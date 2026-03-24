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विश्व टीबी दिवस 2026: भिवानी में टीबी चैंपियनों का खास संदेश-बोले- "TB हारेगी, हम जीतेंगे"

भिवानी: भिवानी में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान अधिकारियों और टीबी से ठीक हो चुके मरीजों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है. कार्यक्रम में बताया गया कि सही समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक आहार से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है.

"इलाज अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी गलती": इस दौरान भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि, "आज टीबी का इलाज पूरी तरह उपलब्ध है, लेकिन मरीजों द्वारा दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी समस्या है. जैसे ही मरीज को आराम मिलता है, वे दवा लेना बंद कर देते हैं, जिससे बीमारी दोबारा उभर सकती है. इसलिए पूरा कोर्स लेना बेहद जरूरी है. भारत में दुनिया के लगभग 25 प्रतिशत टीबी मरीज हैं, लेकिन सरकार इसे खत्म करने के लिए तेजी से काम कर रही है."

भिवानी में टीबी चैंपियनों का खास संदेश (ETV Bharat)

टीबी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज: आगे डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि, "यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक खांसी, वजन में कमी, हल्का बुखार, शाम को पसीना, भूख कम लगना या फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और दवा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है. सही समय पर पहचान और इलाज से यह बीमारी छह महीने में पूरी तरह ठीक हो सकती है."

"पोषण और दवा दोनों जरूरी": टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जिला प्रमुख डॉ. सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि, "टीबी के इलाज में दवा के साथ-साथ पोषण भी उतना ही जरूरी है. मरीजों को प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन दिया जाता है, जिससे उनकी रिकवरी तेजी से होती है. सरकार मरीजों को हर महीने आर्थिक सहायता भी देती है ताकि वे अच्छा भोजन ले सकें और जल्द स्वस्थ हो सकें."