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वर्ल्ड टूरिज्म डे : पर्यटकों की एंट्री फ्री, राजस्थानी अंदाज में हुआ सैलानियों का स्वागत

जयपुर के स्मारकों और संग्रहालयों पर पर्यटकों का स्वागत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर प्रदेशभर के स्मारकों पर पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश भर के स्मारक और संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है. लोक कलाकारों के नृत्य संगीत से पर्यटन दिवस सजा हुआ है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानियों का राजस्थानी ठाट बाट के साथ तिलक लगाकर फूल-मालाओं से स्वागत किया गया.