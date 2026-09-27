बनारस घूमने का प्लान है? यहां मिलेंगे बजट फ्रेंडली AC कमरे; इस जगह मुफ्त में पाएं शुद्ध भोजन
पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में गोपाल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 2:26 PM IST
वाराणसी: क्या आपने बनारस घूमन का प्लान बनाया है? काशी की गलियां, गंगा घाट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? वाराणसी के जायकेदार स्ट्रीट फूड को चखना चाहते हैं? या फिर कुछ दिन ठहरकर इस आध्यात्मिक नगरी में शांति और नैसर्गिक ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं? 27 सितंबर यानी विश्व पर्यटन दिवस पर हम आपको बनारस में ठहरने के बजट फ्रेंडली ऑप्शन और नि:शुल्क लेकिन लाजवाब भोजन की लोकेशन बता रहे हैं, जो आपके बहुत काम की है. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
विश्व की प्रचीनतम आध्यात्मिक-सांस्कृतिक राजधानी यानी काशी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हर वर्ष 27 सितंबर को पर्यटन दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाएं और उनके बजट के हिसाब से चीजों का होना भी बेहद जरूरी हो जाता है. यूपी में पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाइयां और पंख देने वाले वाराणसी में तो इन दिनों पर्यटकों की भरमार है.
काशी का पर्यटन उद्योग: पर्यटन विभाग के अनुसार, वर्ष 2014 से जुलाई 2026 तक 52 करोड़, 71 लाख 41 हजार 814 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने काशी का भ्रमण किया. इनमें 52 करोड़ 40 लाख 46 हजार 803 भारतीय और 30 लाख 95 हजार 11 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में जितने पर्यटक काशी आए, वर्ष 2016 के जुलाई माह तक ही उससे 4 करोड़ 10 लाख 70 हजार 422 अधिक लोग आ चुके हैं.
काशी में पर्यटकों की भीड़: पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. मगर, काशी आने वाले पर्यटकों के सामने कई बार सवाल होता है कि काशी में वह कम समय में बजट फ्रेंडली तरीके से कैसे इस शहर को एक्सप्लोर करें?
कहां रुके कि जहां बजट के साथ उनको न सिर्फ रुकने की बेहतर व्यवस्था मिले बल्कि खाने-पीने में भी अच्छा और साफ-सुथरा माहौल मिले. अगर कम लागत या फ्री ऑफ कॉस्ट हाइजीन भोजन मिल जाए तो क्या कहने हैं.
बजट फ्रेंडली बनारस: यकीन मानिए बनारस में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जहां न सिर्फ आप प्रतिदिन 400 रुपए से भी कम की लागत में रुक सकते हैं, बल्कि भोजन भी स्वादिष्ट और बिल्कुल साफ सुथरे हाइजीन तरीके से तैयार होने वाले किचन में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. अगर आप सोचते हैं कि बनारस सिर्फ महंगे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस या फिर लग्जरी रेस्टोरेंट वाला टूरिस्ट हब बन गया है, तो आप गलत हैं.
काशी में आज भी 100 रुपए में रात गुजार सकते हैं और 10 रुपए में या फिर मुफ्त में भरपेट खाना खा सकते हैं. विश्व पर्यटन दिवस पर हमने सैलानियों के लिए बजट में रुकने और खाने की उन जगहों को खंगाला है, जहां पर्यटकों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं हैं.
इन सब के बीच सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अगर बनारस आ रहे हैं तो ऑनलाइन का चक्कर न रखें, क्योंकि बनारस में ऐसे एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों धर्मशालाएं हैं, जहां बेहतरीन साफ-सुथरे कमरों के साथ डॉरमेट्री की व्यवस्था है. हालांकि यहां अभी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है.
बनारस में ठहरने के सस्ते ऑप्शन: गोदौलिया चौराहे से करीब 500 मीटर दूर लक्सा रोड पर बिरला धर्मशाला है. यहां आप हॉल में 100 रुपए में बेड पा सकते हैं. कमरा बुक करना है तो 400 से 600 रुपए में बेहतर कमरा मिल जाएगा.
गोदौलिया चौराहे से करीब 200 मीटर दूर रामापुरा एरिया में मारवाड़ी धर्मशाला है. यहां आप 200 से 600 रुपए में अच्छे कमरे ले सकते हैं. चौक थाने के पास हीं अग्रवाल धर्मशाला और माहेश्वरी धर्मशाला है. यह दूरी विश्वनाथ मंदिर से करीब 1 किमी की है. यहां पर 250 से लेकर 800 रुपए तक में कमरे मिल जाएंगे.
सिगरा जैसे पॉश एरिया में भारत सेवाश्रम संघ धर्मशाला है. यहां पर 150 रुपए में बेड और 1200 रुपए में कमरा मिलेगा. मैदागिन चौराहा और भेलूपुर एरिया में सबसे ज्यादा सफाई वाला जैन धर्मशाला है. यहां मात्र 300 रुपए में AC डॉरमेट्री और 1000 रुपए तक में वातानुकूलित कमरा मिल जाएगा.
तेलियाबाग एरिया में पटेल धर्मशाला है. यहां पर हॉल में डॉरमेट्री बेड 100 रुपए में मिलेगा और सामान्य कमरा 400 रुपए में मिल जाएगा. एसी कमरा चाहते हैं तो वह भी 800 रुपए में उपलब्ध है. इसी तरह सिगरा में हीं तेल वाली धर्मशाला है. यहां पर 400 से 800 रुपए में कमरे मिल जाते हैं.
काशी के प्रसिद्ध अस्सी घाट के पास हीं मुमुक्ष भवन है. यहां पर साधारण कमरे 600 रुपए में और वातानुकूलित कमरे 1200 रुपए में मिल जाएंगे. यदि आप कैंट रेलवे स्टेशन के पास हीं रुकना चाहते हैं तो यहां पर पर्यटन विभाग का राही टूरिस्ट बंगला है. यहां पर भी 200 रुपए में डॉरमेट्री और 800 रुपए में कमरा मिल जाएगा. इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन http://uptourism.com पर हो सकती है.
यहां मिलेगी नि:शुल्क भोजन की थाली: काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हीं काशी विश्वनाथ अन्नक्षेत्र है. यहां पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नि:शुल्क भोजन मिलता है. भोजन की क्वालिटी बेहद शानदार होती है. वहीं विश्वनाथ मंदिर के पास हीं अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र है. यहां पर भी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक नि:शुल्क भोजन मिलता है.
गोदौलिया बाजार से थोड़ा आगे खिचड़िया बाबा मंदिर है. यहां पर सिर्फ नि:शुल्क खिचड़ी मिलती है. आप बनारस की जायकेदार खिचड़ी का स्वाद लेना चाहते हैं तो यहां पर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खिचड़ी खा सकते हैं. इसके अलावा पटेल धर्मशाला सहित जयपुरिया धर्मशाला में 100 से लेकर 300 रुपए की बेहतरीन थाली का भी लुत्फ उठाया जा सकता है.
आस्था और भक्ति का केंद्र काशी: देश-दुनिया के लोगों के लिए काशी हमेशा से आस्था और आकर्षण का केंद्र रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समय के साथ यहां सुविधाओं का विस्तार किया है. यही वजह है कि पर्यटकों की यहां संख्या साल-दर साल बढ़ती जा रही है.
काशी की कनेक्टिविटी बेहतरीन: वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद काशी में विकास और पर्यटन को नई गति मिली. सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं, स्वच्छता, घाटों के विकास और प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से काशी का पर्यटन अनुभव लगातार समृद्ध हुआ है.
पर्यटन सुविधाओं का विस्तार: पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन अवसंरचना और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है. वहीं, नए पर्यटन अनुभवों का भी विस्तार हुआ. काशी विश्वनाथ धाम के विकास से मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ीं हैं. घाटों के सौंदर्यीकरण, बेहतर साफ-सफाई, सारनाथ के विकास और गंगा में रिवर क्रूज जैसी गतिविधियों ने पर्यटन के दायरे को और व्यापक किया है.
आज काशी में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन के साथ आधुनिक सुविधाओं का संगम दिखाई देता है. सदियों पुरानी परंपराएं नए कलेवर में पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर काशी की यह बदलती तस्वीर बताती है कि विरासत को सहेजते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि हमारा प्रयास है कि काशी की सदियों पुरानी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों को आधुनिक पर्यटन से जोड़ा जाए, ताकि दुनियाभर के पर्यटक यहां आकर केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि काशी की संस्कृति, विरासत और जीवन शैली का भी अनुभव लेकर लौटे.
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