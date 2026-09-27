वर्ल्ड टूरिज्म डे 2026: टूरिज्म से दूर होगी गरीबी, तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था
यदि पर्यटन स्थलों को साफ-सुथरा रखें और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करें, तो भारत से गरीबी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है.
Published : September 27, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली: वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर देश और दुनिया में पर्यटन के बदलते स्वरूप और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) की इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष गोयल के अनुसार, पर्यटन केवल घूमने-फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. जहां आज वैश्विक स्तर पर कई देश युद्ध और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत का टूरिज्म सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.
डॉ. सुभाष गोयल के अनुसार, मौजूदा समय में दुनिया भर में लगभग 2 अरब यानि 2 बिलियन से अधिक इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यात्रा कर रहे हैं. मुख्यता भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या लगभग 430 करोड़ यानि 4.3 बिलियन तक पहुंच गई है. इन घरेलू यात्रियों के योगदान से भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल देखा जा रहा है. इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था दबाव में है, जबकि ईरान-इजराइल तनाव ने मिडिल ईस्ट की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है.
इसके विपरीत, भारत और साउथ ईस्ट एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं. भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने में इन 430 करोड़ घरेलू पर्यटकों की मुख्य भूमिका है. वहीं अप्रवासी भारतीयों (NRIs) को मिलाकर भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ यानि 20 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्री आते हैं, जिनमें से केवल घूमने के उद्देश्य से आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 1 करोड़ यानि 10 मिलियन है.
'मल्टीप्लायर इफेक्ट': हर वर्ग को सीधा रोजगार
डॉ. गोयल का मानना है कि पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका पैसा सीधे निचले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों तक पहुंचता है, जिसे अर्थशास्त्र में 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' कहा जाता है. एक पर्यटक के आगमन से कई क्षेत्रों को एक साथ काम मिलता है:
• ट्रांसपोर्ट: एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से निकलते ही कैब ड्राइवरों और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को व्यवसाय मिलता है.
• हॉस्पिटैलिटी: होटलों में बेलबॉय, हाउसकीपिंग और रिसेप्शन स्टाफ को रोजगार प्राप्त होता है.
• लोकल मार्केट व हैंडीक्राफ्ट: स्थानीय बाजारों से खरीदारी होने पर हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा मिलता है.
• फूड व गाइड: स्थानीय खान-पान और साइटसीइंग से रेस्टोरेंट मालिकों और टूर गाइडों की आय बढ़ती है.
ग्रामीण पर्यटन और Gen Z का रुझान
पर्यटन के जरिए गरीबी उन्मूलन के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए डॉ. गोयल ने पुस्तक 'Poverty Eradication Through Tourism' का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि एक अकेला पर्यटक जब किसी स्थान पर जाता है, तो वह वहां के पूरे स्थानीय आर्थिक चक्र (Local Economic Cycle) को सक्रिय कर देता है. वर्तमान में नई पीढ़ी यानी Gen Z के बीच रूरल टूरिज्म को लेकर विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। यह युवा पीढ़ी चकाचौंध से दूर गांवों की संस्कृति, जीवन और प्रकृति को एक्सप्लोर कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए साधन पैदा हो रहे हैं.
सरकार से अपील: 'पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन' बने अनिवार्य विषय
डॉ. सुभाष गोयल ने भारत में पर्यटन की अपार संभावनाओं को रेखांकित करने के साथ-साथ कुछ मुख्य चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. विदेशी पर्यटकों को हतोत्साहित करने वाले कारणों में गंदगी, कचरा प्रबंधन की कमी और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख हैं. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए डॉ. गोयल ने भारत सरकार से अपील की है कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में 'पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन' (Public Health & Hygiene) को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए. जब देश की युवा पीढ़ी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, तो टूरिस्ट स्पॉट्स और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनी रहेगी, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में मददगार साबित होगी.
भारत: 'द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ' विश्व के 140 से अधिक देशों का भ्रमण कर चुके डॉ. सुभाष गोयल का मानना है कि सुंदरता और विविधता के मामले में भारत अद्वितीय है. उन्होंने भारत को 'द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ' की संज्ञा दी.
भारत की प्रमुख विशेषताएं जो इसे विश्व में खास बनाती हैं
- धर्मों की जन्मस्थली: दुनिया के चार प्रमुख धर्मों का उद्गम स्थल.
- प्राकृतिक विविधता: विशाल नदियां, रेगिस्तान, समृद्ध वन्यजीव और विविध व्यंजन.
- वर्ल्ड हेरिटेज: भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं.
डॉ. सुभाष गोयल के अनुसार, यदि हम अपने पर्यटन स्थलों को साफ-सुथरा रखें और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करें, तो पर्यटन के माध्यम से भारत से गरीबी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं.
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