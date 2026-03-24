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World TB Day 2026: लगातार बढ़ रहे टीबी के मरीज, टीबी दिवस पर फ्री स्क्रीनिंग

कोरबा में वर्ल्ड टीबी डे पर कैंप लगाया गया और टीबी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया.

WORLD TB DAY 2026
टीबी दिवस पर फ्री स्क्रीनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 6:47 PM IST

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कोरबा: बढ़ते प्रदूषण और अनुकूल वातावरण के कारण कोरबा जिले में टीबी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने हाल फिलहाल में 12000 से अधिक लोगों का चेकअप किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में टीबी के मरीज मिले हैं.

टीबी की फ्री स्क्रीनिंग

24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में टीबी की फ्री स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई. इस दौरान 100 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसके परिणाम जल्द आएंगे. लोगों को टीबी की जानकारी भी दी गई.जागरूकता के लिए रंगोली और स्लोगन भी लिखे गए.

केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ भी शामिल है. स्वास्थ्य विभाग भी इस प्रयास में है कि कोरबा जिले को टीबी मुक्त किया जाए, लेकिन इसके मरीज अब भी लगातार सामने आ रहे हैं.

टीबी दिवस पर फ्री स्क्रीनिंग (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग और टीबी विभाग के साथ कैंप लगाया है. हमने दूरस्थ गांवों में भी कैंप लगाया है. कुल 12 हजार लोगों की स्क्रिनिंग की है. नए मरीज मिले हैं. हम कैंप लगाकर टीबी के अलावा दूसरी बीमारियों का चेकअप करते हैं. पोषण आहार के बारे में बताते हैं- ट

बार-बार संपर्क में आने से फैलता है टीबी

विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक एक व्यक्ति के ग्रसित होने पर दूसरे व्यक्ति के बार-बार संपर्क में आने से क्षय रोग होता है. इसका खतरा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने वाले व्यक्ति पर ज्यादा होता है. इसे हवा में फैलने वाली बीमारी भी कहा जाता है. परिवार में किसी एक सदस्य को टीबी होने पर दूसरे सदस्य को भी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है.

पिछले 10 साल में जिले में टीबी मरीज

कोरबा जिले में पिछले 10 साल के आंकड़ों के मुताबिक खुद टीबी की जांच कराने के लिए अस्पताल में पहुंचने वालों में से 17 हजार 269 सक्रिय नए मरीजों में बीमारी की पुष्टि हुई है. इस वर्ष के आंकड़ों को शामिल करने पर यह संख्या और भी बढ़ सकती है. साल 2026 के शुरुआती दो महीने में 304 नए मरीज सामने आए हैं.

क्षयरोग पर नियंत्रण के लिए कोरबा निक्षय निरायम कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के पास मोबाइल एक्स-रे एंबुलेंस मौजूद है. इसके माध्यम से जिले में हाई रिस्क वर्ग के लोगों की जांच की जा रही है.

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