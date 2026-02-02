ETV Bharat / state

खैरागढ़ जिले के छिंदारी में मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, परिंदे ईको पर्यटक केंद्र में संरक्षण का संकल्प

खैरागढ़ जिले के छिंदारी में मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़: जिले के छिंदारी स्थित परिंदे ईको पर्यटक केंद्र में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस बड़े उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया. इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया.

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण, आर्द्रभूमियों की उपयोगिता और जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना था. सभी को बताया गया कि आर्द्रभूमियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि पक्षियों और वन्य जीवों का सुरक्षित घर भी हैं.

छिंदारी स्थित परिंदे ईको पर्यटक केंद्र में मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस (Forest Department, khairagarh)

बर्ड वाचिंग से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह बर्ड वाचिंग गतिविधि से हुई. इस दौरान बच्चों और युवाओं को आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों और वहां की जैव विविधता के बारे में जानकारी दी गई.

जंगलों, जल स्रोतों और वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है. छिंदारी क्षेत्र दुर्लभ, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, जिनकी सुरक्षा केवल प्रशासन नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है.- डीएफओ पंकज राजपूत

स्वच्छता अभियान चलाकर हटाया गया कचरा

कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया. बताया गया कि पिकनिक मनाने आने वाले लोग अक्सर पॉलिथीन और कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है. इस अभियान में ग्रामीणों, युवाओं और विद्यार्थियों ने मिलकर क्षेत्र की साफ-सफाई की.

छात्रों को दी गई पक्षियों की पहचान की जानकारी

स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बर्ड वाचिंग गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को छिंदारी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों की पहचान और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में बताया गया.

प्रकृति संरक्षण का लिया गया संकल्प

कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि आर्द्रभूमि, जंगल और जल स्रोतों की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है. आयोजन ने यह संदेश दिया कि प्रकृति का संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा है, और इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है.