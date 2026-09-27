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जैसलमेर की बदली तस्वीर, 5 साल में 6 लाख से बढ़कर 40 लाख पार पहुंचे देसी सैलानी, जानिए वजह और आकर्षण के नए केंद्र

जैसलमेर: गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर का पर्यटन अब सोनार किला, पीले पत्थरों की हवेलियां, रेगिस्तान के धोरों पर सफारी और कैंपिंग से कहीं आगे निकल चुका है. बीते पांच साल में यहां देसी सैलानियों का सालाना आंकड़ा 5-6 लाख से बढ़कर 40 लाख के पार पहुंच गया. जैसलमेर के पर्यटन की तेजी से बदलती तस्वीर की बानगी है. धार्मिक पर्यटन हो या बॉर्डर टूरिज्म या फिर ऐतिहासिक एवं रेगिस्तानी पर्यटन, हर क्षेत्र में सैलानियों की आवाजाही बढ़ी. विश्व पर्यटन दिवस पर जैसलमेर से रिपोर्ट...

ट्यूरिस्ट गाइड बताते हैं, पहले ज्यादातर पर्यटकों का फोकस सोनार किले, पटवों की हवेली और रेगिस्तान तक रहता था. अब तस्वीर बदल चुकी है. पर्यटक जैसलमेर के इतिहास को सिर्फ देखना नहीं चाहता, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी जानना चाहता है. यही वजह है कि स्थानीय गाइडों की भूमिका भी पहले से ज्यादा अहम हो गई. अब जैसलमेर आने वाला पर्यटक एक ही सफर में इतिहास, संस्कृति, आस्था, शौर्य और रेगिस्तान, सबका अनुभव लेना चाहता है. शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जैसलमेर में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा. पांच साल पहले सालाना 5 से 6 लाख देसी पर्यटक यहां आते थे. अब यह आंकड़ा 40 लाख पार कर चुका. जैसलमेर में पर्यटकों के बदलते रुझान को सबसे करीब से कोई देखता है तो वो हैं यहां के स्थानीय गाइड.

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धार्मिक पर्यटन की भूमिका अहम: एक स्थानीय गाइड ने कहा कि जैसलमेर में नई कहानी में धार्मिक पर्यटन की भूमिका अहम है. तनोट माता मंदिर हो या रामदेवरा, आस्था के इन केंद्रों पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है. तनोट में पिछले साल करीब 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे. एक तरफ देश-दुनिया से लोग रेगिस्तान देखने पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था केंद्रों पर आ रहे हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ जैसलमेर के बॉर्डर टूरिज्म को लेकर भी पर्यटकों में खासा उत्साह दिख रहा है.

बॉर्डर टूरिज्म भी आकर्षण: लोंगेवाला युद्ध स्थल, वॉर म्यूजियम और सीमा क्षेत्र से जुड़ी वीरता की कहानियां पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं. 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरगाथाओं से जुड़े इन स्थानों पर पहुंचने वाला पर्यटक सिर्फ घूमकर नहीं लौटता, बल्कि यहां के इतिहास और शौर्य की कहानी साथ ले जाता है. लोंगेवाला और वॉर म्यूजियम बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. जैसलमेर के धोरों के साथ अब देशभक्ति और शौर्य की कहानी भी पर्यटन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है.