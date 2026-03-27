वर्ल्ड थियेटर डे : थियेटर सेल में तराशे जा रहे रंगकर्मी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं कई कलाकार
वर्ल्ड थियेटर डे पर पढ़िए जेएनवीयू थियेटर सेल के बारे में, जो आज भी रंगमंच की विधा को जीवित रखे है. मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : March 27, 2026 at 6:36 AM IST
जोधपुर : रंगमंच की दुनिया छोटे शहरों में सिमट रही है. जोधपुर की बात करें तो यहां पर प्रदेश की इकलौती संगीत नाटक अकादमी है, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से अध्यक्ष नहीं होने से काम ठप पड़ा है. टाउनहॉल भी बंद हैं, लेकिन जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इसे प्रोत्साहित कर युवाओं को प्लैटफॉर्म दिया जा रहा है. चार साल पहले शुरू हुए विश्वविद्यालय के थियेटर सेल से हर साल 30 छात्र रंगमंच की विधा सीखकर निकल रहे हैं. इनमें कई तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं. लगातार यह क्रम जारी है. सीखने के साथ-साथ यह सेल रंगकर्मियों के लिए एक मंच भी बन गई है.
सेल के निदेशक एवं सहायक आचार्य डॉ. हितेंद्र गोयल कहते हैं कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक व रिसर्च का काम होता है, लेकिन साथ में यह कला को लेकर भी यहां काम हो रहा है. हमारे यहां एक्टिंग का डिप्लोमा हो रहा है. आगे हम इसमें सिक्रप्ट राइटिंग, निर्देशन सहित अन्य विधाओं में कोर्स शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं. रंगकर्मियों की मानें तो बदलते समय में दर्शकों का भी रंगमंच के प्रति नजरिया बदला है. अब केवल नाटक ही जरिया नहीं रहा है, ओटीटी आने से बहुत सारे विकल्प रंगकर्मियों के पास हो गए हैं.
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रंगमंच कलाओं का मंच : ओटीटी पर भी क्षेत्रीय भाषाई कंटेट भी अब पसंद किए जाने लगे हैं, जिससे रंगकर्मियों को रोजगार मिल रहा है. यही कारण है कि जो युवा एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं वे थियेटर से शुरुआत कर रहे हैं. इसमें जेएनवीयू की थियेटर सेल युवाओं के लिए एक्टिंग सीखने का जरिया बन रही हैं. डॉ. गोयल ने बताया कि जोधपुर के रंगमंच का इतिहास बहुत प्रभावी रहा है. यहां मदन मोहन माथुर जैसे कलाकार रहे हैं. रंगमंच सभी कलाओं का एक मंच होता है. इससे जुड़ने वाले अपने आप से भी जुड़ते हैं, खुद को जानते हैं.
डिग्री कोर्स के लिए योजना : रंगमंच जब शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे व्यवहार व व्यक्तित्व में बदलाव होता है. यह सबको नजर आता है. उसमें बोलने, चलने अपनी बात रखने के तरीके में बदलाव आता है, इसीलिए युवा इससे जुड़ रहे हैं. इसके अलावा यह रोजगार का भी साधन बन रहा है. जोधपुर के युवाओं में यह कुव्वत भी है, जो लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं. भविष्य में डिग्री कोर्स शुरू हो इसके लिए भी बात चल रही है.
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12वीं पास को मौका : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थियेटर सेल में प्रवेश के लिए 12वीं पास की योग्यता रखी गई है. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 30 सीटों पर एडमिशन होता है. छह माह के इस कोर्स के लिए युवाओं में उत्साह भी रहता है. सेल के निदेशक डॉ. हितेंद्र गोयल खुद मंझे हुए रंगकर्मी हैं. प्रतिदिन सेल में आते हैं, नाटकों का मंचन करवाते हैं. उनकी अगुवाई में पहली वेब सीरीज रिश्ते बनाई गई है, जिसका निर्देशन एनएसडी के वरिष्ठ लेखन निर्देशक रहे बीएम व्यास ने किया था.
कलाकार बोले- बड़ा मुकाम : थियेटर सेल से जुड़ी कलाकार रामरश्मी सोमानी ने बताया कि थियेटर से पहले वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करती थी. अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन थियेटर ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं. चंदन शर्मा ने बताया कि थियेटर सेल से हर साल 15-20 युवा एक्टर के रूप में निकल रहे हैं. टाउन हॉल बंद होने के बाद यह बहुत बड़ा मुकाम हमारे लिए बन रहा है. थियेटर सेल से डिप्लोमा लेने वाले अजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया है. एक्टर के रूप में और बतौर इंसान भी बहुत कुछ सीखा है.
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रूस के प्रतिष्ठित स्कूल में मिला प्रशिक्षण : पूरी दुनिया में रूस का रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स गिट्स का प्रशिक्षण मशहूर है. पूरी दुनिया से 12 कलाकारों को वहां सीखने का मौका मिलता है. इसमें 2024 में जेएनवीयू थियेटर से जुड़े मयूर का चयन हुआ. मॉस्कों में एक्टिंग व निर्देशन का प्रशिक्षण लिया. मयूर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के अवसर यहां से मिले हैं. एक्टिंग के बाद वो निर्देशन भी कर रहे हैं, इसीलिए थियेटर सेल हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है.