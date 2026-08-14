पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, सम्राट चौधरी का 4,000 करोड़ का प्लान
पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा. करीब 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा. रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : August 14, 2026 at 8:27 AM IST
पटना: पटना में वैश्विक स्तर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा. इसके साथ ही लगभग 2,000 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक 'पाटलिपुत्र टाउनशिप' और अन्य टाउनशिप में 1,000 एकड़ भूमि में टाउनशिप का निर्माण एवं पुनर्विकास किया जाएगा. पुराने एवं जर्जर सरकारी भवनों के स्थान पर नए परिसर बनेंगे.
मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में पटना में विभिन्न भूमि खंडों के पुनर्विकास एवं निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान खुद मुख्यमंत्री ने पटना के सुनियोजित विकास और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
कितने की लागत?: प्रस्ताव के अनुसार पटना में इन विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भारी निवेश की संभावना है. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०) द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर मास्टर प्लान और पुनर्विकास के अलग-अलग मॉडल तैयार किए गए हैं.
फायदा क्या होगा? इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व सृजन होने का अनुमान है. इसके अलावा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे शहर आधुनिक और वैश्विक स्तर का बन सकेगा.
भूमि खंडों का चिह्नीकरण: समीक्षा बैठक के दौरान बिहार म्यूजियम नेहरू पथ के सामने स्थित भूमि खंड, गर्दनीबाग स्थित भूमि खंड, भूतनाथ सेक्टर 6 स्थित भूमि खंड और बोरिंग कैनाल रोड स्थित भूमि खंड के पुनर्विकास का प्रस्ताव पेश किया गया. इन सभी क्षेत्रों को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है.
दूसरे शहरों का भी विकास: पटना के अलावा बिहार के अन्य प्रमुख शहरों गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं दरभंगा जैसे शहरों में भी उपयुक्त सरकारी भूमि को चिह्नित किया जाएगा. इन सभी शहरों में भी सरकारी जमीनों पर विकास की समेकित योजना तैयार करने पर आम सहमति बनी है.
'पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रस्ताव'— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 13, 2026
लोकसेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में पटना के समग्र एवं सुनियोजित विकास को लेकर समीक्षा बैठक की।
पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया है। साथ ही विभिन्न सरकारी भूमि खंडों के पुनर्विकास की योजनाओं पर भी चर्चा… pic.twitter.com/Ou09G2Pl43
आधुनिक तकनीक और जीरो वेस्ट: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो. इसके साथ ही पर्यावरणीय मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए और कचरा प्रबंधन के लिए 'जीरो वेस्ट मॉडल' को अपनाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाए.
समयबद्ध तरीके से काम: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का शीघ्रता से चिह्नीकरण कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए. इसके साथ ही सभी प्रकार के निर्माण एवं पुनर्विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए.
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