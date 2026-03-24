विश्व टीबी दिवस 2026; टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य पर संकट, गोरखपुर में दवाओं की सप्लाई रुकी, उपचार में बाधा
गोरखपुर में 293 गांव पूरी तरह से टीबी मुक्त, लेकिन दवाओं का संकट बना चुनौती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:09 PM IST
गोरखपुर: हर साल 24 मार्च को सरकार टीबी मुक्त करने के बड़े-बड़े वादे और दावे करती है. लेकिन इसमें सरकार और मरीजों के स्तर से होने वाली कमियों की वजह से अभियान की सफलता पर सवाल पैदा हो रहा है. इस अभियान को MDR (मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस) श्रेणी के टीबी मरीजों से बड़ा नुकसान पहुंचता हैं. ये वह मरीज होते हैं, जो दवा को 6 महीने पहले से खाना छोड़ देते हैं और बाद में वह फिर इसकी चपेट में आते हैं और अन्य लोगों को भी इसका शिकार बनाते हैं. ऐसे मरीजों को ठीक करने के लिए क्षय रोग विभाग बड़ा प्रयास भी करता है.
बाजार में नहीं मिल रहा दवाई: गोरखपुर से इन मरीजों को लेकर शासन स्तर पर जो लापरवाही सामने आई है, उसके मुताबिक इन्हें जो दवाएं दी जाती हैं उनमें 3 दवा "बीडाकुलीन, परटोनिड और डेलानिमिड" की सप्लाई शासन स्तर से रुकी हुई है. बाजार में भी ये दवा सप्लाई होती नहीं. जिससे मरीजों का सुरक्षा चक्र टूट रहा है. वहीं इस रोग के स्पेशलिस्ट डॉ. नदीम अर्शद की माने तो यह चक्र टूटना खतरनाक है.
293 गांव हो चुके टीबी मुक्त: जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एनएल कुशवाहा कहते हैं, वह दवाओं की इस कमी को जानते हैं लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं सकते. ऐसे में इस मामले में जिले के मुख्यचिकित्साधिकारी (CMO) डॉ. राजेश झा से ईटीवी भारत ने जब सवाल किया तो उन्होंने माना कि कुछ दवाओं की कमी की जानकारी मिली थी और उसकी पूर्ति का प्रयास भी मरीजों तक किए जाने की कोशिश हुई. पर अब यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि आज शाम तक बनारस इन दवाओं की खेप लेकर, एक गाड़ी गोरखपुर पहुंच रही है. वहीं इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोरखपुर ने टीबी मुक्त भारत के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. जिले के 293 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुके हैं. उनके ग्राम प्रधानों को आज विश्व टीवी दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया जा रहा है. किसी स्तर पर अगर कुछ कमियां हैं तो कहीं पर अच्छे प्रयास भी समस्या के समाधान में दिखाई दे रहा है.
सीएमओ ने कहा कि गोरखपुर को टीवी मुक्त बनाने के अभियान में जब मरीज को तलाशने का क्रम शुरू हुआ, तो उनकी संख्या काफी ज्यादा निकल कर सामने आई. मौजूदा समय में 12,328 टीवी रोगियों का उपचार जिले में चल रहा है. इसमें एमडीआर के शिकार मरीजों की बात करें, तो उनकी संख्या करीब 333 है. उन्होंने कहा कि इन्हीं एमडीआर के मरीजों में जो दवाओं का वितरण है, वह प्रभावित हुआ था लेकिन अब यह फिर निरंतर हो जाएगा.
सरकारी आंकड़ों में इतने मरीज: डॉ. झा ने कहा कि गोरखपुर ने इस अवसर पर 100 दिन का टीबी अभियान का विशेष लक्ष्य तय किया है. जिसके तहत 2.5 से 5 लाख की आबादी पर एक टीबी यूनिट, 50 हजार से 1 लाख की आबादी पर एक डायग्नोसिस सेंटर बनाया गया है. जिसमें सभी प्रकार की जांच पूरी तरह से निशुल्क होंगी. उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जो प्रोटोकॉल हुआ साल 2020 में, उससे टीबी मरीजों की संख्या में कमी आई, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति सामने आई उसमें टीबी मरीजों की संख्या बढ़ती गई. जिले में टीवी रोगियों की उम्र भर बात करें तो करीब 15 साल तक के कुल मरीजों जो बच्चे और किशोर हैं, उनकी संख्या 862 है. 15 साल से ऊपर जो महिलाओं की संख्या है वह 4782 है. 15 साल से ऊपर जो पुरुषों की संख्या है वह 6684 है. ये सरकारी आंकड़े थे.
वहीं शहर के वरिष्ठ चेस्ट और टीबी रोग विशेषज्ञ डॉ. नदीम अर्शद कहते हैं कि विश्व स्तर पर अब 6 महीने के बजाय 4 और 2 महीने के डोज का निर्धारण हो रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी है. लेकिन भारत में अभी यह नहीं हो रहा. इसके होने से मरीज 6 माह तक दवा का डोज खाने से अब उबेगा नहीं और फिर MDR के मरीज भी नहीं बढ़ेंगे.
डॉ. नदीम ने कहा कि पूर्वांचल में बीमारी के बढ़ने के पीछे घनी आबादी, कुपोषण भी मुख्य वजह है. पूरे विश्व में प्रतिदिन करीब 4400 मरीजों की मृत्यु हो रही है. 30000 मरीज हर रोज इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह तभी समाप्त होगी जब इसके बचाव में जन भागीदारी बड़े स्तर पर हो. यही इस बार का नारा भी है. उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, छाती में तेज दर्द, वजन का अचानक घटना, भूख में कमी आना, बलगम के साथ खून आना और सांस लेने में तकलीफ हो तो, उसे टीबी की जरूर जांच करानी चाहिए. इससे वह न सिर्फ रोग मुक्त होगा बल्कि बीमारी भी फैलने से रुकेगी.
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