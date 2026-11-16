वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप: रायपुर की प्रियंका साहू ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक
रायपुर से प्रियंका साहू तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में म्यूजिकल एकल इवेन्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:03 AM IST
रायपुर: गोवा में आयोजित तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड जीता है. रायपुर की प्रियंका साहू ने तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में म्यूजिकल एकल इवेन्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया. वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 13 से 15 नवंबर 2026 तक बॉक्सिंग हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोवा में आयोजित किया गया. पुरस्कार वितरण थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के अध्यक्ष डॉ कुलदीप सुमनाक्षर और महासचिव रविंदर सिंह ने किया.
गौरतलब हो कि विदेशी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारत के अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के बीच वजन ग्रुप मिलाकर मुकाबले करवाये गए. प्रियंका साहू 40kg वजन वर्ग से खेल रही थी. लेकिन 40kg वजन वर्ग कोई खिलाड़ी न होने के कारण वजन कैटेगरी निरस्त की गई. प्रियंका ने अपने से 10kg ज्यादा वजन वर्ग में सुरक्षात्मक कारणों से खेलने से इन्कार कर दिया.
भारतीय थाई बॉक्सिंग दल में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के खिलाड़ी शामिल थे. प्रियंका साहू ने छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में भाग लिया था.
एकलव्य खेल परिसर, जावंगा, गीदम दंतेवाड़ा में पदस्थ खेल एवं युवा कल्याण विभाग दंतेवाड़ा की कोच टिकेश्वरी साहू को TIF (थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन) ने वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए फीमेल टेक्निकल पैनल प्रभारी का महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन किया और पूनम साहू ने मैनेजर का दायित्व निर्वहन किया.
छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल के खिलाड़ी और अधिकारी आज छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनीस मेमन के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौटेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा.