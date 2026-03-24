विश्व टीबी दिवस 2026: भिवानी में टीबी चैंपियनों का खास संदेश-बोले- "TB हारेगी, हम जीतेंगे"
भिवानी में विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : March 24, 2026 at 5:14 PM IST
भिवानी: भिवानी में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान अधिकारियों और टीबी से ठीक हो चुके मरीजों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है. कार्यक्रम में बताया गया कि सही समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक आहार से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है.
"इलाज अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी गलती": इस दौरान भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि, "आज टीबी का इलाज पूरी तरह उपलब्ध है, लेकिन मरीजों द्वारा दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी समस्या है. जैसे ही मरीज को आराम मिलता है, वे दवा लेना बंद कर देते हैं, जिससे बीमारी दोबारा उभर सकती है. इसलिए पूरा कोर्स लेना बेहद जरूरी है. भारत में दुनिया के लगभग 25 प्रतिशत टीबी मरीज हैं, लेकिन सरकार इसे खत्म करने के लिए तेजी से काम कर रही है."
टीबी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज: आगे डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि, "यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक खांसी, वजन में कमी, हल्का बुखार, शाम को पसीना, भूख कम लगना या फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और दवा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है. सही समय पर पहचान और इलाज से यह बीमारी छह महीने में पूरी तरह ठीक हो सकती है."
"पोषण और दवा दोनों जरूरी": टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जिला प्रमुख डॉ. सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि, "टीबी के इलाज में दवा के साथ-साथ पोषण भी उतना ही जरूरी है. मरीजों को प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन दिया जाता है, जिससे उनकी रिकवरी तेजी से होती है. सरकार मरीजों को हर महीने आर्थिक सहायता भी देती है ताकि वे अच्छा भोजन ले सकें और जल्द स्वस्थ हो सकें."
निक्षय मित्र योजना से मिल रहा सहयोग: डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि, "टीबी मरीजों की मदद के लिए "निक्षय मित्र" योजना चलाई जा रही है. इसके तहत मरीजों को पोषण किट दी जाती है, जिसमें दाल, अनाज और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री शामिल होती है. यह पहल मरीजों के स्वास्थ्य सुधार में अहम भूमिका निभा रही है."
भिवानी में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति: स्वास्थ्य विभाग की मानें तो भिवानी जिले की 312 पंचायतों में से 153 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है. वहीं, शहर के 31 वार्डों में से 12 वार्ड भी टीबी मुक्त हो चुके हैं. जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल रहा है.
जानें क्या बोले टीबी की जंग जीत चुके योद्धा: टीबी से ठीक हुए मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, "टीबी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर समय पर इलाज लिया जाए. हमने पूरा कोर्स लिया और आज पूरी तरह स्वस्थ हैं. सबसे जरूरी है कि मरीज बीच में दवा न छोड़े. डरें नहीं और नियमित दवा व पोषण के साथ इलाज पूरा करें."
बता दें कि साल 1882 में वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज के बाद से हर साल 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है. भारत सरकार भी 2030 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
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