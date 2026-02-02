विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 : 8 वर्ग किमी की आर्द्रभूमि से दुनिया में पहचान, केवलादेव में बसता है लाखों पक्षियों का संसार
राजस्थान में 2025 में तीन साइट को वेटलैंड घोषित किया गया है. प्रदेश में अब कुल 5 वेटलैंड साइट हैं.
Published : February 2, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 3:39 PM IST
भरतपुर : हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के रूप में मनाया जाता है. दो फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है. इस दिन का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है. भरतपुर की पहचान अगर दुनिया के पर्यटन और पर्यावरण मानचित्र पर सबसे अलग दिखाई देती है तो उसके केंद्र में केवल एक कारण है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आर्द्र भूमि (वेटलैंड). महज 8 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वेटलैंड हर साल दुनिया भर से आने वाली 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों के हजारों परिंदों का सुरक्षित बसेरा बनता है. यही वेटलैंड केवलादेव को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाता है और भरतपुर को बर्ड पैराडाइज के रूप में स्थापित करता है.
घना की आत्मा है वेटलैंड : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कुल 28.73 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है, लेकिन इसकी आत्मा इसका वेटलैंड ही है. पर्यावरणविद भोलू अबरार खान के अनुसार, घना को मूल रूप से एक आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया गया था, जहां पानी, घास और पेड़ों का संतुलन पक्षियों के लिए आदर्श वातावरण तैयार करता है. घना में फिलहाल 6 मुख्य ब्लॉक हैं, जिनका वेटलैंड के रूप में प्रबंधन किया जाता है. पहले यहां गंभीरी नदी और पांचना बांध से नियमित पानी आता था, लेकिन बीते 22 वर्षों तक उद्यान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाया. वर्ष 2012 के बाद तो पांचना बांध से पानी आना पूरी तरह बंद हो गया, जिसका सीधा असर वेटलैंड पर पड़ा.
11 वर्ग किमी से 8 वर्ग किमी तक सिमटा वेटलैंड : उन्होंने बताया कि वर्ष 1986 में हुए एक शोध में सामने आया था कि घना के कुल क्षेत्र में लगभग 11 वर्ग किमी वेटलैंड था, लेकिन लंबे समय तक पानी की कमी के कारण कदंब कुंज, एफ-1 और एफ-2 ब्लॉक पूरी तरह सूख गए. जो इलाके कभी पक्षियों से गुलजार रहते थे, वे धीरे-धीरे वुडलैंड में तब्दील हो गए. इसका नतीजा यह हुआ कि घना का वेटलैंड क्षेत्र सिमटकर करीब 8 वर्ग किमी रह गया. हालांकि, अब स्थिति में सुधार के संकेत हैं. बीते दो-तीन वर्षों से पांचना बांध से पर्याप्त पानी मिलने लगा है, जिससे वेटलैंड का पुनर्जीवन शुरू हुआ है. यह सिलसिला जारी रहता है तो केवलादेव एक बार फिर अपनी पुरानी जैव विविधता और पक्षी वैभव को हासिल कर सकता है.
तीन प्राकृतिक आवास, लेकिन पहचान वेटलैंड से : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की खासियत यहां मौजूद तीन प्रकार के प्राकृतिक आवास हैं- वेटलैंड, वुडलैंड और ग्रासलैंड. इन तीनों के संतुलन की वजह से यहां बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रजातियां वेटलैंड पर ही निर्भर हैं. पानी, मछलियां, जलीय वनस्पतियां और उथले तालाब प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन और प्रजनन का आदर्श स्थल बनाते हैं.
सांभर वेटलैंड्स में लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा : जयपुर, डीडवाना और अजमेर जिलों के संगम पर स्थित सांभर झील वेटलैंड की दुनियाभर में खास पहचान है. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित इस वेटलैंड में हजारों प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थान है. वन अधिकारी आकांक्षा गोठवाल ने बताया कि नावां के पास की सांभर झील को भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्रभूमि होने का गौरव भी प्राप्त है. यहां सर्दियों के मौसम में लगभग दो लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की 47 प्रजातियों का कलरव गूंजता है. इस वेटलैंड पर हाल ही में प्रस्तावित सोलर प्लांट और बढ़ते अतिक्रमण से इसके संरक्षण की मांग तेज होने लगी है. अवैध नमक खनन, जल स्तर में गिरावट, प्रदूषण और जलग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण वेटलैंड्स की जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
3 नए साइट वेटलैंड घोषित : कुचामन महाविद्यालय में बॉटनी के असिस्टेंड प्रोफेसर एवं पक्षी प्रेमी डॉ. रूपचंद भाटी ने बताया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है. दो फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है. इस दिन का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है. सरकार की ओर से पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आर्द्रभूमि को संरक्षित करना आवश्यक है. मेनार वेटलैंड उदयपुर, खीचन वेटलैंड फलोदी, सिलीसेढ़ वेटलैंड अलवर को 2025 में राजस्थान के तीन स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है.
वेटलैंड्स क्यों जरूरी हैं? : उन्होंने बताया कि वेटलैंड्स को धरती की किडनी कहा जाता है. ये प्राकृतिक जल फिल्टर की तरह कार्य करते हैं. ये न केवल पानी को प्रदूषकों और भारी धातुओं से मुक्त करते हैं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, भूजल रिचार्ज और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. दुनिया की केवल 6 प्रतिशत भूमि पर फैली वेटलैंड्स में वैश्विक जैव विविधता का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है. इसके बावजूद अतिक्रमण, प्रदूषण और अवैध खनन के कारण वेटलैंड्स तेजी से सिमट रहे हैं.