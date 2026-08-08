विश्व आदिवासी दिवस : आदिवासी संस्कृति से जुड़ी चीजों की सजी दुकानें, मुर्गा मोर पंख और आभूषणों की डिमांड ज्यादा
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अबूझमाड़ में आदिवासी समाज से जुड़ी चीजों की दुकानों में भीड़ बढ़ चुकी है.आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 12:23 PM IST
नारायणपुर :9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूरे नारायणपुर जिले में उत्साह चरम पर है. हर साल की तरह इस साल भी सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में जिले के सभी जनजातीय समाज को एक सूत्र में जोड़ने वाला विशाल आयोजन होने जा रहा है.इस बीच नारायणपुर जिले में पहली बार जिले के आदिवासी युवाओं ने पारंपरिक आभूषणों, वेशभूषा और सांस्कृतिक सामग्री की चार विशेष दुकानें शुरू की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी पारंपरिक पहचान से जुड़ने पहुंच रहे हैं. लगातार बढ़ती खरीदारी ये संकेत दे रही है कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति और गौरव का महापर्व बनने जा रहा है.
नारायणपुर में निवास करती हैं कई जनजातियां
संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य विश्वभर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और उनके योगदान के प्रति सम्मान एवं जागरूकता बढ़ाना है. बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला इस दिवस को विशेष रूप से जीवंत बना देता है.यहां एक ही मंच पर अलग-अलग जनजातीय समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं.नारायणपुर जिले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जनजातीय विविधता है. यहां अबूझमाड़िया, माड़िया, मुरिया, गोंड, हल्बा, भतरा और दण्डामी सहित अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं.
आदिवासी संस्कृति से जुड़े सामानों की दुकान
इन सभी समुदायों की बोली, पहनावा, आभूषण, नृत्य, लोकगीत, रीति-रिवाज और सामाजिक परंपराएं अलग-अलग होने के बावजूद उनकी सांस्कृतिक आत्मा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. यही विविधता विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को पूरे बस्तर में सबसे अधिक आकर्षक बनाती है. इस वर्ष नारायणपुर के आदिवासी युवाओं ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अनूठी पहल की है.पहली बार जिले में चार विशेष दुकानें शुरू की गई हैं, जहां पारंपरिक आदिवासी आभूषण, वस्त्र और सांस्कृतिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.इन दुकानों पर केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.लोग पारंपरिक आभूषणों और वेशभूषा के बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ उन्हें खरीद भी रहे हैं.
आदिवासियों के पारंपरिक चीजों की बढ़ी मांग
विश्व आदिवासी दिवस को देखते हुए कई पारंपरिक वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ गई है, जिनमें प्रमुख हैं— मुर्गे, मोर एवं अन्य पक्षियों के पंखों से निर्मित पारंपरिक कलगी, समुद्री सीपियों से बनी कौड़ियों की माला, भारतीय सिक्कों से तैयार रुपया माला, ऐंठी, करधन, पारंपरिक सुता, बाजूबंद जिसे स्थानीय भाषा में पहुंची कहा जाता है, आदिवासी पारंपरिक साड़ी, धोती, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक साहित्य, आदिवासी महापुरुषों से संबंधित पुस्तकें एवं दस्तावेज, इन दुकानों पर पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक वस्तुएं लोगों का विशेष आकर्षण बनी हुई हैं. इस बार देखने वाली सबसे खास बात यह है कि केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी विश्व आदिवासी दिवस पर पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा धारण करने की तैयारी कर रहे हैं.
स्थानीय लोग कर रहे हैं खरीदारी
स्थानीय नागरिकों में पारंपरिक परिधान और आभूषणों को लेकर जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 अगस्त को हजारों लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ इस आयोजन में शामिल होंगे.लगातार बढ़ती खरीदारी से दुकान संचालित कर रहे आदिवासी युवा भी उत्साहित हैं.
लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ता लगाव यह साबित करता है कि आधुनिकता के दौर में भी पारंपरिक विरासत के प्रति सम्मान और अपनापन बरकरार है. यदि ऐसे प्रयास लगातार होते रहे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान से कभी दूर नही होगी- हरीश कुमार नाग, दुकानदार
विश्व आदिवासी दिवस केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि अपनी जड़ों, परंपराओं और सामूहिक पहचान को याद करने का अवसर है.नारायणपुर में आदिवासी युवाओं द्वारा शुरू की गई यह पहल न केवल स्थानीय संस्कृति को नई ऊर्जा दे रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बन रही है.बढ़ती खरीदारी और लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष 9 अगस्त को नारायणपुर में आदिवासी एकता, संस्कृति और गौरव का भव्य उत्सव देखने को मिलेगा.
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