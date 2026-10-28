विश्व स्ट्रोक दिवस; बचना है तो बदलें लाइफ स्टाइल, BE FAST से पहचानें लक्षण
तीन तरह के होते हैं स्ट्रोक, डॉक्टर से जानिए कारण और इलाज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:39 PM IST
लखनऊ: जिस तरह ट्रामा के केस में शुरुआती 2 घंटे को मरीज की जान बचाने के लिए गोल्डन ऑवर माना जाता है, वैसे ही स्ट्रोक यानी पक्षाघात की स्थिति में टाइम मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण है. यदि स्ट्रोक से बचना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में सभी की लाइफ स्टाइल में काफी परिवर्तन आया है. ऐसे में स्ट्रोक से बचने के लिए किसी भी प्रकार की आशंका की स्थिति में BE FAST के जरिये स्वयं लक्षणों की पहचान कर इलाज के लिए समय रहते हायर सेंटर पहुंचना जरूरी हो जाता है.
किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. राजेश वर्मा के मुताबिक स्ट्रोक, जिसे आम बोलचाल में मस्तिष्क का दौरा या पक्षाघात भी कहा जाता है, एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. यह स्थिति तब पैदा होती है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह ब्लॉक हो जाता है या वहां की कोई रक्तवाहिनी फट जाती है. इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वे कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं.
तीन तरह के होते हैं स्ट्रोक
बताते हैं, स्ट्रोक तीन तरह के होते हैं. जिनमे पहला इस्केमिक स्ट्रोक होता है. यह सबसे आम प्रकार है (लगभग 80-85 प्रतिशत मामलों में). यह तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में खून का थक्का जम जाता है. दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है. यह तब होता है जब मस्तिष्क के अंदर की कोई रक्त वाहिनी फट जाती है और आस-पास के टिश्यूज में ब्लीडिंग होने लगती है. उच्च रक्तचाप इसका सबसे बड़ा कारण है. वहीं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक जिसे मिनी-स्ट्रोक भी कहा जाता है. इसमें मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में एक अस्थाई रुकावट होती है. इसके लक्षण कुछ मिनटों या घंटों में ठीक हो जाते हैं और इससे कोई स्थाई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसको भविष्य में आने वाली बड़े स्ट्रोक की चेतावनी से कम नही लेना चाहिए.
BE FAST से पहचाने स्ट्रोक
स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने के लिए BE FAST के नियम को याद रखना सबसे आसान
B (Balance - संतुलन): अचानक चक्कर आना या चलने-फिरने में संतुलन खो देना.
E (Eyes -आंखें): अचानक एक या दोनों आंखों से धुंधला दिखना या रोशनी चले जाना.
F (Face -चेहरा): चेहरे का एक तरफ से झुक जाना या टेढ़ा हो जाना (मुस्कुराने पर चेहरा एक तरफ खिंचना).
A (Arms -हाथ): एक हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन आ जाना (हाथ उठाने में असमर्थ होना).
S (Speech-बोली): बोलने में लड़खड़ाहट होना, आवाज साफ न निकलना या दूसरों की बात समझने में दिक्कत होना.
T (Time - समय): यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो बिना समय गंवाए तुरंत हायर सेंटर सम्पर्क करना जरूरी हो जाता है.
स्ट्रोक का पता लगाने के लिए यह होती है जांच
मरीज के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर तुरंत यह पता लगाते हैं कि स्ट्रोक किस प्रकार का है, ताकि इलाज शुरू हो सके. इसमें सबसे पहले सीटी स्कैन या एमआरआई कराई जाती है. जिससे यह पता चलता है कि स्ट्रोक थक्के (इस्केमिक) के कारण है या ब्लीडिंग (हेमोरेजिक) के कारण. दूसरी जांच में कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है. जिसमें गर्दन की उन धमनियों की जांच की जाती है, जो दिमाग तक खून ले जाती हैं. तीसरा इकोकार्डियोग्राम में यह देखा जाता है कि कहीं दिल के अंदर कोई थक्का तो नहीं बना जो बहकर दिमाग तक पहुंच गया हो.
स्ट्रोक की देश और उत्तर प्रदेश में स्थिति
ग्लोबल बर्डेन आफ डिजीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले तीन दशकों में स्ट्रोक के मामलों में काफी वृद्धि हुई है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के नेशनल स्ट्रोक रजिस्ट्री प्रोग्राम के डेटा के अनुसार, भारत में स्ट्रोक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. देश में हर साल प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 108 से 172 नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. आईसीएमआर की पूल्ड रिपोर्ट के अनुसार देश की औसत क्रूड इंसिडेंस दर 138.1 प्रति 1 लाख आबादी है.
