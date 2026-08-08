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विश्व आदिवासी दिवस : सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में घोषित होगा राष्ट्रीय एजेंडा

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज रायपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है.

World Tribal Day Program
विश्व आदिवासी दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : रायपुर के बूढ़ा तालाब इनडोर स्टेडियम में 9 अगस्त रविवार को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा. जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग और समाज प्रमुख उपस्थित होंगे. इस बार रायपुर में पहली बार 10 राज्य के समाज प्रमुख भी इस विश्व आदिवासी दिवस में हिस्सा ले रहे हैं..

आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं देते मुख्यमंत्री

विश्व आदिवासी दिवस को लेकर होने वाले आयोजन को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी तो हैं लेकिन उनके पार्टी में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं देते हैं. ऐसा लगता है इस वजह से उन लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं. क्योंकि साल 2024 में हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, लेकिन कोई भी नहीं आए. साल 2025 में भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचे. रविवार को होने वाले आयोजन के लिए भी हम लोग आमंत्रण देने गए थे लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला. 1950 में देश का संविधान बना है. लगभग 570 विधायक पूरे देश में चुने जाते हैं. इसके साथ ही पूरे देश में 47 सांसद चुने जाते हैं. सन 1950 में देश का संविधान लागू होने के बाद आदिवासियों की समस्याएं हल होने के बजाय और बढ़ते जा रही है.

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विश्व आदिवासी दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधि नहीं करते आदिवासी समाज के बारे में बात

रावटे ने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज के जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वे लोग आदिवासी समाज के बारे में कोई बात नहीं करते, आदिवासी हितों की मुद्दों को नहीं उठाते हैं. वे अपने पार्टी के हित में सोचते हैं और आदिवासियों की बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं. ऐसा महसूस होता है. ऐसे में आदिवासी समाज का सोचना है कि इस पार्टी को जिताना है या फिर उस पार्टी को जिताना है छोड़कर अब आदिवासी समाज खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं. इसी सिलसिले में कल होने वाले विश्व आदिवासी दिवस में पहली बार 10 राज्य के आदिवासी समाज के समाज प्रमुख और जनप्रतिनिधि आ रहे हैं. एक राष्ट्रीय एजेंडा बनेगा. उसके बाद हम उसके अनुसार कार्य करेंगे.

घोषित होगा राष्ट्रीय एजेंडा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासियों द्वारा जो सभा आयोजित की जाएगी उसमें 12 राज्यों के समाज प्रमुख भी आ रहे हैं. जो विश्व आदिवासी दिवस और राष्ट्रीय एजेंडा पर विस्तार से चर्चा करेंगे. पहली बार रायपुर में राष्ट्रीय एजेंडा की घोषणा की जाएगी. साल 2006 में भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजाति नीति बनी थी. लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया. ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज अब खुद एजेंडा बनाकर प्रस्तावित करेंगे और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा- बीएस रावटे, प्रदेशाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज

क्यों मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस ?

विश्व आदिवासी दिवस को मनाए जाने को लेकर रावटे ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा किया कि पूरे विश्व में जितने भी मूल निवासी हैं. पिछड़े आदिवासी हैं उनके विकास के लिए विशेष योजना चलाई जाए. एक दिवस इनको दिया जाए ताकि आदिवासी समाज खुले मंच में अपने आप को एकत्र होकर खुशियां मना सके. संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं. उसमें से लगभग 160 देश इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं. जब से हमें इसकी जानकारी मिली है तब से लेकर हम लोग प्रदेश जिला और ब्लॉक में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन करते हैं.

इंडोर स्टेडियम से जय स्तंभ तक निकलेगी रैली

विश्व आदिवासी दिवस निश्चित रूप से आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने वाला पर्व है. विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज रैली निकालेगा. यह रैली बूढ़ा तालाब के इंडोर स्टेडियम से होकर जय स्तंभ चौक तक जाएगी. वहां पर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा. इसके बाद सभा का संचालन होगा.

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