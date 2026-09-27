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जैसलमेर की बदली तस्वीर, 5 साल में 6 लाख से बढ़कर 40 लाख पार पहुंचे देसी सैलानी, जानिए वजह और आकर्षण के नए केंद्र

रेगिस्तान अब सिर्फ सैलानियों के कदमों के निशान नहीं देख रहा, बल्कि पर्यटन कारोबार की नई कहानी लिख रहा है.

Grand welcome for tourists in Jaisalmer
जैसलमेर में पर्यटकों का भव्य स्वागत (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
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जैसलमेर: गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर का पर्यटन अब सोनार किला, पीले पत्थरों की हवेलियां, रेगिस्तान के धोरों पर सफारी और कैंपिंग से कहीं आगे निकल चुका है. बीते पांच साल में यहां देसी सैलानियों का सालाना आंकड़ा 5-6 लाख से बढ़कर 40 लाख के पार पहुंच गया. जैसलमेर के पर्यटन की तेजी से बदलती तस्वीर की बानगी है. धार्मिक पर्यटन हो या बॉर्डर टूरिज्म या फिर ऐतिहासिक एवं रेगिस्तानी पर्यटन, हर क्षेत्र में सैलानियों की आवाजाही बढ़ी. विश्व पर्यटन दिवस पर जैसलमेर से रिपोर्ट...

ट्यूरिस्ट गाइड बताते हैं, पहले ज्यादातर पर्यटकों का फोकस सोनार किले, पटवों की हवेली और रेगिस्तान तक रहता था. अब तस्वीर बदल चुकी है. पर्यटक जैसलमेर के इतिहास को सिर्फ देखना नहीं चाहता, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी जानना चाहता है. यही वजह है कि स्थानीय गाइडों की भूमिका भी पहले से ज्यादा अहम हो गई. अब जैसलमेर आने वाला पर्यटक एक ही सफर में इतिहास, संस्कृति, आस्था, शौर्य और रेगिस्तान, सबका अनुभव लेना चाहता है. शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जैसलमेर में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा. पांच साल पहले सालाना 5 से 6 लाख देसी पर्यटक यहां आते थे. अब यह आंकड़ा 40 लाख पार कर चुका. जैसलमेर में पर्यटकों के बदलते रुझान को सबसे करीब से कोई देखता है तो वो हैं यहां के स्थानीय गाइड.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer)

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धार्मिक पर्यटन की भूमिका अहम: एक स्थानीय गाइड ने कहा कि जैसलमेर में नई कहानी में धार्मिक पर्यटन की भूमिका अहम है. तनोट माता मंदिर हो या रामदेवरा, आस्था के इन केंद्रों पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है. तनोट में पिछले साल करीब 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे. एक तरफ देश-दुनिया से लोग रेगिस्तान देखने पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था केंद्रों पर आ रहे हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ जैसलमेर के बॉर्डर टूरिज्म को लेकर भी पर्यटकों में खासा उत्साह दिख रहा है.

बॉर्डर टूरिज्म भी आकर्षण: लोंगेवाला युद्ध स्थल, वॉर म्यूजियम और सीमा क्षेत्र से जुड़ी वीरता की कहानियां पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं. 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरगाथाओं से जुड़े इन स्थानों पर पहुंचने वाला पर्यटक सिर्फ घूमकर नहीं लौटता, बल्कि यहां के इतिहास और शौर्य की कहानी साथ ले जाता है. लोंगेवाला और वॉर म्यूजियम बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. जैसलमेर के धोरों के साथ अब देशभक्ति और शौर्य की कहानी भी पर्यटन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है.

Golden City packed with tourists on World Tourism Day
विश्व पर्यटन दिवस पर सैलानियों से अटी गोल्डन सिटी (ETV Bharat Jaisalmer)

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स्थानीय कारोबार को बढ़ावा: गाइड महेंद्र तंवर ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सीधा असर जैसलमेर के स्थानीय कारोबार पर पड़ा. होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, गाइड, डेजर्ट कैंप और ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पर्यटन अब पहले के मुकाबले ज्यादा लंबे समय चलने वाला कारोबार बन रहा है. स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों का कहना है, पहले जैसलमेर का पर्यटन कारोबार मुख्य रूप से चार से पांच माह तक सीमित था. धार्मिक, बॉर्डर टूरिज्म और नई गतिविधियों ने पर्यटन सीजन को विस्तार दिया.

इस बार की थीम: पर्यटन अधिकारी कमलेश्वर सिंह ने बताया कि इस बार 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस की वैश्विक थीम Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism है. इसमें तकनीक और एआई के जरिए पर्यटन को नए रूप में विकसित करने पर जोर है. जैसलमेर की कहानी कुछ अलग है. यहां पर्यटन की ताकत रेगिस्तान, विरासत, आस्था और शौर्य है. इनके सहारे जैसलमेर नए पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.

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