देश में इस समय लगभग 94 लाख (9.4 मिलियन) से अधिक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं। रजिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्ट्रोक के कुल मरीजों में से लगभग 14 प्रतिशत मरीज (यानी हर 7 में से 1 मरीज) 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो कि एक बेहद खतरनाक संकेत है. वहीं स्ट्रोक आने के एक महीने के भीतर होने वाली मृत्यु की दर देश में 18 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक देखी गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के न्यूरोलॉजिस्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, राज्य में हर साल लगभग 3.4 लाख (340000) लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं. यूपी में 30 और 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी स्ट्रोक के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. इसका मुख्य कारण कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, खराब लाइफस्टाइल और बढ़ता प्रदूषण है. आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की केवल 30 प्रतिशत आबादी के पास ही स्ट्रोक-रेडी अस्पतालों (जहां तुरंत सीटी स्कैन और थ्रोम्बोलिसिस दवा की सुविधा हो) तक सीधी या आसान पहुंच है. इस वजह से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में अपंगता और मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बनी हुई है.
मस्तिष्क की कोशिकीय संरचना में यह परिवर्तन
स्ट्रोक के दौरान और उसके बाद मस्तिष्क (दिमाग) की शारीरिक और कोशिकीय संरचना में बेहद गंभीर परिवर्तन आते हैं. जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकती है, तो संरचनात्मक बदलाव मिनटों से लेकर महीनों तक की तीन अलग-अलग चरणों में होते हैं. जिनमे पहले स्टेज में रक्त प्रवाह रुकते ही मस्तिष्क की कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) ऊर्जा (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) बनाना बंद कर देती हैं. इसके बिना कोशिकाएं अपनी आंतरिक संरचना को बनाए नहीं रख पातीं और कुछ ही मिनटों में नेक्रोसिस के कारण नष्ट हो जाती हैं. इस मृत हिस्से को मेडिकल भाषा मे इन्फार्क्ट कोर कहा जाता है. वहीं पेनम्ब्रा में मुख्य मृत हिस्से के चारों ओर कोशिकाओं का एक ऐसा घेरा होता है, जो पूरी तरह मरी नहीं होतीं लेकिन निष्क्रिय हो जाती हैं. यदि समय रहते (गोल्डन आवर में) इलाज मिल जाए, तो इस हिस्से की संरचना को वापस सामान्य किया जा सकता है.
मस्तिष्क में सूजन और दबाव देखने को मिलते हैं
स्ट्रोक के 24 से 72 घंटों के भीतर दिमाग की बाहरी और आंतरिक बनावट में बड़े बदलाव आते हैं. जिनमे सेरेब्रल एडिमा के तहत जब कोशिकाएं मरती हैं, तो उनके भीतर का पानी और रसायन बाहर निकल आते हैं. इससे प्रभावित हिस्से में भारी सूजन आ जाती है. वहीं मिडलाइन शिफ्ट में चूंकि खोपड़ी एक सख्त हड्डी होती है, जो फैल नहीं सकती. इसलिए, जब दिमाग के एक हिस्से में सूजन आती है, तो वह पूरे मस्तिष्क को दूसरी तरफ धकेलने लगता है. जिसे मिडलाइन शिफ्ट कहते हैं, जो दिमाग के ब्रेन स्टेम को दबा सकता है और यह बेहद जानलेवा स्थिति होती है. जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में संरचनात्मक बदलाव होता है. यदि स्ट्रोक नसों के फटने के कारण हुआ है, तो जमा हुआ खून एक गांठ की तरह बन जाता है जो आसपास के स्वस्थ मस्तिष्क के हिस्सों को दबाकर उनकी संरचना को विकृत कर देता है.
दीर्घकालिक बदलाव भी आते हैं
स्ट्रोक के हफ्तों या महीनों बाद दिमाग खुद को साफ़ करने और बदलने की कोशिश करता है. जिनमें पहला मस्तिष्क के हिस्से का सिकुड़ना होता है. इसमें मृत कोशिकाएं धीरे-धीरे तरल पदार्थ में बदल जाती हैं, जिन्हें शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं साफ कर देती हैं. जिसके परिणामस्वरूप, दिमाग का वह हिस्सा हमेशा के लिए सिकुड़ जाता है या वहां एक खाली जगह (सिस्टिक कैविटी) बन जाती है. वहीं ग्लियाल स्कार में जैसे त्वचा पर चोट लगने के बाद निशान रह जाता है, वैसे ही मस्तिष्क की सहायक कोशिकाएं मृत हिस्से के चारों ओर एक कड़ा जाल बना देती हैं, जिसे ग्लियाल स्कार कहते हैं। यह हिस्सा भविष्य में कोई संदेश ट्रांसफर नहीं कर पाता.
