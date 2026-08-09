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विश्व आदिवासी दिवस: अबूझमाड़ से लेकर बिलासपुर तक पारंपरिक वेशभूषा में जगह-जगह उमड़ा जनसैलाब, संस्कृति के रंग

विश्व आदिवासी दिवस के इस मंच से आदिवासी संस्कृति और पहचान के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम ने अबूझमाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कथित रूप से बढ़ते धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई. उन्होंने समाज को संगठित होकर अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखने की अपील की. वहीं युवा जिला पंचायत सदस्य संतनाथ उसेंडी ने धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए धर्म स्वतंत्रता कानून का समर्थन करते हुए युवाओं से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की अपील की.

युवा जिला पंचायत सदस्य संतनाथ उसेंडी ने कहा कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के दंश से मुक्ति की घोषणा के बाद अबूझमाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं और आदिवासी समाज की सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि पहले नक्सली दहशत के कारण ग्रामीण स्वतंत्र रूप से विश्व आदिवासी दिवस जैसे आयोजन बड़े स्तर पर नहीं मना पाते थे, लेकिन आज का जनसैलाब बताता है कि अबूझमाड़ में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है.

नारायणपुर/कांकेर/बिलासपुर/MCB/दंतेवाड़ा: विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जगहों पर कई सांस्कृतिक कार्य़क्रम हो रहे हैं. कभी नक्सली दहशत के साये में रहने वाला अबूझमाड़ भी आज अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगा नजर आ रहा है. नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जनसैलाब उमड़ा. हजारों की संख्या में पहुंचे आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, मांदर की थाप और नारों के साथ एकजुट दिखाई दिए. मंच से आदिवासी संस्कृति और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के साथ-साथ धर्मांतरण को लेकर भी समाज के बीच चिंता और एकजुटता की अपील सुनाई दी.

विश्व आदिवासी दिवस पर उमड़ा जनसैलाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पद्मश्री हेमचंद मांझी का संदेश

जनसभा में पद्मश्री हेमचंद मांझी ने आदिवासी समाज की भाषा, बोली, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संस्कृति केवल नृत्य और वेशभूषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की पहचान, इतिहास और आने वाली पीढ़ियों की विरासत है. ऐसे में आधुनिक विकास के साथ अपनी पारंपरिक पहचान को बचाए रखना समाज के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है.

MCB जिले में भी निकली विशाल जनरैली

जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में रविवार को सर्व आदिवासी समाज के तत्वावधान में आदिवासी संस्कृति, एकजुटता, परंपरा और अधिकारों की भव्य झलक देखने को मिली. कार्यक्रम की शुरुआत साईं मंदिर परिसर स्थित पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे पारंपरिक विधि-विधान से प्रकृति पूजन के साथ हुई. इसके पश्चात आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और अधिकारों की आवाज को बुलंद करते हुए विशाल जनरैली निकाली गई.

MCB जिले में भी निकली विशाल जनरैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की. महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लिया, वहीं युवा एवं बच्चे भी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए रैली में शामिल हुए. रैली में आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और अधिकारों से जुड़े संदेशों की गूंज सुनाई दी. नगर भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा रैली का आत्मीय स्वागत किया गया.

विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि अपनी गौरवशाली संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और अधिकारों के प्रति संकल्पित होने का अवसर है. समाज के पुरखों और शहीद वीरों ने मान-सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.-पूर्व विधायक गुलाब कमरो

बिलासपुर में ढोल-मांदर की थाप पर भव्य रैली

9 अगस्त को पूरे देश के साथ बिलासपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर आदिवासी समाज की ओर से शहर में भव्य रैली निकाली गई. रैली में समाज के युवा, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए. खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक के साथ रैली में पहुंचे. रैली में शामिल लोगों ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस समाज की पहचान, अधिकार, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने का अवसर है.

बिलासपुर में ढोल-मांदर की थाप पर भव्य रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर में पूर्व JNU प्रोफेसर हुए शामिल

कांकेर जिले के अंतागढ़ में आदिवासी समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व प्रोफेसर जेएनयू डॉ. लक्ष्मण यादव रहे. उन्होंने आदिवासी समाज की बुनियादी जरूरतों और अधिकारों को लेकर सरकारों से सवाल किए. कहा कि आदिवासी कभी यह नहीं कहता कि उसे बिजली, पानी, सड़क या विकास नहीं चाहिए. सवाल यह है कि हम अमीर जमीन के गरीब वाशिंदे क्यों बने?

आदिवासी क्षेत्रों की जमीन से देश को खनिज और संसाधन मिलते हैं, लेकिन उन्हीं इलाकों के गांवों तक बेहतर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय क्यों नहीं पहुंच रहे हैं. जिन कंपनियों को इन क्षेत्रों से संसाधन मिलते हैं, वे स्थानीय लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में अपनी भूमिका क्यों नहीं निभातीं.- डॉ. लक्ष्मण यादव, पूर्व प्रोफेसर जेएनयू

कांकेर में पूर्व JNU प्रोफेसर हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासियों से जुड़े उठे कई मुद्दे

डॉ. यादव ने कहा कि आदिवासी समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है. एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात होती है और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों पेड़ों और प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक दोहन पर भी विचार होना चाहिए. डॉ. यादव ने कहा कि केवल किसी आदिवासी व्यक्ति को बड़ी राजनीतिक कुर्सी पर बैठा देने से समाज की बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होंगी. गांवों में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं, मरीजों को आज भी खाट पर लादकर ले जाना पड़ता है और बच्चों का स्कूलों से पलायन हो रहा है. इन समस्याओं का समाधान केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से नहीं, बल्कि संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से बुनियादी जरूरतें पूरी करने से होगा.

दंतेवाड़ा में हुआ सुंदर सामूहिक नृत्य

दंतेवाड़ा जिले में बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों की भव्य झलक देखने को मिली. पूरे बस्तर में आयोजित कार्यक्रमों में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया. पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य के बीच पूरा माहौल बस्तर की संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया. महिलाओं ने बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों के साथ सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं पुरुषों ने ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ उनका साथ देते हुए अपनी संस्कृति का अभिवादन किया.

दंतेवाड़ा में हुआ सुंदर सामूहिक नृत्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सुरेश कर्मा ने मंच से कहा कि बस्तर की परंपरा और रीति-रिवाजों को बचाए रखने के लिए जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखना आवश्यक है. बस्तर के जंगलों, पहाड़ों और जलस्रोतों में समाज के अनेक देवी-देवताओं की आस्था जुड़ी हुई है. ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है.

NEET में सफल आदिवासी विद्यार्थियों का सम्मान

विश्व मूल आदिवासी दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया. NEET परीक्षा में सफल आदिवासी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बस्तर के बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. जिन क्षेत्रों को कभी पिछड़े और नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में देखा जाता था, आज उन्हीं क्षेत्रों के बच्चे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह बदलाव बस्तर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

विकास, विश्वास और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहा बस्तर

विश्व मूल आदिवासी दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने बस्तरवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी. उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विश्वास, विकास और सुरक्षा की तर्ज पर क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है. बस्तर के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.