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बीजेपी पर विश्व आदिवासी दिवस और समाज की उपेक्षा का आरोप, कांग्रेस ने कहा- आयोजन तो दूर बधाई संदेश तक नहीं आया

बीजेपी पर विश्व आदिवासी दिवस और समाज की उपेक्षा का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांग्रेस ने कहा- आयोजन तो दूर बधाई संदेश तक नहीं आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर/सूरजपुर: विश्व आदिवासी दिवस और आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया है. सूरजपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देशभर में 9 अगस्त के आदिवासी दिवस के आयोजन होते हैं, पर बीजेपी ने इससे दूरी बनाए रखी जो दुखद है. वहीं कांकेर में भी पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर उपेक्षा के आरोप लगे.

कांग्रे नेताओं ने कहा कि कई बीजेपी नेता भी इसे मनाना चाहते थे लेकिन पार्टी के दबाव के चलते वे खुलकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाए. बीजेपी की दूरी आदिवासी समाज को एक संदेश देती है, कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आने के बाद 9 अगस्त की छुट्टी खत्म कर दी गई.

आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन करने वाले आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है और बीजेपी के मंत्री-विधायक इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं हैं,

जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी हो उस प्रदेश में किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होना जिसमें वह शामिल हो, यहां तक बधाई का एक संदेश नहीं आता है इससे पूरा आदिवासी समाज दुखी है- अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री

कांग्रेस नेताओं ने पूछा- आदिवासी दिवस को लेकर बीजेपी की बेरुखी क्यों? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासी दिवस से बीजेपी ने क्यों बनाई दूरी- बीरेश ठाकुर

कांकेर में भी पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिरेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्रियों ने आदिवासी समाज को शुभकामनाएं देना तक उचित नहीं समझा. उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समाज के प्रति भाजपा सरकार की सोच और प्राथमिकता स्पष्ट होती है. कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विश्व आदिवासी दिवस को सम्मान और गौरव के साथ मनाया जाता था और शासकीय अवकाश की व्यवस्था कर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान दिया गया था.

भाजपा आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में न देखे. एक ओर भाजपा आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के सबसे महत्वपूर्ण दिवस पर इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं.- बीरेश ठाकुर, उपाध्यक्ष, कांग्रेस

आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पत्रकार वार्ता के दौरान भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर सहित आदिवासी समाज के ज्ञात-अज्ञात वीरों के संघर्ष को नमन किया गया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी जल-जंगल-जमीन, आदिवासी अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी.