विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : अवसाद को हावी होने से रोके, सुसाइड का ख्याल आने पर करें अपनों से बात
आत्महत्या एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है.विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इसे लेकर जागरुकता फैलाने का काम कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 7:25 PM IST
कोरबा : विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा ने जागरूकता कार्यक्रमों काआयोजन किया. इस दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों के साथ ही नर्सिंग छात्राओं ने भी नुक्कड़ नाटक मंचीय कार्यक्रम का प्रदर्शन किया.आत्महत्या रोकथाम दिवस की ताजा थीम पर मंच पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. कॉलेज के प्रोफेसर और स्टाफ भी मौजूद रहे. जिन्होंने आत्महत्या जैसे घातक ख्याल आने पर क्या करना चाहिए, इसे कैसे रोका जा सकता है. इन बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की.
छोटी-छोटी बातों का रखना होता है ख्याल
स्पेशल मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा के प्रोफेसर डॉ अनमोल मिंज ने बताया कि आत्महत्या धीरे-धीरे एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. कोरबा जिले में ही हर वर्ष बड़ी तादाद में आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, इस तरह की परिस्थितियों को रोकने के लिए छोटे-छोटे बातों का ख्याल रखना होता है. कोई व्यक्ति यदि अचानक बदल रहा है, बहुत ज्यादा समय तक सोया रहता है, लोगों से कटा हुआ है. तो उससे बात करनी चाहिए.
डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका
डॉक्टर अनमोल मिंज के मुताबिक आज के जमाने में लोग बेहद अलग-थलग पड़ गए हैं. बात करने के लिए दोस्तों की कमी है, सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं. लेकिन आपस में संवाद नहीं करते. इससे वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते और दिल में कुंठा भर जाती है. लोग कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, लोग अवसाद से घिर जाते हैं. छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखा जाए, तो लोग डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग के साथ ही एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो.
खासतौर पर आसपास के लोग, परिवार के लोग और दोस्तों की भी यह जिम्मेदारी है कि किसी में यदि व्यक्ति में अचानक कोई नकारात्मक बदलाव आ रहा है, तो उससे जाकर बात करें- डॉ अनमोल मिंज, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज
Changing the Narrative on Suicide' रही वर्ष 2026 की थीम
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ष 2026 की थीम “Changing the Narrative on Suicide” यानी “आत्महत्या के बारे में सोच और संवाद के तरीके में बदलाव” और “Start the Conversation मतलब बातचीत शुरू करें. इसी थीम को केंद्र में रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाया गया. कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मानसिक परेशानी को कमजोरी समझने के बजाय उसे समझना, स्वीकार करना और उसके बारे में खुलकर बात करना आवश्यक है.
हेल्पलाइन में करें मदद
कार्यक्रम के दौरान हेल्पलाइन नंबर टेली-मानस 14416 और किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि मानसिक तनाव, भावनात्मक संकट या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की स्थिति में विशेषज्ञ सहायता मांगी सकती है.
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