवांगी सिंधी समाज में लगने वाले योग शिविरों में बच्चों व बड़े लोगों को योग सिखाती हैं. उन्होंने बताया कि देवांगी कठिन से कठिन योग पोज को आसानी से करना सिखाती हैं. उषा लालवानी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी देवांगी लालवानी योग को बढ़ावा दे रही है और कई लोगों को योग की ट्रेनिंग दे रही हैं.

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अब तक कई अवार्ड मिले: देवांगी लालवानी ने बताया कि उनकी योग जर्नी में उन्होंने कई अवार्ड भी हासिल किए हैं. अब तक उन्हें नेशनल यूथ गेम्स में अवार्ड, अब्दुल कलम अवॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अखिल भारतीय योगभूषण सहित कई अन्य अवार्ड मिल चुके हैं. देवांगी की मां उषा ने बताया राज्य स्तर पर भी देवांगी को अवार्ड मिले, जिससे और भी लोग प्रोत्साहित होकर योग में आगे बढ़ सके.

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छोटी सी उम्र में देवांगी लोगों को योग सिखाती हैं (Photo Courtesy- Devangi Lalwani)

ये हैं देवांगी लालवानी के सपने: देवांगी लालवानी ने बताया कि योग में आगे बढ़ने की चाहत रखती हैं और आगामी समय में आयोजित होने वाले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना है. इसके अलावा उनका सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी है. इसके लिए पूर्व में वह चिट्ठी लिख चुकी हैं. देवांगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रेरणा है, इसलिए वह उनसे मिलना चाहती हैं.

अपने खर्च से जाती हैं प्रतियोगिताओं में: मां उषा लालवानी ने बताया कि वे अपनी बेटी को योग में आगे बढ़ाने के लिए हर प्रतियोगिता में खुद के खर्चे पर ले जाती हैं. इंडो-नेपाल प्रतियोगिता में चयन होने के बावजूद आर्थिक स्थिति के कारण देवांगी भाग नहीं ले सकीं.

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वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ देवांगी (Photo Courtesy- Devangi Lalwani)

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देवांगी लालवानी के योगा रिकॉर्ड
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