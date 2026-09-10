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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: उत्कट जिजीविषा और संघर्ष की मिसाल, देश में सबसे कम सुसाइड रेट वाला राज्य क्यों है बिहार?

पटना: बिहार उत्कट जिजीविषा और संघर्षों को आत्मसात कर उनसे जीतने वाला प्रदेश है. प्रदेश के लोगों ने कई मौकों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हम बिहारियों की संघर्ष क्षमता हमे अलग पहचान दिलाती है. शायद यहीं कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग जहां जिंदगी से जल्द हार मान रहे हैं, वहीं बिहारी डट कर मुकाबला कर कहा है. विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर इसी पर बात करेंगें.

बिहार की जीत

इस बात की तस्दीक आंकड़ें भी करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर जहां आत्महत्या के आकड़ें चौंका देने वाले हैं तो बिहार आत्महत्या के मामले में निचले पायदान पर है. प्रदेश के कोने-कोने से ऐसी कई कहानियां निकल कर सामने आई हैं जो बताती है कि अकेलेपन से इस जंग में बिहार कहीं न कहीं देश के मुकाबले जीत दर्ज करने में सफल रहा है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इसके पीछे मजबूत पारिवारिक व्यवस्था भी अहम भूमिका निभाती हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

अंजनी पांडे ने नहीं छोड़ा संघर्ष का रास्ता

बिहार के अंजनी पांडे की कहानी मुश्किल दौर से निकलने की मिसाल है. स्टार्टअप में असफल होने के बाद कुछ साल पहले उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आया था. वह काफी निराश हो गए थे. लेकिन उनके चाचा रघुवर पांडे ने उनका हौसला बढ़ाया और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. अंजनी ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा. आज उनका सालाना कारोबार करीब 5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और वह एक सफल व्यवसायी बनने की राह पर हैं.

पारिवारिक सपोर्ट से सफलता

अंजनी कहते हैं कि शुरुआती दौर में हमने नौकरी के लिए तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली और फिर उसके बाद अपना ध्यान स्टार्टअप की ओर लगाया स्टार्टअप में भी सफलता नहीं मिलने के बाद निराश हो गया और मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगे. परिवार के लोग और चाचा जी ने हमारा साथ दिया जिसकी बदौलत हम फिर संघर्ष के लिए आगे बढ़े और हमारा स्टार्टअप आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. पारिवारिक सपोर्ट के चलते हमने सफलता हासिल की.

"हमने नौकरी के लिए तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली और फिर उसके बाद अपना ध्यान स्टार्टअप की ओर लगाया स्टार्टअप में भी सफलता नहीं मिलने के बाद निराश हो गया और मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगे. परिवार के लोग और चाचा जी ने हमारा साथ दिया जिसकी बदौलत हम फिर संघर्ष के लिए आगे बढ़े."- अंजनी पांडे, उद्यमी

संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता

अंजनी के चाचा रघुवर पांडे के मुताबिक बिहार के युवाओं में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है और वह हार नहीं मानते हैं. अंजनी ने भी हिम्मत से कम लिया संकट की स्थिति में भी वह घबराएं नहीं. परिवार के लोगों ने भी उनका साथ दिया. आज की तारीख में वह अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से कर रहे हैं सफल व्यवसायी होने के पथ पर हैं.

बिहार के युवाओं में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है और वह हार नहीं मानते हैं. अंजनी ने भी हिम्मत से कम लिया संकट की स्थिति में भी वह घबराएं नहीं. परिवार के लोगों ने भी उनका साथ दिया. आज की तारीख में वह अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से कर रहे हैं सफल व्यवसायी होने के पथ पर हैं.- रघुवर पांडे, अंजनी के चाचा

बिहार में कम है आत्महत्या दर

जिंदगी में असफलता के बाद निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या मजबूत पारिवारिक रिश्ते किसी व्यक्ति को आत्महत्या जैसे कदम से रोक सकते हैं. बिहार के आंकड़े इस सवाल को नई दिशा देते हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आत्महत्या की दर एक लाख में एक प्रतिशत से भी कम है.

सालभर में करीब 44.4 फीसदी की बढ़ोतरी

अगर संख्या की बात करें तो बिहार में भले ही आत्महत्या के मामलों की संख्या 2023 के 926 से 2024 में बढ़कर 1,337 हो गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या काफी कम है. 2024 में देशभर में 1 लाख 70 हजार 746 लोगों ने आत्महत्या की. इसके अनुसार बिहार में 2023 से 2024 के दरम्यान एक साल में करीब 44.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

देश में आत्महत्या दर 12.2 प्रति लाख

दूसरी ओर 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख 70 हजार 746 लोगों ने आत्महत्या की. देश में इस साल आत्महत्या की दर 12.2 प्रति एक लाख आबादी रही. इसके मुकाबले बिहार की दर महज 0.7 प्रति लाख है. इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की आत्महत्या दर काफी कम है. हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहना भी सही नहीं होगा कि बिहार आत्महत्या के मामले में पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हालात बेहतर कहे जा सकते हैं.

राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र सबसे आगे

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 1 लाख 71 हजार 418 लोगों ने आत्महत्या की. राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या की दर 12.3 प्रति एक लाख आबादी रही. राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,687, तमिलनाडु में 19,483, मध्य प्रदेश में 15,662, कर्नाटक में 13,330, पश्चिम बंगाल में 12,819, केरल में 10,972, तेलंगाना में 10,580, उत्तर प्रदेश में 9,154, गुजरात में 8,948, आंध्र प्रदेश में 8,684, छत्तीसगढ़ में 7,868, ओडिशा में 5,989, राजस्थान में 5,552, असम में 3,051, हरियाणा में 3,361, पंजाब में 2,298 और झारखंड में 2,006 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए.

बिहार में आत्महत्या की दर 18 गुना कम

बिहार की बात करें तो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में राज्य में 926 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए. वर्ष 2022 में यह संख्या 702 थी. यानी एक साल में बिहार में दर्ज आत्महत्या के मामलों में करीब 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. हालांकि बिहार की आत्महत्या दर महज 0.7 प्रति एक लाख आबादी दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 12.3 है. इस लिहाज से बिहार की दर्ज आत्महत्या दर राष्ट्रीय औसत से करीब 18 गुना कम है.

युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति

देश में युवाओं और छात्रों के बीच आत्महत्या बड़ी चिंता का विषय है. NCRB के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 13 हजार 892 छात्रों ने आत्महत्या की थी. बेरोजगारी, करियर का दबाव, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक विवाद, अकेलापन और मानसिक तनाव इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं.

रोकथाम के लिए काम करने की जरूरत