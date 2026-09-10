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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: बच्चों से बुजुर्गों तक बढ़ रहा मानसिक तनाव, अपनों का साथ और संवाद है सबसे जरूरी

​काउंसलर्स और टोल-फ्री हेल्पलाइन: डॉ. पूनम चौधरी ने बताया कि, "ऐसे लोगों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए गए हैं और विशेषज्ञों को तैनात किया गया है. अस्पतालों में मानसिक तनाव से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुफ्त काउंसलिंग और चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की गई है."

लोगों में सहनशक्ति कम हो रही: इस दौरान ईटीवी भारत ने सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी से खास बातचीत की. डॉ. पूनम चौधरी ने कहा कि, "तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की समय पर मदद के लिए करनाल स्वास्थ्य विभाग ने कई ठोस कदम उठाए हैं. आज बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों में आत्महत्या के मामले सामने आने लगे हैं. लोगों में अब सहनशक्ति कम होती जा रही है. इस कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. पहले के परिवार संगठित होते थे. एक साथ रहते थे तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे. उसकी समस्या सुनकर उसको हल करते थे, लेकिन अब परिवार छोटे हो रहे हैं. इसलिए लोग अकेले पड़ जाते हैं. अकेलापन में कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं."

करनाल: हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में "विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस" के रूप में मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है. आज "विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस" है. इस मौके करनाल स्वास्थ्य विभाग ने आत्महत्या पर सोच और बातचीत के नजरिए को बदलना विषय के तहत एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है.

​एकल परिवार का बढ़ता चलन: सिविल सर्जन डॉ पूनम चौधरी ने बताया कि, "परिवारों के छोटे होने के कारण संवाद की कमी और अकेलापन बढ़ता है, जो तनाव का रूप ले लेता है. अगर किसी बात को लेकर कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है तो उसको अपने परिवार वालों दोस्तों से बातचीत करके अपनी जिंदगी से तनाव कम करना चाहिए आज के समय में लोगों के बीच तनाव आने से वह असहज हो जाते हैं जिसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाते हैं. हालांकि परेशान आई तो शुरू से ही चलती आ रही है जिंदगी में उतार-चढ़ाव बने रहते हैं लेकिन कुछ लोग इसको सहन नहीं कर पाते."

​नशे की लत: डॉ पूनम चौधरी ने आगे कहा, "शराब और ड्रग्स का सेवन मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है और आत्मघाती विचारों को बढ़ावा देता है. आजकल ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं जिनको शराब या किसी ड्रग की लत लगी हुई है और अगर उसको समय रहते काउंसलिंग करके उससे दूर ना किया जाए तो वह आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं क्योंकि ड्रग लेने से उसके दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है और उसको होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है."

​युवाओं व बच्चों पर बढ़ता दबाव: डॉ पूनम चौधरी ने बताया कि, "पढ़ाई, करियर और भविष्य की अनिश्चितता का भारी मानसिक बोझ युवाओं को अवसाद की ओर धकेलता है. बच्चों में ज्यादातर मामले पढ़ाई से संबंधित है सामने आते हैं क्योंकि माता-पिता अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव बनाते हैं. दबाव बनाने से बच्चा मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, जिसके चलते वह गलत कदम उठा लेता है. ऐसे में आप उनसे हमेशा बातचीत करते रहिए. उनकी समस्या सुनें. ताकि उनको भी वालों की कोई उनके साथ है और उसको कभी अकेला महसूस न होने दे."

​पहचान के लक्षण और बचाव के व्यावहारिक उपाय: डॉक्टर पूनम चौधरी ने आगे कहा, "​मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति में गुमसुम रहना, अचानक अकेलापन चुनना या दैनिक व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. इनसे बचाव के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए. परेशान व्यक्ति की बात बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनें और उसे अकेला न महसूस होने दें. मानसिक तनाव होने पर शर्म या झिझक छोड़कर किसी विश्वसनीय मित्र, परिजन या डॉक्टर से अपनी बात कहें. सही समय पर ली गई प्रोफेशनल काउंसलिंग और डॉक्टरी सलाह व्यक्ति की जान बचा सकती है. मानसिक स्वास्थ्य के प्रति नजरिया बदलकर और अपनों से खुलकर संवाद कायम करके आत्महत्या के मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सकती है."

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