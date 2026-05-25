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World Thyroid Day: बेचैनी, बाल झड़ना सहित थायराइड के वे संकेत जिन्हें अक्सर लोग करते हैं नजरअंदाज

यह गलत धारणा है कि एक बार थायराइड होने पर जिंदगीभर दवा लेनी पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में यह अस्थायी भी हो सकता है.

World Thyroid Day
विश्व थायराइड दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 6:40 AM IST

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उदयपुर: विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है. इस वर्ष इसकी थीम Awareness to Education रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को थायराइड बीमारी के प्रति जागरूक करने के साथ सही जानकारी देना है. इस मौके पर डॉ मूना सूद ने कहा कि आज के समय में थायराइड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. अब यह बीमारी केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कम उम्र के पुरुषों और बच्चों में भी देखने को मिल रही है.

'पहचान कर सही इलाज जरूरी': डॉ मूना सूद ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि थायराइड एक सामान्य लेकिन गंभीर प्रभाव डालने वाली बीमारी है. यदि इसके लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और सही इलाज शुरू कर दिया जाए, तो मरीज सामान्य जीवन जी सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों में यह गलत धारणा है कि एक बार थायराइड होने पर जिंदगीभर दवा लेनी पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में यह अस्थायी भी हो सकता है. डॉक्टर मरीज की स्थिति और रिपोर्ट के आधार पर तय करते हैं कि दवा कितने समय तक चलानी है.

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ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज: उन्होंने बताया कि थायराइड मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. पहला हाइपोथायरायडिज्म, जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है. इसके लक्षणों में वजन बढ़ना, बाल झड़ना, शरीर में सूखापन, थकान और सुस्ती शामिल है. वहीं हाइपरथायरायडिज्म में हार्मोन अधिक बनने लगता है, जिससे धड़कन तेज होना, घबराहट, अधिक पसीना आना, बार-बार भूख लगना, वजन घटना और बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं. डॉ. सूद के अनुसार थायराइड की पुष्टि के लिए साधारण ब्लड टेस्ट कराया जाता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय-समय पर जांच कराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बिना सलाह के दवा बंद करना नुकसानदायक हो सकता है. कई मरीज थोड़े सुधार के बाद दवा छोड़ देते हैं, जिससे बीमारी दोबारा बढ़ सकती है.

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क्या खाना चाहिए (ETV Bharat GFX)

महिलाओं में आते हैं ऐसे लक्षण: उन्होंने बताया कि महिलाओं में थायराइड की समस्या अधिक देखने को मिलती है. इसका कारण कई मामलों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें शरीर की एंटीबॉडीज थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने लगती हैं. महिलाओं में पीरियड्स अनियमित होना, देर से आना या बंद हो जाना भी थायराइड का संकेत हो सकता है. कई बार इन समस्याओं को केवल पीसीओडी मान लिया जाता है, जबकि इसके पीछे थायराइड भी कारण हो सकता है.

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प्रेगनेंसी के दौरान रखें ये सावधानी: प्रेग्नेंसी के दौरान थायराइड की जांच को उन्होंने बेहद जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि थायराइड हार्मोन बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है. इसलिए गर्भावस्था की शुरुआत में ही महिलाओं को थायराइड टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है. यदि समय पर इलाज शुरू हो जाए तो मां और बच्चे दोनों को होने वाली संभावित समस्याओं से बचाया जा सकता है.

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क्या नहीं खाना चाहिए (ETV Bharat GFX)

बच्चों में भी हो रहे हैं थायराइड के मामले: बच्चों में भी थायराइड की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉ सूद ने बताया कि बच्चों में थायराइड कंट्रोल नहीं रहने पर उनकी लंबाई प्रभावित हो सकती है. मोटापा बढ़ सकता है और प्यूबर्टी से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. कुछ बच्चों में जन्मजात थायराइड हार्मोन की कमी भी होती है, जिसे कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है. ऐसे मामलों में समय पर जांच और इलाज बेहद जरूरी होता है.

खानपान में रखें विशेष ध्यान: उन्होंने खानपान और जीवनशैली को भी थायराइड से जोड़ते हुए कहा कि आजकल अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स और पेस्टिसाइड्स वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है, जो शरीर पर असर डालते हैं. मोटापा भी थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है. ऐसे में लोगों को घर का ताजा और संतुलित भोजन अपनाना चाहिए तथा नियमित व्यायाम करना चाहिए. डॉ मूना सूद ने कहा कि थायराइड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे घबराने की जरूरत हो, लेकिन लक्षणों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है. समय पर जांच, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज और नियमित फॉलोअप से इस बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है.

थायराइड से जुड़े महत्वूपर्ण तथ्य:

  • समय पर पहचान और इलाज से थायराइड पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है.
  • वजन बढ़ना और बाल झड़ना हाइपोथायरायडिज्म के प्रमुख लक्षण हैं.
  • घबराहट और धड़कन तेज होना हाइपरथायरायडिज्म के संकेत हो सकते हैं.
  • थायराइड की जांच एक साधारण ब्लड टेस्ट से की जाती है.
  • महिलाओं में थायराइड की समस्या अधिक देखने को मिलती है.
  • अनियमित पीरियड्स भी थायराइड का संकेत हो सकते हैं.
  • प्रेग्नेंसी में थायराइड टेस्ट कराना बेहद जरूरी माना जाता है.
  • थायराइड हार्मोन बच्चे के मस्तिष्क विकास में अहम भूमिका निभाता है.
  • बच्चों में थायराइड से लंबाई और विकास प्रभावित हो सकता है.
  • मोटापा भी थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है.

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