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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : अवसाद से भरे जीवन में लाए रंग, जीवन खत्म करना नहीं है समाधान

पूरे विश्व समेत हमारे देश में खुद के जान लेने के मामले बढ़ रहे हैं.इसे रोकने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है.

World Suicide Prevention Day
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 8:14 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल मनाया जाता है. यह दिवस WHO ने शुरु किया था.इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को सुसाइड करने से रोकना है जो अवसाद में आकर ऐसा कदम उठाते हैं. आत्महत्या या सुसाइड करने के पीछे ऐसी कौन-कौन से कारण हैं. इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि दुबे से बात की.


क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ?
मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि दुबे ने बताया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे यह है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने 10 सितंबर को इसका आयोजन किया है. मानसिक रोगियों के लिए जागरूकता फैले सुसाइड जिसे हम आत्महत्या बोलते हैं वह ना हो. अगर लोगों को या जनमानस को कोई तकलीफ है तो वह उसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ऐसे कदम ना उठाएं. जिसकी रोकथाम हो सकती है. आत्महत्या करने के पीछे कारणों को लेकर उन्होंने बताया कि फैमिली प्रॉब्लम सबसे बड़ा कारण है.

जीवन खत्म करना नहीं है समाधान (Etv Bharat)

इंपल्सिव सुसाइड यानी हमारे दिमाग में बात आई और हमने कर लिया. कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं. वह बहुत दिनों से मन में प्लानिंग करते रहते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं. दूसरा रहता है अल्ट्रुस्टिक देश के लिए या फिर किसी एक प्रॉपर कॉल के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं. इस तरह से तीन प्रकार के सुसाइड होते हैं. एक होता है पैरा सुसाइड जिसे हम आत्महत्या की कोशिश कहते हैं. लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता. इंटेंशन मरने का नहीं होता सिर्फ कोशिश करना होता है- डॉ सुरभि दुबे, मनोरोग विशेषज्ञ

डॉ सुरभि दुबे के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली प्रेशर रहता है. जिसमें 34 से लेकर 38% लोग फैमिली प्रेशर और फैमिली प्रॉब्लम के कारण आत्महत्या करते हैं. 17 से 18% लोग गंभीर और लाइलाज बीमारियों के चलते आत्महत्या कर लेते हैं. जिसमें मानसिक रोग भी एक कारण है. जिसमें डिप्रेशन मेनिया और नशा जैसी चीज मेजर रोल प्ले करता है. स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की प्रतिशत भी बढ़ रही है. स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या पहले 4% हुआ करती थी, जो साल 2024 से लेकर 2026 के बीच 10% तक जा पहुंचा है. यह आंकड़ा NCRB की है. स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली सुसाइड एकेडमी प्रेशर या फिर दूसरे तरह के दबाव के चलते किया जाता है. बच्चे पढ़ाई और रिजल्ट से मायूस होकर इस तरह के कदम उठाते हैं तो यह बढ़कर आज की तारीख में 10% तक जा पहुंचा है.



किन लोगों में पनपती हैं सुसाइड की भावना ?
डॉ सुरभि दुबे ने बताया कि 35 से 40 वर्ष की आयु वाले ज्यादातर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं. जिसमें वयस्क पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं. महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सुसाइड कम करती है. वह जिम्मेदारी पूर्वक इन चीजों को समझती है. क्योंकि परिवार और बच्चे एक महिला की जिम्मेदारी होती है. शादीशुदा पुरुष मैं सुसाइड रेट ज्यादा है. अविवाहित पुरुषों की तुलना में. कृषकों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को लेकर उन्होंने बताया कि किसानों में भी आत्महत्या की दर बढ़ती चली जा रही है. जिसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु और केरल दूसरे नंबर पर हैं. इस मामले में छत्तीसगढ़ पीछे हैं.



सुसाइड के ख्याल मन में आने पर क्या करें
सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट 24 घंटे टेली मानस सेवा ऑनलाइन काउंसलिंग फोन के ऊपर काउंसलिंग निःशुल्क है. जो 24 घंटे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है. 1442614426 टेली मानस सेवाएं भारत सरकार की ओर से शुरू की गई है. जो देश के सभी राज्यों में है. अगर आपको ऐसे विचार या मन में ऐसे कुछ भाव आते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस टोल फ्री नंबर की सेवाएं ली जा सकती है.

किन बातों को ना करें नजर अंदाज

अगर हम अपने मित्र किसी परिजन या दोस्त या फैमिली मेंबर को देख रहे हैं कि वह जो पहले से ज्यादा चुपचाप है. अकेले अकेले रहना पसंद कर रहे हैं. बार-बार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें लोगों के बीच में नहीं रहना है. अब ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ दिया जाए या फिर कहीं चले जाएं या फिर बार-बार आत्महत्या के विचार व्यक्त कर रहे हैं. या फिर उनके शरीर के किसी अंग में कोई निशान है या फिर आपको ऐसा लगे कि वह लोगों से दूर होते जा रहा है. ऐसी स्थिति में आप अपने नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करें. मनोरोक चिकित्सक से संपर्क करें. अगर ऑनलाइन एक्टिविटीज इस तरह की है कि जिसमें वह सुसाइड के बारे में खोज रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए.

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