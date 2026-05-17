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विश्व दूरसंचार दिवस आज: 5G के दौर में ट्रंक कॉल और लैंडलाइन बने इतिहास...अब हर जेब में मोबाइल से संचार की राह आसान

दूरसंचार विभाग कुचामन के उप मंडल अधिकारी जीआर मीणा ने बताया कि कभी घरों में लैंडलाइन फोन स्टेटस सिंबल माना जाता था. फोन की घंटी बजते ही पूरा परिवार उत्साहित हो जाता था. मोहल्ले के लोग भी जरूरी खबर सुनने या देने उसी घर पहुंचते थे. आज तकनीक ने संचार व्यवस्था पूरी तरह बदल दी. ट्रंक कॉल और लैंडलाइन से शुरू हुआ सफर अब 4G तकनीक तक पहुंच चुका है. जल्द 5G सेवा का विस्तार होने जा रहा है. सरकार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए गांव-गांव और घर-घर तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है.

कुचामन सिटी: बदलते दौर में संचार तकनीक ने इंसान की जिंदगी बदल दी. कभी बात करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है. लैंडलाइन फोन से शुरू हुआ सफर अब 4G और 5G तकनीक तक पहुंच चुका है.

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हर साल मनाते दूरसंचार दिवस: हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष की थीम डिजिटल जीवन रेखाएं : एक जुड़े हुए विश्व में लचीलेपन को मजबूत करना है.बीएसएनएल अधिकारियों के अनुसार कुचामन क्षेत्र में वर्ष 1974 में पहला लैंडलाइन कनेक्शन सदासुख काबरा के घर लगाया गया था. एक समय जिले में करीब 45 हजार लैंडलाइन कनेक्शन थे. अब यह संख्या लगभग शून्य है. उपभोक्ता अब मोबाइल फोन अपना चुके हैं.

मोबाइल ने बदली दुनिया: समाजसेवी श्याम सुंदर मंत्री ने कहा कि एक दौर ऐसा था, जब मोहल्ले में किसी एक घर पर फोन होता और लोग वहां संदेश सुनने या रिश्तेदारों से बात करने जाते थे. तब साधन कम थे, लेकिन रिश्तों में आत्मीयता ज्यादा थी. आज मोबाइल फोन केवल बातचीत का जरिया नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. नई पीढ़ी ने लैंडलाइन का दौर कम देखा है. हमारे लिए लैंडलाइन से जुड़ी यादें और अपनापन आज भी जिंदा है. मोबाइल आज संचार क्रांति की सबसे बड़ी खोज में से एक है, लेकिन युवा पीढ़ी को इसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए. मोबाइल और कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़े मनीष ने कहा कि तकनीक ने संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया है. नई पीढ़ी ने लैंडलाइन का दौर कम देखा, लेकिन उसके किस्से और उस समय की अहमियत आज भी लोगों से सुनने को मिलती है.

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