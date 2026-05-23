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World Turtle Day: कछुओं को क्यों कहा जाता है वेटलेंड का साइलेंट 'डॉक्टर', जानिए कैसे संभाल रहे हैं केवलादेव की 'सेहत'

घना में मौजूद कछुए ( ETV Bharat Bharatpur )