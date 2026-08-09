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World Tribal Day: लुप्त होती आदिवासी परंपराओं को बचाने की पहल, लातेहार के पहलु उरांव 'लुरकुड़िया' में बच्चों को दे रहे ज्ञान

लातेहार में लूरकुड़िया के माध्यम से बच्चों को आदिवासी पारंपरिक और संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है. राजीव कुमारी की रिपोर्ट.

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आदिवासी नृत्य सीखते बच्चे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 2:27 PM IST

4 Min Read
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लातेहार: आज देशभर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है. आधुनिकता की दौड़ में लोग अपनी भाषा, परंपरा और संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. आदिवासियों की शिक्षा, संस्कार ,संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए लातेहार सरना समिति के अध्यक्ष पहलू उरांव ने एक बेहतरीन पहल की है. इसके तहत लूरकुड़िया के माध्यम से आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ पारंपरिक और संस्कृति की शिक्षा भी दी जा रही है.

धनकारा गांव में आदिवासी परंपरा को बचाने की पहल

दरअसल, सहयोग, समर्पण, सच्चाई और सादगी आदिवासी समाज की पहचान है. इनकी भाषा में मिट्टी की खुशबू होती है और परंपराओं में पुरखों की कहानी है. लेकिन आधुनिकता की दौड़ में धीरे-धीरे आदिवासी समाज की नई पीढ़ी भी कहीं न कहीं अपने परंपरा से दूर होती जा रही है.

लूरकुड़िया के माध्यम से बच्चों को दी जा रही शिक्षा (ETV BHARAT)

आदिवासी समाज की इसी गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लातेहार सरना समिति के अध्यक्ष पहलू उरांव ने एक पहल करते हुए बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ परंपरा और संस्कृति का ज्ञान भी देने का कार्य शुरू किया है. उन्होंने इसकी शुरुआत लातेहार सदर प्रखंड के धनकारा गांव से किया है. यहां महान आदिवासी विभूति बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर बाबा कार्तिक उरांव लूरकुड़िया की शुरुआत की है.

World Tribal Day, Children gaining knowledge of tribal culture through Lurkudiya in Latehar
स्कूल में मौजूद बच्चे (ETV BHARAT)

सरना समिति के अध्यक्ष पहलू उरांव ने बताया कि हमारी सभ्यता संस्कृति पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई है. हमारा मानना है कि जब प्रकृति को नुकसान होगा तो समस्त जीव जंतु का नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान के परिवेश में आदिवासी समाज के बच्चे भी अपनी सभ्यता और संस्कृति से कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं. इसे संरक्षित करने के लिए धनकारा गांव से एक शुरुआत की गई है. यहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अपनी प्राचीन भाषा, संस्कृति, संस्कारों और रीति-रिवाज की भी ज्ञान दी जा रही है.

काफी हद तक होने लगा फायदा

सरना समिति के अध्यक्ष पहलुओं द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जो पहल की गई है, उसका लाभ धीरे-धीरे मिलने भी लगा है. लूरकुड़िया में बच्चों को विज्ञान और आधुनिक शिक्षा देने वाली शिक्षिका सुषमा उरांव बताती है कि यहां आने के बाद उन्हें अपनी पारंपरिक कुडुख भाषा का ज्ञान हुआ और अब वह अपनी पारंपरिक और प्राचीन भाषा बोलने और समझने भी लगी है. आदिवासी समाज से आने के बावजूद उन्हें अपनी पारंपरिक भाषा नहीं आती थी. लेकिन अब वह क्लास के बाद बच्चों से या फिर आपस में कुड़ुख भाषा में ही बातचीत करती हैं.

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बच्चों को आदिवासी संस्कृति के बारे में बताते शिक्षक (ETV BHARAT)

वहीं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और जाने-माने आदिवासी नेता मोती उरांव ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार हमारी नई पीढ़ी अपने परंपरा और विरासत से दूर हो रही है, यह चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि सरना समिति के अध्यक्ष पहलू उरांव द्वारा जो कार्य शुरू किए गए हैं, वह सराहनीय है.

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जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव (ETV BHARAT)

जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने की तारीफ

इस संबंध में जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने सरना समिति के अध्यक्ष पहलू उरांव की इस अनोखी पहल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा और रीति-रिवाज को संभाल कर रखा है, वह कहीं न कहीं आज कमजोर पड़ती जा रही है. लेकिन इस प्रकार के प्रयास से हमारी परंपराएं नई पीढ़ियों तक पहुंचेंगी और हमारा समाज सशक्त और समृद्ध होगा. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के संस्थान जिले के अन्य इलाकों में भी संचालित होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और संस्कृति की शिक्षा भी मिल सके.

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