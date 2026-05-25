पुरुषों से ज्यादा महिलाएं क्यों हो रही हैं थायराइड का शिकार? आयुर्वेदाचार्य बृजभूषण शर्मा से जानिए मुख्य वजह
पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में तेजी से बढ़ रही थायराइड बीमारी के लक्षण, आनुवंशिक कारण और लाइफस्टाइल से जुड़े बचाव के उपाय जानें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 10:00 PM IST
मेरठ: गले में मौजूद तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि, अगर जरा सी भी अपनी गति बदल देती है तो व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है. आइए विश्व थायराइड दिवस पर जानते हैं कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है और वह मूल वजह कौन सी है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग इसकी जद में आ चुके हैं.
'विश्व थायराइड दिवस' हमें याद दिलाता है कि थकावट, अचानक वजन बढ़ना या मूड स्विंग्स सिर्फ 'काम का तनाव' नहीं हैं. बल्कि ये लक्षण शरीर के भीतर छिपे एक बड़े साइलेंट किलर का इशारा भी हो सकते हैं.
पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक शिकार: कम खाने के बावजूद यदि आपका वजन लगातार बढ़ रहा है या पैरों से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द हो रहा है तो यह थायराइड बीमारी का संकेत हो सकता है. यह बीमारी वर्तमान में बहुत तेजी से पैर पसार रही है. आंकड़ों के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी का शिकार अधिक हो रही हैं. चिकित्सकों के मुताबिक थायराइड की बीमारी मुख्य रूप से दो तरह की होती है.
कम डाइट के बाद भी वजन बढ़ना है संकेत: प्रायः देखने में आता है कि ऐसे बहुत से लोग अक्सर चर्चा करते मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उनकी डाइट बहुत कम है लेकिन वे उसके बावजूद वजन को नियंत्रित ही नहीं कर पा रहे हैं. वहीं ऐसे लोग भी आपने आसपास में देखे होंगे जो कहते हैं कि वो कितना भी कुछ भी खाते हैं, लेकिन उनके शरीर का उसके बावजूद विकास नहीं होता. दरअसल ये दोनों ही स्थितियां किसी को भी मानसिक तौर पर परेशान करने वाली हैं. ऐसी स्थिति में ये जानना भी बेहद आवश्यक है कि कहीं आप में भी अगर इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं आप थायराइड बीमारी की चपेट में तो नहीं हैं.
आयुर्वेदाचार्य के अनुसार जीवनशैली सुधारना जरूरी: राष्ट्रपति पदक से सम्मानित आयुर्वेदाचार्य बृजभूषण शर्मा बताते हैं कि अगर सही ढंग से जीवन शैली रहे तो यह साध्य रोग है, अन्यथा ये एक असाध्य रोग बन जाता है. वह बताते हैं कि जब भी गले का थायरॉयड होता है तो उसकी आसानी से पहचान हो जाती है क्योंकि गले की ग्रंथि (ग्लैंड) फूल जाती है. जब इस ग्रंथि की असामान्य ग्रोथ होती है तो यह धीरे-धीरे बढ़ती है और बाहर की तरफ फूल जाती है. इसके अलावा जब मुख्य हार्मोन (T_3, T_4 और TSH) का संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं.
संयमित भोजन के बाद भी वजन बदलना है बीमारी: ऐसे में यदि आपका वजन बढ़ रहा है जबकि आप भोजन भी संयमित ले रहे हैं, या वजन लगातार घट रहा है तो जांच से स्थिति स्पष्ट होती है. ऐसी स्थिति में जब समस्या उजागर हो रही है तो प्रत्येक कंडीशन में जितना तीखा कम खाएंगे, उतना ही अधिक सुरक्षित रहेंगे. जितना अधिक गले का ध्यान रखेंगे उतने ही अधिक सुरक्षित ये ग्रंथि रहेगी. ऐसे में जरूरत है कि खटाई, मिर्च-मसाले और नॉनवेज का कम से कम सेवन किया जाए.
उम्र 50 के पार होने पर नियमित जांच आवश्यक: वे कहते हैं कि इसीलिए आचार्यों का कहना है कि समय-समय पर रोगी का परीक्षण होना चाहिए. पहले नाड़ी ज्ञान से ऐसी बीमारियों का पता लगा लिया जाता था जबकि अब आधुनिक युग में तमाम क्लिनिकल परीक्षण भी कराए जा सकते हैं. कुछ दवाइयां हैं जिन पर अभी गहन रिसर्च भी चल रहा है और कुछ दवाइयां मार्केट में अलग-अलग कंपनियों की वर्तमान समय में मौजूद भी हैं. विशेष रूप से जब किसी व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो तो समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए, जिससे कि समय से समस्या का पता चल सके और उचित उपचार भी हो सके.
ठंडी और खट्टी चीजें गले को पहुंचाती हैं नुकसान: आयुर्वेदाचार्य ब्रजभूषण शर्मा कहते हैं कि हमें अपनी भोजन शैली पर विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है. हमें हमेशा सादा आहार, सूक्ष्म आहार और अल्पहार लेना चाहिए. अधिक खट्टी खाद्य सामग्री शरीर और गले को बहुत नुकसान देती हैं. उसी प्रकार बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी गले की ग्रंथि को नुकसान देती हैं.
आनुवंशिक भी हो सकती है थायराइड की समस्या: गले को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना ही इस बीमारी से बचाव रहेगा. अगर किसी परिवार में किसी को थायराइड से संबंधित समस्या पूर्व में भी हुई है तो वहां विशेष ध्यान देना चाहिए. ऐसे परिवारों के सदस्यों को समय-समय पर अपनी जांच करानी चाहिए. ध्यान रहे कि यह एक 'हेरेडिटरी डिसीज' यानी आनुवंशिक या वंशानुगत बीमारी भी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स या डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होती है.
मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी है यह ग्रंथि: उत्तर प्रदेश आईएमए के पूर्व अध्यक्ष रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एमके बंसल बताते हैं कि अपने गले में एक तितली नुमा छोटी सी ग्रंथि होती है जो की बेहद उपयोगी होती है. किसी भी मानव शरीर के अंदर जो ग्रोथ होती है उसमें थायराइड ग्रंथि का बेहद ही अहम रोल है. अगर ये थायराइड ग्रंथि शरीर में ना होती तो मानव जीवन ही बेकार है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकता. मेटाबॉलिज्म (चयापचय) शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का मुख्य काम करती है.
बच्चों के कद को भी प्रभावित करता है थायराइड: यह प्रक्रिया जीवित रहने के साथ-साथ सांस लेने, कोशिकाओं की मरम्मत करने और शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए बेहद ही जरूरी होती है. इसका शरीर के अंदर अहम रोल है, इसी तरह अनाबोलिक प्रक्रिया भी किसी भी शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. ये बॉडी के अंदर नई कोशिकाओं और ग्रोथ को पैदा करता है. महत्वपूर्ण बात ये है कि थायरॉयड हाइट में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है.
हाइपोथायरायडिज्म से रुक सकती है लंबाई: अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म (कम थायराइड) है तो ऐसी स्थिति में बच्चों और किशोरों की लंबाई (कद) सामान्य से कम रह सकता है. उनके शरीर के विकास पर इसके विपरीत प्रभाव साफ दिखेंगे. थाइरॉयड के केस बढ़ने की मूल वजह हमारी आधुनिक और सुस्त जीवन शैली ही है. प्रायः देखने में आता है कि लोग बेहद ही निष्क्रिय हो चुके हैं.
स्क्रीन टाइम और डेस्क जॉब ने बढ़ाई मुसीबत: यूं कह सकते हैं कि शारीरिक गतिविधि बहुत कम वर्तमान समय में लोगों ने करनी शुरू कर दी है. या नहीं के बराबर ही शारीरिक गतिविधि लोग कर रहे हैं. किसी बिल्डिंग में जाना है तो लोग तुरंत लिफ्ट खोजते हैं. कहीं आसपास में भी जाते हैं तो लोग पैदल चलने के बजाय वाहनों को प्राथमिकता देने लगे हैं. जिस वजह से भी फिटनेस को लेकर लापरवाही होती है और ये समस्याएं जन्म लेती हैं. आधुनिक समय में डेस्क जॉब्स और स्क्रीन-टाइम (कंप्यूटर, मोबाइल) बढ़ने की वजह से भी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं.
व्यायाम से स्टिम्युलेट होते हैं शरीर के हार्मोन: डॉ. एमके बंसल कहते हैं कि फिजिकल व्यायाम थायराइड के लिए बेहद ही आवश्यक है. बिना दवाई के भी शुरुआती थायराइड को केवल लाइफस्टाइल सुधारकर मेंटेन रखा जा सकता है. प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में अगर हल्का व्यायाम, चलना-फिरना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या साइकिल चलाना शामिल करें तो लाभ होगा. इन गतिविधियों को करने से हमारे हार्मोन 'Stimulate' (स्टिम्युलेट) होते हैं और T_3, T_4 हार्मोन बनाते हैं.
जंक फूड और गोभी का अधिक सेवन हानिकारक: T_4 हार्मोन मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है. वर्तमान समय में जंक फूड का प्रयोग बहुत ज्यादा लोग करने लगे हैं. इसके साथ ही खानपान में बंदगोभी, फूलगोभी और ब्रोकली आदि का भी उपयोग खूब किया जा रहा है. साथ ही मूंगफली भी लोग बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं. अधिक मात्रा में इनके कच्चे सेवन से थायराइड हार्मोन बनने में रुकावट आती है और लोगों को समस्या होने लगती है.
टेंशन फ्री रहने से दूर भागेगी बीमारी: ऐसे में हिदायत यही है कि इस तरफ सभी ध्यान दें और इनका संतुलित मात्रा में ही सेवन करें. इसी प्रकार मानसिक तनाव भी एक बड़ा कारण है, जो शरीर में हार्मोनल असंतुलन की समस्या उत्पन्न करता है. स्ट्रेस फ्री रहने की आदत भी इस समस्या से आपको हमेशा दूर रख सकती है. अगर बिना किसी ठोस कारण के तेजी से वजन बढ़ना या कम होने लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए.
थकान, सुस्ती और बाल झड़ने को न करें इग्नोर: अगर शरीर में अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें. अत्यधिक थकान और सुस्ती महसूस होने पर भी बिना देर किए आपको तुरंत हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. अगर अचानक बाल तेजी से झड़ने लगें या आपकी त्वचा भी रूखी और बेजान लगे तो भी इसे गंभीरता से लें. थायराइड के कई मानसिक कारण और लक्षण हो सकते हैं जिनमें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और घबराहट आदि शामिल हैं.
भोजन में आयोडीन की मात्रा रखें संतुलित: अगर आप ऐसा काफी समय से महसूस कर रहे हों तो डॉक्टर की सलाह पर ब्लड टेस्ट जरूर कराएं. जब भी भोजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आवश्यक है कि भोजन में आयोडीन की सही मात्रा रहे, न कम और न ज्यादा. नियमित रूप से योगा क्रियाएं और वर्कआउट से भी थायराइड जैसी समस्या से खुद को दूर रखा जा सकता है. अपने भोजन में अगर ताजे फल, हरी सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज को भी शामिल कर लिया जाए तो ये छोटी तितली (गले की ग्रंथि) के लिए लाभकारी साबित होगा.
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