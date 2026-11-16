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वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप: रायपुर की प्रियंका साहू ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक

वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: गोवा में आयोजित तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड जीता है. रायपुर की प्रियंका साहू ने तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में म्यूजिकल एकल इवेन्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया. वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 13 से 15 नवंबर 2026 तक बॉक्सिंग हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोवा में आयोजित किया गया. पुरस्कार वितरण थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के अध्यक्ष डॉ कुलदीप सुमनाक्षर और महासचिव रविंदर सिंह ने किया.

गौरतलब हो कि विदेशी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारत के अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के बीच वजन ग्रुप मिलाकर मुकाबले करवाये गए. प्रियंका साहू 40kg वजन वर्ग से खेल रही थी. लेकिन 40kg वजन वर्ग कोई खिलाड़ी न होने के कारण वजन कैटेगरी निरस्त की गई. प्रियंका ने अपने से 10kg ज्यादा वजन वर्ग में सुरक्षात्मक कारणों से खेलने से इन्कार कर दिया.