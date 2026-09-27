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वर्ल्ड टूरिज्म डे 2026: टूरिज्म से दूर होगी गरीबी, तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था

वर्ल्ड टूरिज्म डे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर देश और दुनिया में पर्यटन के बदलते स्वरूप और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) की इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष गोयल के अनुसार, पर्यटन केवल घूमने-फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. जहां आज वैश्विक स्तर पर कई देश युद्ध और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत का टूरिज्म सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.