न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कारगर
स्ट्रोक से प्रभावित हिस्सा स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क में खुद को री-वायर करने की एक अद्भुत क्षमता होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की मदद से, दिमाग के स्वस्थ हिस्से मृत हिस्से के कार्यों (जैसे बोलना या चलना) को संभालना सीख लेते हैं और नए न्यूरल रास्ते बना लेते हैं. मस्तिष्क (दिमाग) की बनावट इस तरह होती है कि इसका बायां हिस्सा शरीर के दाहिने अंगों को और दायां हिस्सा शरीर के बाएं अंगों को नियंत्रित करता है. स्ट्रोक होने पर दिमाग के प्रभावित हिस्से के आधार पर शरीर के अलग-अलग अंग और कार्य प्रभावित होते हैं. इसलिए स्ट्रोक के स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.
मस्तिष्क के बाएं भाग में स्ट्रोक होने पर यह दिक्कत
बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को संभालता है, इसलिए यहां स्ट्रोक होने पर शरीर के दाहिने हिस्से (दायां हाथ, पैर या चेहरा) में कमजोरी या लकवा मार जाने की समस्या, भाषा को समझने, सही शब्द ढूंढने या साफ़ बोलने में अत्यधिक कठिनाई होना, व्यक्ति बहुत सतर्क, धीमा या सोच-समझकर काम करने वाला हो जाता है. विशेष रूप से भाषा या संख्याओं से जुड़ी याददाश्त का कमजोर होना पाया जाता है.
मस्तिष्क के दाएं भाग में स्ट्रोक पर यह बदलाव
दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, इसलिए यहां स्ट्रोक होने पर शरीर के बाएं हिस्से (बायां हाथ, पैर या चेहरा) का कमजोर होना या लकवा होना, दूरी का अंदाजा न लगा पाना, वस्तुओं की स्थिति को न समझ पाना या चलते समय चीजों से टकरा जाना, व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं के प्रति लापरवाह हो सकता है. कई बार मरीज अपने बाईं ओर की वस्तुओं या अपने ही बाएं हाथ-पैर की मौजूदगी पर ध्यान देना बंद कर देता है. इसके अलावा यदि स्ट्रोक मस्तिष्क के पिछले हिस्से में हो, तो दृष्टि का धुंधला होना, चक्कर आना और शरीर का संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं होती हैं.
ऐसे होता है स्ट्रोक का इलाज
मरीज के इस्केमिक स्ट्रोक की स्थिति में मरीज को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जाती है. जिसमे थक्के को पिघलाने वाली दवा नस के जरिए दी जाती है. इसे लक्षणों की शुरुआत के शुरुआती घंटों के भीतर देना जरूरी होता है. वहीं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी में अगर थक्का बहुत बड़ा है, तो कैथेटर के जरिए दिमाग की नस में जाकर थक्के को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है. जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग रोकने और मस्तिष्क पर दबाव कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं या फिर सर्जरी की जाती है. स्ट्रोक के बाद मरीज को सामान्य स्थिति में लाने के लिए फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी बेहद जरूरी होती है.
इलाज को लेकर नई तकनीक
विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के वर्षों (2025-2026) में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं. विस्तारित टाइम विंडो यानी किसी बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के इलाज के लिए निर्धारित तय समय-सीमा को बढ़ा देना. पहले यह माना जाता था कि स्ट्रोक आने के 4.5 घंटे के भीतर ही खून का थक्का घोलने वाली दवा दी जाती है और 6 घंटे के भीतर ही सर्जरी से थक्के को निकाला जा सकता है. समय के बीत जाने के बाद इलाज करने पर दिमाग को नुकसान होने या ब्लीडिंग का खतरा रहता था, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की मेडिकल गाइडलाइन्स के तहत इस उपचार अवधि को बढ़ाकर 9 घंटे से लेकर 24 घंटे तक कर दिया गया है. इसे ही विस्तारित टाइम विंडो कहा जाता है. इसमें उन्नत परफ्यूजन इमेजिंग की मदद से मरीजों में थक्का पिघलाने वाली दवाओं का समय और थ्रोम्बेक्टोमी का समय बढ़ाया गया है.
दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स है. इसमें एम्बुलेंस में ही सीटी स्कैन और एआई टूल्स लगे होते हैं, जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्ट्रोक का सटीक प्रकार पहचानकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं. तीसरी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) है। स्ट्रोक के कारण लकवाग्रस्त हो चुके मरीजों के लिए इप्सिहैण्ड जैसे पोर्टेबल उपकरण और विविस्टिम वीएनएस सिस्टम जैसी प्रत्यारोपित होने वाली प्रणालियां आ चुकी हैं, जो सीधे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी (कोशिकाओं के दोबारा जुड़ने की क्षमता) को बढ़ाकर हाथ-पैरों की मूवमेंट वापस लाती हैं.
न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज
न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा नियम है, जो उपयोग करोगे, वो मजबूत होगा. बार-बार अभ्यास करने से स्वस्थ मस्तिष्क कोशिकाएं प्रभावित कोशिकाओं का काम सीख लेती हैं. रिकवरी के लिए ये एक्सरसाइज बेहद मददगार होती हैं.
शारीरिक और गामक (मोटोर) एक्सरसाइज
इसमें टास्क-स्पेसिफिक ट्रेनिंग के तहत जिन दैनिक कार्यों में दिक्कत हो रही है, उन्हें बार-बार दोहराना शामिल होता है (जैसे- बटन बंद करना, कंघी करना, चम्मच पकड़ना या पेन से लिखना). जबकि मिरर थेरेपी में प्रभावित हाथ/पैर के सामने एक शीशा रखा जाता है. जब मरीज अपने स्वस्थ हाथ को हिलाते हैं और शीशे में उसका प्रतिबिंब देखते हैं, तो दिमाग को भ्रम होता है कि प्रभावित अंग भी हिल रहा है. यह सोए हुए न्यूरॉन्स को जगाता है. जबकि एरोबिक एक्सरसाइज में हल्की वॉक, स्टेशनरी साइकिल चलाना या डॉक्टर की सलाह पर की जाने वाली कार्डियो एक्सरसाइज शामिल होती है. इससे मस्तिष्क में बीडीएनएफ (ब्रेन-डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर) नामक प्रोटीन बढ़ता है, जो नए न्यूरल कनेक्शन बनाने में मदद करता है. इसके अलावा मेंटल इमेजरी न हिल पाने वाले अंगों को आंख बंद करके हिलाने की कल्पना की जाती है. मेडिकल साइंस के अनुसार, केवल सोचने से भी मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो वास्तव में हिलने पर होते हैं.
संज्ञानात्मक और भाषा एक्सरसाइज
इसमें स्पीच थेरेपी और गायन पर तब जोर दिया जाता है, जब बोलने में दिक्कत हो. यदि बोलने में दिक्कत है, तो मरीज को बार बार शब्दों का उच्चारण कराया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि जो लोग बोल नहीं पाते, वे कभी-कभी गाने या भजन आसानी से गा लेते हैं क्योंकि संगीत मस्तिष्क के दूसरे हिस्से को सक्रिय करता है. वहीं ब्रेन गेम्स और पहेलियां को भी चिकित्सक प्राथमिकता देते हैं. सुडोकू, ताश के खेल, अंतर ढूंढो वाले ऐप्स, या शब्द पहेलियां सुलझाना आदि इसमें शामिल होता है, जो दिमाग की याददाश्त और समस्या सुलझाने की क्षमता को रीवायर करते हैं.
फिजिकल एक्टिविटी कम होना स्ट्रोक को दावत देने के समान
किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. राजेश वर्मा बताते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर करीब हर तीन सेकेंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है और ये कैंसर और हृदय की बीमारी के बाद तीसरी ऐसी बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा विकलांगता और मृत्यु को जन्म देती है. जहां तक प्रश्न है कि युवाओं में क्यों बढ़ रहा है, तो उसका कारण बिल्कुल साफ है कि जो रिस्क फैक्टर साठ वर्ष के ऊपर के तरफ काम कर रहे थे, वही रिस्क कारक अब बीस-तीस वर्ष के लोगों में आ गए हैं. यानी कि मोटापा, एक्सरसाइज न करना, डायबिटीज, ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना आदि. पहले जो युवा बाहर एक्सरसाइज करते थे, खेलने जाते थे, अब वो केवल कंप्यूटर और स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं. इसलिए युवाओं में भी ये स्ट्रोक का इनसिडेंस यानी बढ़ रहा है. यानी कुल मिलाकर फिजिकल एक्टिविटी में आई गिरावट कहीं न कहीं स्ट्रोक को दावत देने के समान है.
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