विश्व थैलेसीमिया दिवस : छोटी बहन के बोन मैरो से थैलेसीमिया को हराया, जून में रखेगी स्कूल में पहला कदम
चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा तहसील निवासी थैलेसीमिया पीड़ित एक बालिका को अपनी छोटी बहन के बोन मैरो से नया जीवन मिला. जानिए पूरा कहानी...
Published : May 8, 2026 at 4:57 PM IST
निंबाहेड़ा: पूरे विश्व में कई लोग थैलेसीमिया से जंग लड़ रहे हैं. इनमें कई दर्द भरी और संघर्ष की कहानियां भी सामने आती हैं. वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में थैलेसीमिया पीड़ित पांच साल की मासूम बालिका के लिए उसकी छोटी बहन देवदूत बन कर आई. थैलेसीमिया ने 5 साल की मासूम गोरान्वी की मुस्कान छीननी चाही, तो महज 2 साल की उसकी छोटी बहन शान्वी जीवनदाता बन कर सामने आई. निंबाहेड़ा की नन्हीं गोरान्वी ने अपनी छोटी बहन के बोन मैरो और चिकित्सकों की देखरेख में उपचार लेकर इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी है. वहीं, अब स्वस्थ्य होने के बाद बालिका पहली बार स्कूल में कदम रखेगी.
थैलेसीमिया पीड़ित बालिका के पिता हिम्मत कुमार सुथार ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी इस बीमारी से पीड़ित थी. बेटी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए. परिवार में किसी का एचएलए मैच नहीं होने से चिंता बढ़ गई थी, तभी सोशल मीडिया के जरिए अरिहंत हॉस्पिटल के एक शिविर की जानकारी मिली. समर्पण फाउंडेशन के सानिध्य में छोटी बहन शान्वी का परीक्षण हुआ तो ईश्वर का करिश्मा सा हुआ. दोनों बहनों का बोन मैरो 100 प्रतिशत मैच हो गया.
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पिछले साल शुरू हुआ इलाज, अप्रैल में ट्रांसप्लांट : हिम्मत कुमार सुथार ने बताया कि जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉ. प्रिया मारवा और उनकी टीम की देखरेख में जनवरी 2025 से उपचार शुरू हुआ. 8 अप्रैल 2025 को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा. करीब 10 माह तक चले उपचार के बाद अक्टूबर में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई. इस लंबी और खर्चीली जंग में आयुष्मान भारत योजना और साउथ ईस्ट एशिया थैलेसीमिया सोसायटी ने आर्थिक संबल दिया. वहीं, समर्पण फाउंडेशन भीलवाड़ा ने पूरे सफर में निशुल्क मार्गदर्शन कर परिवार का हौसला बनाए रखा.
वैक्सीनेशन पूरा होते ही जून में स्कूल : पिता हिम्मत कुमार ने बताया कि वर्तमान में गोरान्वी पूरी तरह स्वस्थ है. आगामी जून में वैक्सीनेशन पूरा होते ही वह पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखेगी. थैलेसीमिया से जंग जीत कर अब गोरान्वी नया जीवन शुरू करने को तैयार है.