World Turtle Day: कछुओं को क्यों कहा जाता है वेटलेंड का साइलेंट 'डॉक्टर', जानिए कैसे संभाल रहे हैं केवलादेव की 'सेहत'
केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन पक्षियों के साथ-साथ कछुए भी वेटलैंड की सेहत संभाल रहे हैं.
Published : May 23, 2026 at 2:44 PM IST
भरतपुर: जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया भर में साइबेरियन पक्षियों और दुर्लभ पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस विश्व प्रसिद्ध वेटलैंड की असली साइलेंट हेल्थ टीम कछुए हैं. ये कछुए बिना किसी शोर के वर्षों से घना के पानी को साफ रखने, जैविक संतुलन बनाए रखने और पूरे वेटलैंड की सेहत संभालने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. विशेषज्ञ इन्हें घना का साइलेंट डॉक्टर मानते हैं.
पर्यावरणविद रणधीर सिंह के अनुसार, केवलादेव घना में अब तक कछुओं की करीब आठ प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं. इनमें इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, इंडियन मेड टर्टल, ब्राह्मणी टेरापिन जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं. वर्षों पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) और सलीम अली स्कूल ऑफ इकॉलॉजी के सहयोग से किए गए अध्ययनों में इन आठ प्रजातियों की पुष्टि हुई थी.
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वेटलैंड का साइलेंट डॉक्टर: रणधीर सिंह ने बताया कि घना में सबसे अधिक संख्या इंडियन फ्लैपशेल टर्टल की है, जिसे स्थानीय लोग 'पातर' नाम से पुकारते हैं. यह कछुआ वेटलैंड का प्राकृतिक सफाईकर्मी माना जाता है. यह पानी में मरने वाले जीवों, सड़ते जैविक पदार्थों, छोटी मछलियों और गंदगी को खाकर जल स्रोत को स्वच्छ बनाए रखता है. यही वजह है कि इसे वेटलैंड का साइलेंट डॉक्टर कहा जाता है.
शाकाहारी कछुओं की प्रजाति: रणधीर सिंह ने बताया कि कछुओं की कुछ प्रजातियां पूरी तरह शाकाहारी होती हैं, जैसे ब्राह्मणी टेरापिन, ये पानी के अंदर उगने वाले पौधों और जलीय वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं. इन कछुओं के लिए साफ और मीठा पानी बेहद जरूरी है, जब बाहरी स्रोतों से प्रदूषित पानी घना में पहुंचता है तो इसका सीधा असर कछुओं और अन्य जलीय जीवों पर पड़ता है.
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इकोसिस्टम पानी की गुणवत्ता पर निर्भर: पर्यावरणविद ने बताया कि घना का पूरा इकोसिस्टम पानी की गुणवत्ता पर निर्भर है. फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, ड्रैगनफ्लाई, डैमसेलफ्लाई, मछलियां और पक्षी सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर पानी दूषित हुआ तो सबसे पहले जलीय जीव प्रभावित होते हैं. कई बार गंभीर प्रदूषण के दौरान कछुए और अन्य जीव पानी छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं.
कछुए वेटलेंड के लिए जरूरी: पिछले वर्षों में सूखे और पानी की कमी के दौरान बड़ी संख्या में मछलियों और कछुओं की मौत ने वेटलैंड की नाजुक स्थिति को साफ तौर पर उजागर किया था. यदि केवलादेव घना को स्वच्छ पानी, पर्याप्त जलस्तर और प्रदूषण मुक्ति नहीं मिली तो आने वाले समय में यह विश्व प्रसिद्ध वेटलैंड अपनी जलीय जैव विविधता खो सकता है, और अगर घना के साइलेंट डॉक्टर यानी कछुए गायब हो गए, तो पूरा वेटलैंड धीरे-धीरे बीमार पड़ जाएगा.
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