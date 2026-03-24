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World TB Day : राजस्थान में 11 हजार हाई-रिस्क गांव चिन्हित, तेजी से हो रही पहचान

एआई से टीबी पर वार. राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा एआई तकनीक का उपयोग, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

Fight Against TB in Rajasthan
राजस्थान में एआई से टीबी पर वार... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 6:31 AM IST

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जयपुर: 24 मार्च वर्ल्ड टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) डे के रूप में मनाया जाता है. देश और दुनिया में आज भी टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी बनी हुई है. हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. राजस्थान में टीबी के खिलाफ लड़ाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सहारे नई दिशा ले रही है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एआई तकनीक का उपयोग करते हुए राज्य के 11 हजार टीबी हाई-रिस्क गांवों की पहचान की है. इस पहल का उद्देश्य टीबी की समय रहते पहचान कर मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि टीबी की पहचान के लिए एआई एक सटीक माध्यम बना है.

हेल्थ डायरेक्टर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एआई के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में आसानी से रोगियों की पहचान की जा रही है. प्रदेश में हर साल करीब 1 लाख 60 हजार नए टीबी मरीज सामने आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में एआई आधारित तकनीक से न केवल मरीजों की जल्द पहचान हो रही है, बल्कि विशेष निगरानी भी संभव हो पाई है.

एआई से बदली टीबी पहचान की तस्वीर : राजस्थान में अब एआई बेस्ड मशीनों के जरिए टीबी की स्क्रीनिंग और पहचान की जा रही है. प्रदेश में कुल 29 एआई मशीनें सक्रिय हैं, जो तेज और सटीक जांच में मदद कर रही हैं. इसके साथ ही एआई आधारित हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे दूर-दराज के गांवों में भी जांच संभव हो पाई है. ये पोर्टेबल मशीनें खासतौर पर उन इलाकों में उपयोगी साबित हो रही हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं.

World Tuberculosis in Rajasthan
पंचायत स्तर पर टीबी के मामलों को खत्म करने के प्रयास (ETV Bharat GFX)

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टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान : राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी एआई तकनीक से मजबूती पा रहा है. इस अभियान के तहत गांव स्तर पर टीबी के मामलों को खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

हाई-रिस्क गांवों पर विशेष फोकस : राज्य टीबी रोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी का कहना है कि एआई के जरिए चिन्हित किए गए 11 हजार हाई-रिस्क गांवों में अब विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से जांच कर रही हैं और जागरूकता अभियान भी चला रही हैं.

AI for Monitoring TB
कारगर साबित हो रही एआई तकनीक (ETV Bharat GFX)

डॉ. सोनी का कहना है कि टीबी के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती समय पर पहचान की होती है. एआई तकनीक इस दिशा में कारगर साबित हो रही है. एआई आधारित एक्स-रे मशीनें फेफड़ों की तस्वीरों का तुरंत विश्लेषण कर संभावित टीबी के संकेत दे देती हैं, जिससे डॉक्टरों को निर्णय लेने में आसानी होती है.

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