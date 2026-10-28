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विश्व स्ट्रोक दिवस; बचना है तो बदलें लाइफ स्टाइल, BE FAST से पहचानें लक्षण

विश्व स्ट्रोक दिवस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: जिस तरह ट्रामा के केस में शुरुआती 2 घंटे को मरीज की जान बचाने के लिए गोल्डन ऑवर माना जाता है, वैसे ही स्ट्रोक यानी पक्षाघात की स्थिति में टाइम मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण है. यदि स्ट्रोक से बचना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में सभी की लाइफ स्टाइल में काफी परिवर्तन आया है. ऐसे में स्ट्रोक से बचने के लिए किसी भी प्रकार की आशंका की स्थिति में BE FAST के जरिये स्वयं लक्षणों की पहचान कर इलाज के लिए समय रहते हायर सेंटर पहुंचना जरूरी हो जाता है.

विश्व स्ट्रोक दिवस पर संवाददाता सतीश सिंह की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. राजेश वर्मा के मुताबिक स्ट्रोक, जिसे आम बोलचाल में मस्तिष्क का दौरा या पक्षाघात भी कहा जाता है, एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. यह स्थिति तब पैदा होती है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह ब्लॉक हो जाता है या वहां की कोई रक्तवाहिनी फट जाती है. इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वे कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं.

तीन तरह के होते हैं स्ट्रोक बताते हैं, स्ट्रोक तीन तरह के होते हैं. जिनमे पहला इस्केमिक स्ट्रोक होता है. यह सबसे आम प्रकार है (लगभग 80-85 प्रतिशत मामलों में). यह तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में खून का थक्का जम जाता है. दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है. यह तब होता है जब मस्तिष्क के अंदर की कोई रक्त वाहिनी फट जाती है और आस-पास के टिश्यूज में ब्लीडिंग होने लगती है. उच्च रक्तचाप इसका सबसे बड़ा कारण है. वहीं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक जिसे मिनी-स्ट्रोक भी कहा जाता है. इसमें मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में एक अस्थाई रुकावट होती है. इसके लक्षण कुछ मिनटों या घंटों में ठीक हो जाते हैं और इससे कोई स्थाई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसको भविष्य में आने वाली बड़े स्ट्रोक की चेतावनी से कम नही लेना चाहिए. BE FAST से पहचाने स्ट्रोक स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने के लिए BE FAST के नियम को याद रखना सबसे आसान B (Balance - संतुलन): अचानक चक्कर आना या चलने-फिरने में संतुलन खो देना.

E (Eyes -आंखें): अचानक एक या दोनों आंखों से धुंधला दिखना या रोशनी चले जाना.

F (Face -चेहरा): चेहरे का एक तरफ से झुक जाना या टेढ़ा हो जाना (मुस्कुराने पर चेहरा एक तरफ खिंचना).

A (Arms -हाथ): एक हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन आ जाना (हाथ उठाने में असमर्थ होना).

S (Speech-बोली): बोलने में लड़खड़ाहट होना, आवाज साफ न निकलना या दूसरों की बात समझने में दिक्कत होना.

