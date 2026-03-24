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World TB Day : राजस्थान में 11 हजार हाई-रिस्क गांव चिन्हित, तेजी से हो रही पहचान

जयपुर: 24 मार्च वर्ल्ड टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) डे के रूप में मनाया जाता है. देश और दुनिया में आज भी टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी बनी हुई है. हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. राजस्थान में टीबी के खिलाफ लड़ाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सहारे नई दिशा ले रही है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एआई तकनीक का उपयोग करते हुए राज्य के 11 हजार टीबी हाई-रिस्क गांवों की पहचान की है. इस पहल का उद्देश्य टीबी की समय रहते पहचान कर मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि टीबी की पहचान के लिए एआई एक सटीक माध्यम बना है.

हेल्थ डायरेक्टर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एआई के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में आसानी से रोगियों की पहचान की जा रही है. प्रदेश में हर साल करीब 1 लाख 60 हजार नए टीबी मरीज सामने आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में एआई आधारित तकनीक से न केवल मरीजों की जल्द पहचान हो रही है, बल्कि विशेष निगरानी भी संभव हो पाई है.

एआई से बदली टीबी पहचान की तस्वीर : राजस्थान में अब एआई बेस्ड मशीनों के जरिए टीबी की स्क्रीनिंग और पहचान की जा रही है. प्रदेश में कुल 29 एआई मशीनें सक्रिय हैं, जो तेज और सटीक जांच में मदद कर रही हैं. इसके साथ ही एआई आधारित हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे दूर-दराज के गांवों में भी जांच संभव हो पाई है. ये पोर्टेबल मशीनें खासतौर पर उन इलाकों में उपयोगी साबित हो रही हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं.