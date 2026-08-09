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विश्व आदिवासी दिवस पर सक्ती कलेक्टर की बड़ी घोषणा, हर साल अपनी सैलरी से देंगे 10 हजार रुपए

Etv Bharatविश्व आदिवासी दिवस पर सक्ती कलेक्टर की बड़ी घोषणा, हर साल अपनी सैलरी से देंगे 10 हजार रुपए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सक्ती: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बेहद सराहनीय और अनोखी पहल देखने को मिली है. सक्ती के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने मंच से ऐलान किया कि वे हर साल अपनी निजी तनख्वाह (सैलरी) से 10 हजार रुपए समाज की कल्याण समिति को दान करेंगे.

कलेक्टर ने समाज के प्रमुखों को सलाह दी है कि अगर उनकी कोई आधिकारिक समिति नहीं बनी है, तो वे जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराएं. कलेक्टर ने बताया कि वे खुद एक आदिवासी परिवार से आते हैं और आज भगवान की कृपा से इस योग्य और सरकारी पद पर हैं, इसलिए समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना उनका कर्तव्य है.

जितने भी सक्षम आदिवासी लोग हैं अच्छे पद पर हैं वो इस कोष में सहयोग करें. मैं खुद अपनी सैलरी से 10 हजार हर साल देने की घोषणा करता हूं- अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर

एसपी प्रफुल्ल ठाकुर और आम जनता ने भी बढ़ाया हाथ

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो की इस भावुक और प्रेरणादायक घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया. मंच पर मौजूद जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर सहित सैकड़ों अन्य लोगों ने भी इस नेक काम में अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने की बात कही.

इस समिति में जमा होने वाले पैसों का पूरा उपयोग समाज के असहाय, गरीब और जरूरतमंद लोगों के उत्थान और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. उन्होंने समाज के अन्य सक्षम लोगों से भी इस मुहिम में आगे आने की भावुक अपील की है.