वर्ल्ड वेटलैंड डे : बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, स्वच्छता अभियान का भी दिया गया संदेश

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वनमंडल ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 फरवरी को मरवाही वनमंडल अंतर्गत बगड़ी जलाशय में बर्ड वॉच, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं स्वच्छता अभियान का भव्य आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करना और प्रवासी, स्थानीय पक्षियों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना रहा.

पक्षियों के व्यवहार को समझने का मिला अवसर

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों प्रतिभागियों को पक्षियों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास, जीवन चक्र, संरक्षण उपायों और पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमियों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. बर्ड वॉचिंग गतिविधि के अंतर्गत बगड़ी जलाशय क्षेत्र में मौजूद प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों को नजदीक से देखा गया, जिससे प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखने को मिला. दूरबीन और गाइड के माध्यम से पक्षियों के व्यवहार को समझने का अवसर भी मिला.