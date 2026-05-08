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विश्व थैलेसीमिया दिवस : छोटी बहन के बोन मैरो से थैलेसीमिया को हराया, जून में रखेगी स्कूल में पहला कदम

छोटी बहन के बोन मैरो से थैलेसीमिया को हराया ( Source : Victim Girl Father )

निंबाहेड़ा: पूरे विश्व में कई लोग थैलेसीमिया से जंग लड़ रहे हैं. इनमें कई दर्द भरी और संघर्ष की कहानियां भी सामने आती हैं. वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में थैलेसीमिया पीड़ित पांच साल की मासूम बालिका के लिए उसकी छोटी बहन देवदूत बन कर आई. थैलेसीमिया ने 5 साल की मासूम गोरान्वी की मुस्कान छीननी चाही, तो महज 2 साल की उसकी छोटी बहन शान्वी जीवनदाता बन कर सामने आई. निंबाहेड़ा की नन्हीं गोरान्वी ने अपनी छोटी बहन के बोन मैरो और चिकित्सकों की देखरेख में उपचार लेकर इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी है. वहीं, अब स्वस्थ्य होने के बाद बालिका पहली बार स्कूल में कदम रखेगी. थैलेसीमिया पीड़ित बालिका के पिता हिम्मत कुमार सुथार ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी इस बीमारी से पीड़ित थी. बेटी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए. परिवार में किसी का एचएलए मैच नहीं होने से चिंता बढ़ गई थी, तभी सोशल मीडिया के जरिए अरिहंत हॉस्पिटल के एक शिविर की जानकारी मिली. समर्पण फाउंडेशन के सानिध्य में छोटी बहन शान्वी का परीक्षण हुआ तो ईश्वर का करिश्मा सा हुआ. दोनों बहनों का बोन मैरो 100 प्रतिशत मैच हो गया. पढ़ें : World Thalassemia Day : बोन मैरो ट्रांसप्लांट से थैलेसीमिया मरीजों को मिल सकती है नई जिंदगी