T (Time - समय): यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो बिना समय गंवाए तुरंत हायर सेंटर सम्पर्क करना जरूरी हो जाता है. स्ट्रोक का पता लगाने के लिए यह होती है जांच मरीज के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर तुरंत यह पता लगाते हैं कि स्ट्रोक किस प्रकार का है, ताकि इलाज शुरू हो सके. इसमें सबसे पहले सीटी स्कैन या एमआरआई कराई जाती है. जिससे यह पता चलता है कि स्ट्रोक थक्के (इस्केमिक) के कारण है या ब्लीडिंग (हेमोरेजिक) के कारण. दूसरी जांच में कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है. जिसमें गर्दन की उन धमनियों की जांच की जाती है, जो दिमाग तक खून ले जाती हैं. तीसरा इकोकार्डियोग्राम में यह देखा जाता है कि कहीं दिल के अंदर कोई थक्का तो नहीं बना जो बहकर दिमाग तक पहुंच गया हो. स्ट्रोक की देश और उत्तर प्रदेश में स्थिति ग्लोबल बर्डेन आफ डिजीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले तीन दशकों में स्ट्रोक के मामलों में काफी वृद्धि हुई है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के नेशनल स्ट्रोक रजिस्ट्री प्रोग्राम के डेटा के अनुसार, भारत में स्ट्रोक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. देश में हर साल प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 108 से 172 नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. आईसीएमआर की पूल्ड रिपोर्ट के अनुसार देश की औसत क्रूड इंसिडेंस दर 138.1 प्रति 1 लाख आबादी है. देश में इस समय लगभग 94 लाख (9.4 मिलियन) से अधिक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं। रजिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्ट्रोक के कुल मरीजों में से लगभग 14 प्रतिशत मरीज (यानी हर 7 में से 1 मरीज) 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो कि एक बेहद खतरनाक संकेत है. वहीं स्ट्रोक आने के एक महीने के भीतर होने वाली मृत्यु की दर देश में 18 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक देखी गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के न्यूरोलॉजिस्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, राज्य में हर साल लगभग 3.4 लाख (340000) लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं. यूपी में 30 और 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी स्ट्रोक के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. इसका मुख्य कारण कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, खराब लाइफस्टाइल और बढ़ता प्रदूषण है. आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की केवल 30 प्रतिशत आबादी के पास ही स्ट्रोक-रेडी अस्पतालों (जहां तुरंत सीटी स्कैन और थ्रोम्बोलिसिस दवा की सुविधा हो) तक सीधी या आसान पहुंच है. इस वजह से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में अपंगता और मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बनी हुई है. मस्तिष्क की कोशिकीय संरचना में यह परिवर्तन स्ट्रोक के दौरान और उसके बाद मस्तिष्क (दिमाग) की शारीरिक और कोशिकीय संरचना में बेहद गंभीर परिवर्तन आते हैं. जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकती है, तो संरचनात्मक बदलाव मिनटों से लेकर महीनों तक की तीन अलग-अलग चरणों में होते हैं. जिनमे पहले स्टेज में रक्त प्रवाह रुकते ही मस्तिष्क की कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) ऊर्जा (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) बनाना बंद कर देती हैं. इसके बिना कोशिकाएं अपनी आंतरिक संरचना को बनाए नहीं रख पातीं और कुछ ही मिनटों में नेक्रोसिस के कारण नष्ट हो जाती हैं. इस मृत हिस्से को मेडिकल भाषा मे इन्फार्क्ट कोर कहा जाता है. वहीं पेनम्ब्रा में मुख्य मृत हिस्से के चारों ओर कोशिकाओं का एक ऐसा घेरा होता है, जो पूरी तरह मरी नहीं होतीं लेकिन निष्क्रिय हो जाती हैं. यदि समय रहते (गोल्डन आवर में) इलाज मिल जाए, तो इस हिस्से की संरचना को वापस सामान्य किया जा सकता है. मस्तिष्क में सूजन और दबाव देखने को मिलते हैं स्ट्रोक के 24 से 72 घंटों के भीतर दिमाग की बाहरी और आंतरिक बनावट में बड़े बदलाव आते हैं. जिनमे सेरेब्रल एडिमा के तहत जब कोशिकाएं मरती हैं, तो उनके भीतर का पानी और रसायन बाहर निकल आते हैं. इससे प्रभावित हिस्से में भारी सूजन आ जाती है. वहीं मिडलाइन शिफ्ट में चूंकि खोपड़ी एक सख्त हड्डी होती है, जो फैल नहीं सकती. इसलिए, जब दिमाग के एक हिस्से में सूजन आती है, तो वह पूरे मस्तिष्क को दूसरी तरफ धकेलने लगता है. जिसे मिडलाइन शिफ्ट कहते हैं, जो दिमाग के ब्रेन स्टेम को दबा सकता है और यह बेहद जानलेवा स्थिति होती है. जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में संरचनात्मक बदलाव होता है. यदि स्ट्रोक नसों के फटने के कारण हुआ है, तो जमा हुआ खून एक गांठ की तरह बन जाता है जो आसपास के स्वस्थ मस्तिष्क के हिस्सों को दबाकर उनकी संरचना को विकृत कर देता है. दीर्घकालिक बदलाव भी आते हैं स्ट्रोक के हफ्तों या महीनों बाद दिमाग खुद को साफ़ करने और बदलने की कोशिश करता है. जिनमें पहला मस्तिष्क के हिस्से का सिकुड़ना होता है. इसमें मृत कोशिकाएं धीरे-धीरे तरल पदार्थ में बदल जाती हैं, जिन्हें शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं साफ कर देती हैं. जिसके परिणामस्वरूप, दिमाग का वह हिस्सा हमेशा के लिए सिकुड़ जाता है या वहां एक खाली जगह (सिस्टिक कैविटी) बन जाती है. वहीं ग्लियाल स्कार में जैसे त्वचा पर चोट लगने के बाद निशान रह जाता है, वैसे ही मस्तिष्क की सहायक कोशिकाएं मृत हिस्से के चारों ओर एक कड़ा जाल बना देती हैं, जिसे ग्लियाल स्कार कहते हैं। यह हिस्सा भविष्य में कोई संदेश ट्रांसफर नहीं कर पाता. न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कारगर