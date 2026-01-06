दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग पहुंचा विराट रामायण मंदिर, 5 नदियों के जल से होगा अभिषेक
तमिलनाडु से 2178 किमी यात्रा कर 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजनी विश्व का सबसे बड़ा एकल ग्रेनाइट शिवलिंग बिहार के विराट रामायण मंदिर पहुंचा.
Published : January 6, 2026 at 1:33 PM IST
पूर्वी चंपारण: तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 2178 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी कर विश्व का सबसे बड़ा एकल ग्रेनाइट शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित विराट रामायण मंदिर पहुंच गया है. 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी यह विशाल शिवलिंग 17 जनवरी को पांच पवित्र नदियों के जल से अभिषेक के साथ स्थापित किया जाएगा.
यात्रा की शुरुआत और निर्माण: यह शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में शिल्पकार लोकनाथ और उनकी टीम ने दस साल की मेहनत से एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा है. निर्माण में लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च हुए. 21 नवंबर को पूजा-अर्चना के बाद इसे विशेष ट्रेलर पर लादकर रवाना किया गया था.
गोपालगंज में बड़ी चुनौती: यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बाधा गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट क्षेत्र में एनएच-27 पर स्थित जर्जर ओवरब्रिज आई. 110 से अधिक चक्कों वाले ट्रेलर सहित कुल वजन सैकड़ों टन होने से पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई. सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई के विशेषज्ञों ने पिलर्स और गर्डर्स की जांच की.
डुमरिया पुल पार करने में लगे पांच घंटे: ट्रैफिक पूरी तरह रोककर इंजीनियरों की निगरानी में शिवलिंग को पुल से पार कराया गया, जिसमें ठीक पांच घंटे लगे. इस दौरान बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई, जिसने दृश्य को और अधिक भव्य बना दिया। सोमवार रात को यह पूर्वी चंपारण पहुंचा.
श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत: कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों भक्त सड़क किनारे घंटों इंतजार करते रहे. जगह-जगह स्वागत द्वार सजे, फूलमालाएं और रोशनी से रास्ता जगमगाया. ढोल-नगाड़े, शंखनाद और हर-हर महादेव के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया. कई जगहों पर शिवलिंग को रोका गया और पूजा-अर्चना हुई.
सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था: मोतिहारी प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी. चकिया डीएसपी के नेतृत्व में 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए. हर चौराहे पर टीमें मौजूद रही. गोपालगंज डीएम और एसपी ने भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई.
विराट रामायण मंदिर का महत्व: महावीर मंदिर न्यास द्वारा निर्मित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा, जो 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा है. इसमें 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे, मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा. आचार्य किशोर कुणाल का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है.
अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा: 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी पर पांच नदियों के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा. मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के अनुसार, जनवरी-फरवरी 2026 में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे, जो इस आयोजन को ऐतिहासिक बना देगा.
