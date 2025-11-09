ETV Bharat / state

विश्व उर्दू दिवस 2025; लखनऊ की सरजमीं से फैला अल्फाजों का जादू, यहीं पाया अपना रंग और अंदाज

मोहम्मद इकबाल ने न सिर्फ उर्दू को जिंदा रखा ,बल्कि उसे दुनिया भर में एक नई पहचान दी.

Published : November 9, 2025

लखनऊ: आज यानी 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस के मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य उर्दू भाषा को जन-जन तक पहुंचाना है, जिससे उर्दू भाषी ही नहीं, बल्कि गैर उर्दू भाषी भी इस भाषा को जान व समझ सकें. इसी दिन उर्दू के अजीम शायर और विचारक डॉ. अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन भी मनाया जाता है. मोहम्मद इकबाल ने न सिर्फ उर्दू को जिंदा रखा बल्कि उसे दुनिया भर में एक नई पहचान दी. उर्दू के जानकारों का कहना है कि इस जुबां ने यहीं अपना रंग और अंदाज पाया.

लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जानिसार आलम ने बताया कि मौजूदा दौर में उर्दू सिखना बेहद जरूरी हो गया है. आज के नौजवानों में उर्दू सीखने का रुझान तेजी से बढ़ा है. जो लोग अदब, एक्टिंग, शायरी या पत्रकारिता की दुनिया में जाना चाहते हैं, उन्हें उर्दू से ही असली मदद मिलती है. बगैर उर्दू सीखे इन क्षेत्रों में कामयाबी मुश्किल है.

विश्व उर्दू दिवस 2025 (Video Credit: ETV Bharat)
वे आगे कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में भी उर्दू का असर बढ़ा है. आज प्रिंट पत्रकारिता की हेडलाइंस में 50 से 60 फीसदी तक उर्दू के अल्फाज शामिल हैं. टीवी और डिजिटल मीडिया में भी उर्दू की रवानगी दिखती है. इससे साबित होता है कि उर्दू की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.अल्लामा इकबाल के योगदान को याद करते हुए डॉ. आलम ने बताया कि इकबाल ने उर्दू को सिर्फ ज़ुबान नहीं, बल्कि कौमी जज्बे का पैगाम बनाया. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनकी वह नज्म है जिसने भारत को एकता का पैगाम दिया. यहां तक कि 1984 में जब भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया, तो उसने भी यही कहा-सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा.
लखनऊ की उर्दू एक अंदाज, एक पहचान: जानिसार आलम बताते हैं, उर्दू की बुनियाद दिल्ली में पैदा हुई, दक्कन तक फैली और फिर लखनऊ में उसने अपना रंग और अंदाज पाया. लखनऊ की उर्दू का लहजा, तहजीब और मिठास आज भी दुनिया भर में पसंद की जाती है.
उर्दू अब मजहब से आगे: मशहूर शायर अजहर इकबाल कहते हैं कि आज उर्दू किसी मजहबी पहचान में कैद नहीं रही. हम ऐसे कई हिंदू नौजवानों को जानते हैं, जो उर्दू में शायरी करते हैं. सोशल मीडिया ने इस जुबान को नई ऊंचाइयां दी हैं. आज नौजवान अपने फन का मुजाहिरा ऑनलाइन कर रहे हैं और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं.
उर्दू में मिठास है: लखनऊ की युवा शायरा सायरा रुबीना अयाज कहती हैं, उर्दू दिवस हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है. बचपन से ईटीवी उर्दू के मुशायरे सुनते-सुनते शायरी का शौक हुआ. दिल्ली में पहला मुशायरा पढ़ा, अब देशभर में पढ़ रही हूं. सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को हौसला दिया है. लोग कहते हैं उर्दू के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि आज हर वर्ग इस भाषा की मिठास की तरफ खिंचा चला आ रहा है.
मुशायरा उर्दू की रूह को जिंदा रखने वाला मंच: युवा शायर यासर सिद्दीकी कहते हैं, मुशायरों ने उर्दू को जिंदा रखा है. आज भी देश और विदेश में होने वाले मुशायरों में भारतीयों की मौजूदगी बताती हैं कि उर्दू हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. विदेशों में भी उर्दू शायरी के दीवाने मौजूद हैं.
दानिश महल एक किताब, एक जज्बात: लखनऊ की अमीनाबाद की मशहूर किताबों की दुकान दानिश महल, जिसने 1939 से उर्दू की खिदमत की, अब मौलवीगंज शिफ्ट हो चुकी हैं. दुकान के संचालक मोहम्मद नईम भावुक होकर कहते हैं. यह सिर्फ दुकान नहीं, जज्बात हैं. हमारे वालिद मोहम्मद नसीम ने इसे शुरू किया था. यहां लेखक, शायर, प्रोफेसर सब बैठा करते थे. अब जब दुकान खाली कर रहे हैं, तो लगता है जैसे एक दौर खत्म हो गया. लेकिन मैं जिंदा हूं तो दानिश महल भी जिंदा रहेगा. अब नई जगह पर दानिश महल को फिर से खोला जाएगा और इस बार धार्मिक किताबों के साथ उर्दू अदब की नई किताबें भी वहां मिलेंगी.
उर्दू की सफर: इतिहासकारों के अनुसार, उर्दू की शुरुआत 12वीं सदी में भारत में मुसलमानों के आगमन के साथ हुई. यह एक संपर्क भाषा थी, जिसे उस दौर में हिंदवी कहा जाता था. वक्त के साथ यह भाषा हिंदवी, रेख्ता, जबान-ए-दिल्ली, दकनी और जबान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला जैसे कई नामों से जानी गई. उर्दू शब्द तुर्की से आया है, जिसका अर्थ है सेना या छावनी. दिल्ली, जो मुगलों की राजधानी रही, इस भाषा के विकास की सबसे अहम जगह मानी जाती है.

