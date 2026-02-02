ETV Bharat / state

Wetlands Day: कावर झील से शुरू हुआ बिहार के 'रामसर' का सफर, 6 वेटलैंड्स को संरक्षित करना चुनौती

बिहार में पहली बार कांवर झील को वेटलैंड घोषित किया गया था. अब 6 वेटलैंड्स हैं, लेकिन इसे संरक्षित करना सरकार के लिए चुनौती है.

World Wetlands Day
विश्व वेटलैंड्स दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 4:51 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
पटना: 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जा रहा है. यह एक महत्वपूर्ण दिन है जो विश्व भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और महत्वता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. यह बिहार के लिए भी खास है. बिहार में कई ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसको संरक्षित करने के लिए सरकार योजना चला रही है.

वेटलैंड्स क्या है? इसे आर्द्रभूमि भी कहा जाता है. यानि ऐसी भूमि जहां सालभर पानी जमा होता है. भू-भाग का बड़ा क्षेत्र झील और तालाब जैसा हो. यह प्राकृतिक रूप से या मानवनिर्मित भी होता है. रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, नदियां, झीलें आदि शामिल हैं, जो 6 मीटर से कम गहराई की हो.

World Wetlands Day
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

वेटलैंड्स की विशेषताएं: ऐसे क्षेत्र में सालभर पानी भरा होता है. यहां की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि इस भूमि पर सालोभर पानी जमा होता है. यहां ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जो पानी में डूबने के बावजूद जीवित रहते हैं. इस जल में मछली, कीट और जंगली जीवों का वास होता है.

वेटलैंड्स के महत्व: वेटलैंड्स को पृथ्वी का गुर्दे यानि Kidney Of Earth भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को शुद्ध करने में मदद करता है. यहां की भूमि बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करती है. बारिश और बाढ़ के दौरान इन क्षेत्रों में पानी जमा होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी कम जमता है.

World Wetlands Day
बिहार में वेटलैंड एरिया (ETV Bharat)

जीविका के लिए महत्वपूर्ण: इस क्षेत्र में सालोभर पानी जमने के कारण भू-जल स्तर को बढ़ावा मिलता है. कार्बन को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है. यह क्षेत्र जीविका के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है. लाखों लोग मछली पालन और खेती कर अपना जीविका चलाते हैं. बिहार में मछली पालन और मखाना के लिए ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं.

रामसर कन्वेंशन: वेटलैंड को संरक्षित करन के लिए इसकी शुरुआत की गयी थी. 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में इस कन्वेंशन की स्थापना की गयी थी. इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना है. भारत पहली बार 1 फरवरी 1982 को संधि किया था. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देश के 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 94 वेटलैंड्स हैं.

World Wetlands Day
बिहार में वेटलैंड एरिया (ETV Bharat)

बिहार में चुनौती: बिहार में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की चुनौती है. वेटलैंड भूमि का दायरा काफी व्यापक है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वेटलैंड्स फैले हुए हैं. इनमें झीलें, तालाब, नदियों से जुड़ी जलभूमि और जलाशय शामिल हैं. राज्य के 6 वेटलैंड्स को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल चुकी है, जो बिहार की जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है.

कावर झील से शुरू हुआ सफर: बिहार के अंदर वेटलैंड को संरक्षित और अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम लंबे समय से चल रही है. बाद वेटलैंड को लेकर सरकार भी गंभीर हुई है. 2026 के पहले, बिहार के दो और वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन साइट्स के अंतरराष्ट्रीय समूह में स्थान मिला है, जिसमें गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर(पश्चिम चंपारण) हैं. हालांकि सरकार आंकड़ा में तीन वेटलैंड दर्ज है, जिसमें कावर झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई शामिल है.

World Wetlands Day
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

वेटलैंड एरिया में होता 64% प्रजनन: जमुई जिला स्थित नागी नकटी वेटलैंड मानव निर्मित बताया जाता है. बेगूसराय स्थित कावर झील, कटिहार के गोगा बिल झील उदयपुर (पश्चिम चंपारण) और गोकुल जलाशय प्राकृतिक वेटलैंड की श्रेणी में आता है. ये ऐसे इलाके हैं, जहां दुर्लभ प्रजाति के पक्षी प्रजनन, आहार और विहार के लिए आते हैं. देश में चार प्रतिशत वेटलैंड एरिया है, जिसमें 64% प्रजनन होता है.

तिक्रमण मुक्त करने की जरूरत: बिहार में कुल वेटलैंड भूमि लगभग 4,03,209 हेक्टेयर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.4% हिस्सा है. वेटलैंड और जैव विविधता को लेकर समाजसेवी राजीव कुमार लगातार काम कर रहे हैं. राजीव कुमार का मानना है कि वेटलैंड साइट को संरक्षित और अतिक्रमण मुक्त करने की जरूरत है.

World Wetlands Day
बिहार में वेटलैंड एरिया (ETV Bharat)

"इन इलाकों में धड़ल्ले से रसायन के इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता प्रभावित हो रही है. रामसर की सूची में और अधिक से अधिक वेटलैंड एरिया को शामिल किए जाने की जरूरत है जिससे कि हमारी पारिस्थितिकी की बेहतरी होगी." - राजीव कुमार, विशेषज्ञ

हाईकोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेटलैंड एरिया को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त है. राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वेटलैंड एरिया को संरक्षित और अतिक्रमण मुक्त किया जाए. पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार का मानना है कि वेटलैंड एरिया को बचाना बेहद जरूरी है वेटलैंड एरिया संरक्षित होगा तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा.

बिहार में वेटलैंड को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ? (ETV Bharat)

"वेटलैंड एरिया अतिक्रमण का शिकार है. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है. वेटलैंड एरिया में कई इलाके में सरकार भी अतिक्रमण कर रही है. अब तक वेटलैंड एरिया को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने वन विभाग को ट्रांसफर नहीं किया है." -दीनू कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

