वर्ल्ड वेटलैंड डे : बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, स्वच्छता अभियान का भी दिया गया संदेश

वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर मरवाही वनमंडल ने बगड़ी जलाशय में खास आयोजन किया.जिसमें लोगों को प्रकृति को करीब से जानने का मौका मिला.

World Wetland Day
बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 2:35 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वनमंडल ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 फरवरी को मरवाही वनमंडल अंतर्गत बगड़ी जलाशय में बर्ड वॉच, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं स्वच्छता अभियान का भव्य आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करना और प्रवासी, स्थानीय पक्षियों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना रहा.

पक्षियों के व्यवहार को समझने का मिला अवसर

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों प्रतिभागियों को पक्षियों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास, जीवन चक्र, संरक्षण उपायों और पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमियों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. बर्ड वॉचिंग गतिविधि के अंतर्गत बगड़ी जलाशय क्षेत्र में मौजूद प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों को नजदीक से देखा गया, जिससे प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखने को मिला. दूरबीन और गाइड के माध्यम से पक्षियों के व्यवहार को समझने का अवसर भी मिला.

World Wetland Day
स्वच्छता अभियान का भी दिया गया संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्द्रभूमियां न केवल पक्षियों और वन्य जीवों का सुरक्षित आश्रय हैं, बल्कि जल संरक्षण, जलवायु संतुलन और मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.इनके संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है-ग्रीष्मी चांद, डीएफओ मरवाही वन मंडल

World Wetland Day
बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके साथ ही जलाशय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया. जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथिन और अन्य अपशिष्ट सामग्री को हटाकर स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का संदेश दिया गया. इस अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आर्द्रभूमियों की स्वच्छता और संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, पर्यावरण प्रेमी, स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संगठन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए. सभी ने मिलकर आर्द्रभूमियों के संरक्षण और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया.

